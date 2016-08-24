《路透早报》--8月24日

图为欧洲央行（ECB）总部。ECB执委科尔表示，如果欧元区急需的财政与结构性改革未能出现，欧洲央行可能不得不进一步宽松政策。 REUTERS/Ralph Orlowski

Reuters8月24日 -

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国第二季国内生产总值(GDP)(0600)

--台湾7月M2年增率(0810-0820)

--英国7月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(0830)

--美国7月建筑许可修正值(1130)、6月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1300)、7月成屋销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--冰岛央行利率决定(1100)

--亚布力高峰会(至26日)

以下为8月23日下午5:00至8月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美新屋销售创近九年高位但制造业仍艰困，欧元区企业活动增长然未来恐遇更大困难

美国7月新屋销售按月意外急增12.4%，触及近九年最高水平，因需求强劲，擦亮楼市前景，并提振第三季经济增长将会提速的观点。但制造业生产仍因订单增长疲弱而受到制约。不过楼市的强劲表现应会在一定程度上抵消制造业对经济的拖累。

欧元区8月民间企业活动基本持稳，受助于法国企业活动意外强劲增长，但9月工厂活动可能面临更多困难，因新订单增长急挫。英国6月底公投决定脱离欧盟令未来数月经济前景不明朗，但到目前为止，由此产生的经济影响似乎只局限在英国，还未波及到其主要贸易伙伴。

--欧元区改革不力，可能迫使ECB采取更多行动--ECB执委科尔

欧洲央行(ECB)执委科尔表示，如果欧元区急需的财政与结构性改革未能出现，欧洲央行可能不得不进一步宽松政策。科尔还称，欧元区经济增长正在增强，并将继续加快，但复苏势头不如央行期望的那么强。

摩根大通表示，不再预期ECB将在9月降息，也不再预期ECB会在9月宣布延长购债计划。稍早公布的数据显示欧元区企业活动增速要快于预期。该行称没有在周二改变其经济增长预测，但表示可能会高于之前的预期。

--伊朗对OPEC联合行动提振油价表现出更为积极的意愿--消息

石油输出国组织(OPEC)和石油行业消息人士表示，伊朗正传递出积极信号，其有可能支持提振油市的联合行动，这对下月重启全球冻产协议磋商的努力或有帮助。消息人士表示，尽管伊朗还未决定是否参与新的行动，但看来伊朗对同其他产油国达成谅解的意愿增强。

--万达集团预计今年文化产业收入将突破700亿人民币--董事长

中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团董事长王健林称，未来万达集团将不断做大娱乐文化产业，预计今年文化产业收入将突破700亿人民币；万达并将依靠在中国和海外的并购，在2020年前达到全球票房占比20%的目标。

--专访：日本未来两个财年均需10万亿日圆财政刺激--首相顾问

日本首相安倍晋三的顾问Satoshi Fujii表示，日本在2017和2018财年均需支出10万亿日圆(998.3亿美元)用于财政刺激，以抵销经济中缺乏需求的影响，并消除通缩风险。Fujii还称，日本央行应该坚持现有的量化宽松政策，但应该检视负利率政策，决定未来如何行动。

--韩国军方称朝鲜试射一枚潜射弹道导弹

韩国军方周三称，朝鲜从其东海岸发射了一枚潜射弹道导弹，飞行了500公里(300英里)。这是朝鲜无视联合国安理会决议进行的一系列活动中的最新一次导弹发射。韩联社称，朝鲜发射的潜射弹道导弹落入日本海域。

--其它企业面消息：

* 熟悉情况的消息人士对路透表示，中国安邦保险集团计划将寿险业务在香港上市，并已邀请投行在几周内提出方案竞争顾问授权。消息人士称，安邦尚未给这次计划中的首次公开发行(IPO)设定时间表。

* 美国最大电器零售商百思买(Best Buy)股价周二劲扬19%，此前其公布季度获利优于预期，受助于线上销售强劲及楼市复苏带动电视与冰箱等产品需求。百思买同时调升其财年获利预估，并公布开店至少一年店面的销售意外增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二温和上涨，因科技股攀升，扶助提振纳斯达克指数触及盘中纪录高位，且楼市数据稳健，为经济可能增强动能提供更多证据。道琼工业指数收高17.88点，或0.1%，至18,547.30点；标准普尔500指数收升4.26点，或0.2%，至2,186.90点；纳斯达克指数上涨15.48点，或0.3%，收报5,260.08点。

--欧洲股市上涨，房屋建筑类股引领市场走坚，矿业股在昨日下跌后反弹。泛欧STOXX 600指数收高0.9%，德股DAX指数上涨0.9%，法股CAC指数升0.7%，受助于经济数据良好。

意大利裕信银行劲升6.6%，扶助意大利FTSE MIB指数上涨2.5%，跑赢其他欧洲市场。英国富时100指数收高0.59%。

汇市:

--美元兑日圆下滑，因投资人焦点从美联储官员的鹰派言论转向美联储主席叶伦周五的讲话。美元兑日圆稍早一度跌穿100日圆，之后在纽约尾盘反弹至100.21日圆，当日下滑0.1%。美元指数持平在94.533。

欧元兑美元小涨0.1%，报1.1329美元，接近上周触及的两个月高位1.1366美元。数据显示8月欧元区企业活动稳步增长，这缓和了英国退欧公投负面影响将波及欧元区的忧虑。

债市:

--美国长期公债收益率曲线趋平，至一年半来最低水平，因投资者聚焦美联储主席叶伦是否会在周五讲话中持更鹰派论调。五年期和30年期公债收益率曲线趋平，利差周二最多跌至108.50个基点，为自2015年3月以来最小，后收于109.10个基点。

指标10年期美债价格收跌4/32，收益率报1.55%，高于周一的1.54%，收益率自7月中以来一直在1.45-1.63%区间波动。

--德国公债收益率跌至一周低位，此前英国央行在量化宽松计划中不得不支付高价，向投资者买回长期公债。德国10年期公债收益率扭转稍早涨势，日内下跌2个基点至一周低位负0.10%。英国10年期公债收益率也下滑2个基点，至0.54%，离上周稍早触及的纪录低点0.50%不远。

多数其他欧元区公债收益率日内下滑，回吐稍早因欧元区数据好于预期所引发的涨幅。数据好于预期将使欧洲央行不急于放宽政策。

油市:

--油价上涨超过1%，此前路透报导，伊朗正传递出积极信号，其有可能支持提振油市的联合行动。布兰特原油收涨0.80美元，或1.6%，报每桶49.96美元。美国原油收高0.69美元，或1.5%，报每桶48.10美元。

金属市场:

--金价基本持稳，市场焦点从美联储官员周末发表的鹰派讲话，转向本周稍后举行的全球央行总裁年会，投资者认为可能从会上找到联储升息时机的线索。现货金收报每盎司1,337.35美元。交投最活跃的美国12月期金收涨2.70美元，或0.20%，报每盎司1,346.1美元。

--铜价跌至六周低位，因市场对美国升息时机、美元走向和主要消费国中国的需求强度感到不安。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收跌0.8%，报每吨4,710美元。(完)