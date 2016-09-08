（更正）《路透早报》--9月8日

2016年8月30日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

（[重大数据或新闻]首则第一段有误，应为“首次在App Store发行已问世30年的任天堂经典游戏--超级马里奥兄弟”，非“首次预装”）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月银行放款余额/7月未经季调经常帐/第二季国内生产总值(GDP)修正值(7日2350)、8月服务业景气判断指数(0500)

--澳洲7月商品和服务进出口及贸易收支(0130)

--中国8月进出口贸易数据(0200左右)

--韩国7月L货供额(0300)

--法国第二季非农就业岗位修正值(0530)

--加拿大7月建筑许可/第二季产能利用率/7月新屋价格指数(1230)

--美国一周请领失业金人数(1230)、7月消费者信贷(1900)

--新西兰8月电子卡零售销售(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛于福建厦门举行，至11日

--韩国企划财政部长官柳一镐回答议员们关于政府企业重组决定的提问(0100)

--日本央行副总裁中曾宏在美国商会于日本举办的研讨会中发表演说(0430)

--前英国央行副总裁宾恩在英国财政部委员会接受质询(0900)

--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率决议(1145)

--欧洲央行总裁德拉吉在宣布利率决议后举行记者会(1230)

--英国财政大臣哈蒙德在上议院经济事务委员会接受质询(1435)

--加拿大央行副总裁连恩于加拿大桑德贝进行报告(1605)

--斯洛伐克布拉提斯拉瓦--欧元集团会议

以下为9月7日下午5:00至9月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--苹果发布iPhone 7但难令人惊艳，部分人士已放眼明年的新品

苹果周三在年度新品发布活动上推出iPhone 7，新机配备高分辨率摄像头并取消耳机插孔；不过最令人意外之处是，iPhone首次在App Store发行已问世30年的任天堂经典游戏--超级马里奥兄弟。

苹果称，iPhone 7配置1200万像素的摄像头。iPhone 7起售价为649美元，与6相同。iPhone 7 plus配置双摄像头，其中一个为长焦摄像头，起售价为769美元。新款手机将从9月16日起向包括中国和美国在内的主要市场出货。

--英国央行总裁正面回击国会对央行政策过激的批评

越来越多的迹象显示，英国6月脱欧公投之后，经济在初步冲击中的表现比原先预期要好；不过，英国央行总裁卡尼仍为央行上月推出的刺激计划做出辩护。对于一些议员批评央行上月为帮助经济挺过脱欧冲击的政策动作太过激进，卡尼做出正面回击：“对于我和委员会在8月支持提供货币政策刺激的决定，(我)觉得是完全适宜的。”但他说经济所受冲击比原先担心的要小。此外，央行副总裁表示，料仍将对降息投下赞成票。

--美国薪资增长压力仅限于高技能岗位，鲜有扩大迹象-美联储褐皮书

美联储发布的褐皮书指出，7月、8月两月，美国经济以温和速度扩张，但鲜有迹象显示，薪资压力扩大至高技能岗位之外。褐皮书指出，在12个月联储地区中，多数地区报告薪资压力仍“相当温和”，预计未来数月将保持此状况。

报告与周三稍早发布的数据相辅相成。数据显示，美国7月职位空缺数急升至纪录高位，但招聘活动滞后，这表明雇主在找到合格的工人填补职位空缺方面遇到困难。

美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美联储本月稍晚举行会议时，升息理由将充分，并指出美国劳动力市场表现强劲是升息的理由。

--加拿大央行维持利率不变，预计经济在下半年大幅反弹

加拿大央行周三维持利率不变，并称全球经济成长较预期疲弱，央行指出，即便加拿大出口反弹，但过去几个月的下滑使经济活动状况可能不及7月货币政策报告的预期。央行预计，下半年经济成长将“大幅反弹”，受阿尔伯塔省野火后的重建工作和联邦刺激支出提振。

