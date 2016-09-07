《路透早报》--9月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国8月官方外汇储备

--日本8月外汇储备(6日2350)、7月同时和领先指标(0500)、8月银行放款余额/7月未经季调经常帐/第二季国内生产总值(GDP)修正值(2350)

--澳洲第二季GDP(0130)

--德国7月工业生产(0600)

--法国7月经常帐/7月经季节调整的贸易收支(0645)

--英国8月Halifax房价指数(0730)、7月工业生产(0830)、8月英国皇家测量师学会(RICS)房价差值(2301)

--台湾8月进出口及贸易收支(0800)

--香港8月底止外汇储备资产(0830)

--美国7月JOLTS职位空缺数(1400)

--加拿大8月Ivey采购经理人指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(0115)

--瑞典央行宣布利率决定，公布货币政策报告(0730)

--马来西亚央行宣布利率决定(1000)

--英国央行总裁卡尼出席议会财政委员会听证会(1315)

--加拿大央行宣布利率决议(1400)

--美联储发布经济褐皮书(1800)

--澳洲央行副总裁洛威在一个国际会议上发言(2255)

--经济学人印度峰会，印度财长等多名部长将讨论政府培养与支持印度创新经济的政策重点

以下为9月6日下午5:00至9月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美8月服务业活动降至六年半最低，进一步削弱本月升息预期

美国8月服务业活动指数触及六年半最低，企业活动和订单骤降，直指经济增长放缓，可能进一步削弱美联储本月升息的前景。美国供应管理协会(ISM)称，非制造业活动指数下跌4.1个百分点，报51.4，为2010年2月以来最低水准。8月数据较7月下降幅度为2008年金融危机以来最大，ISM称大部分公司的业务活动有所放缓。数据发布后，美元兑一篮子货币下跌，美债价格上涨；美股也小幅走低，但收盘小涨。

其他重要数据：

* 欧盟统计局公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正值为较前季成长0.3%，较上年同期成长1.6%。路透调查预估分别是成长0.3%和1.6%。

* 德国经济研究机构IFO称，2016年德国经常帐盈余可能将触及3,100亿美元的纪录新高(2,780亿欧元)，再次超过中国成为全球经常帐盈余最高的国家。

--伊朗表示愿支持任何稳定油市的协议，开始和OPEC讨价还价

伊朗暗示准备与沙特和俄罗斯一起努力提振油价，开始与石油输出国组织(OPEC)争取产量限制豁免的可能性。伊朗一直是OPEC和非OPEC产油国俄罗斯之间讨论冻产协议的主要障碍，因伊朗坚称自己在本国产量重回西方制裁前水平之前都不应被纳入任何冻产协议。

伊朗主要对手沙特已表明，除非伊朗加入冻产协议，沙特才会同意协议。不过，在伊朗产量回升至接近制裁前水平的背景下，沙特最近几周暗示自己愿意让步。

--中国抓住大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政实施力度--国常会

中国国务院昨日召开常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。

--保监会收紧中短存续期产品监管，杜绝人身险异化为短期理财

继3月规范中短存续期人身险产品后，中国保监会周二再度收紧该类产品监管。自明年1月起，对于投资连结保险产品、变额年金保险产品，应按照中短存续期产品的定义要求进行评估和报告；保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品。

--独家：中国海航集团旗下Avolon接近收购美国CIT飞机租赁部门--消息

知情人士告诉路透，中国海航集团旗下Avolon Holdings接近达成收购美国银行业者CIT Group飞机租赁资产的交易，收购价格介于30-40亿美元。交易完成后，Avolon将跻身全球五大租赁公司行列，为海航集团过去两年达成的一系列收购案再添一笔。消息人士称交易可能最早于本周宣布。

--加拿大管线业者安桥以280亿美元全股票交易收购Spectra

加拿大安桥(Enbridge)表示，将以全股票交易收购Spectra Energy，打造北美最大的能源基础设施公司。该交易总价约为280亿美元。这将是2014年年中石油和天然气价格崩跌以来最重要的一笔能源交易，凸显管线企业在应对产能过剩和收费下降之际所面临的合并压力。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘小涨，纳斯达克指数触及纪录最高收位，因经济数据支撑美联储可能决定近期不升息的观点。道琼工业指数上升46.16点，或0.25%，至18,538.12点；标准普尔500指数收高6.50点，或0.3%，至2,186.48点；纳斯达克指数升26.01点，或0.5%，至5,275.91点的纪录高位。

--欧洲股市下滑，从1月来最高水准回落，受美国数据疲弱打压，且法国Ingenico Group暴跌，引领欧洲科技股大跌。泛欧STOXX 600指数跌0.3%。英股富时100指数收低0.78%，法股CAC指数小跌0.24%，德股DAX指数上涨0.14%。

汇市:

--美元急跌，因数据显示，美国服务业成长速度为2010年初以来最慢，导致对美联储短期内升息的预期降温。美元兑日圆跌1.3%，报102.05日圆。数据公布后，英镑兑美元上扬1%，触及七周新高1.3443美元。欧元兑美元攀升至8月26日以来最高1.1255美元。美元指数跌1%，报94.821，为8月26日以来最低。

新西兰元兑美元上扬1.5%，触及2015年5月以来最高，受助于美国数据疲弱，以及新西兰乳制品拍卖获强劲需求后，奶价上涨。澳元兑美元跳涨1.3%，部分因澳洲央行决定维持利率在1.5%不变。

债市:

--美国公债收益率全面下跌，大部分跌至两周低位，此前弱于预期的美国8月服务业指数削弱了美联储在本月会议上升息的预期。中期公债收益率跌幅最大，五年期和七年期收益率较上周五尾盘下跌近7个基点。

纽约尾盘，指标10年期公债价格升15/32，收益率报1.545%，上周五为1.597%。30年期公债价格升21/32，收益率报2.241%。两年期公债价格也升3/32，收益率报0.738%，低于上周五的0.794%。

--欧元区公债收益率骤降，因预期本周欧洲央行政策会议将祭出更多刺激举措，且美国数据弱于预期。指标德国10年期公债收益率降至三周低位负0.109%，30年期公债收益率下跌超过6个基点，至0.45%。

受政治担忧拖累，西班牙公债在上周表现落后，今日该国公债受到青睐，10年期公债收益率盘中低见0.93%，低于上周所及1%以上的一个月高位。

油市:

--全球指标布兰特原油期货下跌近1%，因对两个最大产油国达成冻产协议以应对供应过剩问题的希望减弱。11月布兰特原油期货收低0.37美元，或0.8%，报每桶47.26美元。美国原油期货升0.39美元或0.9%，报44.83美元。

金属市场:

--金价上涨近2%，录得6月以来最大单日百分比涨幅，因美国经济数据令人失望，进一步增强了市场对美联储不会在9月政策会议上升息的臆测。

现货金连续第四日上涨，收报每盎司1,349.56美元，日高为每盎司1,351.84美元，上涨1.9%，为6月24日以来最大单日涨幅。美国期金收升2%，报1,354.0美元。

--伦敦期铜小跌，向上周触及的两个月低点慢慢靠拢，因库存增加抵消了买盘略有上升的迹象。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.1%，报4,620美元，守在上周所创九周低点4,600美元支撑位略上方。(完)