--美国战略石油储备整顿计划送交国会，今年稍晚或许开始售油

美国能源部表示，奥巴马政府已向国会提交一份战略石油储备(SPR)现代化的计划，这可能促成今年稍晚展开出售约800万桶储油，以协助支应整顿计划的经费。这项整顿计划规模为15-20亿美元。而美国战略石油储备整顿计划取决于国会是否批准在2017-2020年出售价值20亿美元的石油储备。

--惠普企业将软件资产与英国Micro Focus合并，交易价值88亿美元

惠普企业(HPE)与英国Micro Focus International称，惠普企业将进行业务拆分，将非核心软件资产与Micro Focus合并，该笔交易价值88亿美元。惠普企业与Micro Focus的合并交易是与惠普企业的季报一起公布的。第三季，惠普企业净营收122亿美元，比去年同期的131亿美元下降6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘基本持稳，纳斯达克指数小涨，创纪录收盘新高，投资者评估美国利率前景。苹果股价上涨0.6%，报108.36美元，此前该公司推出了新款iPhone手机。

道琼工业指数小跌11.98点，或0.06%，至18,526.14点；标准普尔500指数微挫0.33点，或0.02%，至2,186.15点；纳斯达克指数小涨8.02点，或0.15%，至纪录收盘高位5,283.93点。

--欧洲股市上涨，一指标股指接近八个月高位，受助于一些强劲的企业业绩，以及欧洲央行追加货币刺激措施的前景。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，报350.46点，接近1月来最高水准，但该指数今年迄今仍跌4%。英股富时100指数收高0.3%，法股CAC指数上扬0.61%，德股DAX指数上涨0.62%。

汇市:

--美元兑日圆降至逾一周最低，此前日本产经新闻报导称，日本央行决策者在央行下一次会议前意见分歧。美元兑日圆大跌近1%，至8月26日来最低。美元之后收复了部分失地，因投资人对日圆大涨获利了结。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.25%，报101.73日圆。英镑兑美元受疲弱的制造业数据拖累下跌，为六个交易日内首见，纽约尾盘跌0.75%，报1.3334美元。欧元兑美元跌0.1%，因在周四欧洲央行会议前，交易商采取防守态势。

债市:

--美国公债收益率小跌，价格在窄幅区间内波动，投资者认为美联储不太可能在本月稍晚升息，因此前发布的一轮经济数据多数疲弱。公债收益率普遍下跌，10年期、两年期、五年期和七年期公债收益率稍早跌至三周低位，30年期公债收益率跌至四周低位。

纽约尾盘，指标10年期公债价格上涨2/32，收益率报1.534%，周二尾盘报1.543%；该收益率一度跌至三周低位1.519%。30年期公债价格上涨7/32，收益率报2.229%，周二尾盘报2.240%；稍早该收益率跌至四周低位2.206%。两年期公债价格持平，收益率报0.738%。

--欧元区公债收益率下跌，由于美国经济数据低迷，市场预计这些数据将令欧洲央行面临宣布进一步宽松举措的压力。德国10年期公债收益率跌1个基点至负0.12%。今日德国较长期公债更受追捧，30年期德债收益率一度最多跌5个基点，至略低于0.4%。

油市:

--油价上扬，因市场聚焦世界主要产油国达成冻产协议的可能性。布兰特原油升0.72美元，报收每桶47.98美元。美国原油收盘涨0.67美元，报每桶45.50美元，连续第三日收高，之后因美国石油协会(API)报告显示美国库存可能创下逾30年来最大周度降幅而续涨。

金属市场:

--金价下跌，因出现获利回吐而失去上涨动能，前一交易日录得逾两个月来最大百分比升幅，受助于经济数据削弱了美国近期升息预期。

现货金收报每盎司1,344.88美元，稍早触及8月19日以来最高1,352.65美元。美国期金下滑0.3%，收于每盎司1,349.2美元。

--期铜触及两周高位，因美联储将维持利率不变的预期不断升温，令美元承压，但对中国需求的担忧限制涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收盘时没有成交，最后出价涨0.6%，报每吨4,650美元，盘中稍早触及8月24日以来最高4,688.50美元。(完)