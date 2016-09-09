《路透早报》--9月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲7月房屋融资(0130)

--中国8月居民消费价格指数(CPI)与工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--瑞士8月失业率(0545)

--德国7月经季节调整进出口与贸易收支(0600)

--法国7月预算收支/7月工业生产(0645)

--英国7月建筑业产出/7月对非欧盟地区与全球贸易收支(0830)

--加拿大8月房屋开工年率(1215)、8月就业报告(1230)

--美国7月趸售(批发)库存修正值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛于福建厦门举行，至11日

--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议(0100)

--美国波士顿联储总裁罗森格伦在一项早餐会与经济预估活动中发表演说(1145)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗出席一场讨论会(1330)

--欧盟财长与央行总裁会议

以下为9月8日下午5:00至9月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行暗示可能加大刺激力度，但对行动时机和方式含糊其辞

欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍感失望。央行总裁德拉吉称，将评估各种政策选项，以确保其史无前例的印钞计划能顺利落实。不过，央行未调整资产购买计划时限。且德拉吉在谈到该计划时，措辞没有任何倾向性，令原本预计央行会延长资产购买计划的市场人士感到意外。

在德拉吉表示没有讨论延长资产购买计划后，欧元区公债收益率上涨，欧元兑美元触及两周高位，欧股扩大跌幅。

--美国上周请领失业金人数减少，表明就业市场仍强劲

美国截至9月3日当周初请失业金人数经季调后减少4,000人，至25.9万人，为7月中以来最低。分析师预期为升至26.5万人。这是连续第79周初请失业金人数低于表明就业市场强劲的30万人关口，为1970年以来就业市场保持强劲的最长周期。请领失业金人数意外减少，直指尽管就业岗位增长步伐放缓，但劳动力市场保持强劲。美国金融市场基本未受数据影响。

--保监会明确险资可参与沪港通试点业务，便利其海外投资

中国保监会周四发文明确，保险资金可参与沪港通试点业务，保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票。业内人士认为，险资投资港股潜力较大，不仅使险资多了一种可配置资产，也有利于其进行海外投资。从港股配置价值角度来看，有保险资管人士认为，当前港股估值低、分红率高，对险资来说有较好的投资价值，存在获取超额收益的机会。

--阿尔及利亚将与沙特及OPEC官员会谈，推动达成冻产协议

阿尔及利亚官员及石油输出国组织(OPEC)消息人士称，阿尔及利亚能源部长周五将在巴黎与沙特能源部长以及OPEC秘书长会谈，以推动达成稳定石油产量支撑油价的全球协议。OPEC一名消息人士确认，本次会谈是为推动达成产量协议。

--OECD领先指标显示，英国经济增长将继续放缓

经济合作暨发展组织(OECD)月度领先经济指标显示，英国退欧公投后，经济增长将继续放缓，接近年底时在较低水准稳定下来。在英国公投退欧后首次公布的月度指标中，OECD称英国7月综合领先指标(CLI)从6月的99.29升至99.32，但仍低于去年10月跌破的长期均值100。

OECD也称，该指标显示美国、日本以及包括德国在内的整个欧元区经济成长动能稳定。OECD指出，主要新兴经济体有一些改善现象，综合领先指标显示，中国、俄罗斯及巴西的增速提高，印度趋坚。

--苹果不会公布iphone 7上市首个周末销量，因其受供应制约

苹果表示，不会公布iPhone 7发售后的首个周末销售情况，在外界考虑其产品受欢迎程度是否已经触顶之际，此举使得分析师更难判断该产品的前景。

在被问及苹果是否公布首个周末销售情况时，苹果发言人Kristin Huguet表示，公司已决定停止该做法，因为相比需求，在此期间手机销量更多地反映了供应情况。

--企业面其他重要消息：

* 根据向伦敦法庭提交的文件，全球第二大信用卡和借记卡发行商--万事达卡被控涉嫌收取过高费用，并被索赔140亿英镑(190亿美元)。该案可望令英国大约4,600万人获益。根据文件，万事达卡被指在1992-2008年这16年中一直非法收取高额费用。该公司则在声明中否认有任何不当行为。

* 彭博报导，戴尔科技公司(Dell Technologies)完成对企业数据存储设备制造商易安信电脑系统(EMC)的并购后，将裁减2,000-3,000个岗位，主要在美国进行。报导还称，裁减的岗位主要在供应链、营销及综合行政管理部门。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘下跌，受累于苹果因最新款iPhone 7手机未能给投资者留下深刻印象而下跌，但能源股上涨限制了跌幅。纳斯达克指数结束连续四天上涨的势头，因苹果股价下跌2.6%创6月24日以来最大单日百分比跌幅。

道琼工业指数下跌46.23点，或0.25%，至18,479.91点；标准普尔500指数挫4.86点，或0.22%，至2,181.30点；纳斯达克指数下跌24.44点，或0.46%，至5,259.48点。

--欧洲股市下跌，在欧洲央行维持其刺激计划时间表不变和总裁德拉吉称没有讨论延续购债计划后，欧股转至平盘以下。STOXX 600指数收低0.3%，从近八个月高位下跌，但收位高于日低。英股富时100指数收高0.18%，法股CAC-40指数收低0.34%，德股DAX指数收跌0.72%。

汇市:

--美元兑日圆上涨，受助于油价跳升推高美国通胀预期，进而促使交易商提升对美联储升息前景的押注。美元兑日圆上涨0.75%，至102.54日圆。

欧元兑美元升至8月26日来最高1.1326美元，此前欧洲央行宣布维持利率不变，总裁德拉吉说会上没有讨论延长资产购买计划。之后欧元在美国原油库存数据公布后缩减涨幅，纽约尾盘升0.2%，至1.1260美元。

美元指数扳回稍早跌幅，尾盘升0.1%。德拉吉讲话期间，美元指数跌至8月26日以来最低。

债市:

--美国公债收益率全面上涨，走势同欧债一致，此前欧洲央行总裁德拉吉保留了进一步放宽货币政策的可能性，但没有暗示会真的追加刺激措施。

纽约尾盘，指标10年期公债价格跌20/32，收益率报1.609%，周三尾盘报1.539%。30年期公债价格大跌逾一大点，收益率由周三的2.236%升至2.314%。两年期公债价格升2/32，收益率报0.774%。

--欧元区公债收益率全面上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉称，在周四举行的央行政策会议上没有讨论延长资产购买计划。德国10年期公债收益率一度上升3.4个基点，至负0.086%，日高在负0.063%。德国30年期公债收益率报0.47%，上升6.1个基点。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率各上升约4-6个基点。

油市:

--油价急升逾4%，布兰特原油一度触及每桶50美元，为两周来首见，此前美国原油库存意外大幅减少，因墨西哥湾沿岸地区进口骤降至纪录低位。

布兰特原油上涨2.01美元，或4.2%，报收于每桶49.99美元，为近三周来的最高收盘价。美国原油收于每桶47.62美元，上涨2.12美元，或4.7%，为4月以来的最大单日百分比涨幅。

金属市场:

--金价下跌，此前欧洲央行维持利率在纪录低位不变，但没有像一些投资者预期地那样增加新的刺激举措。现货金收报1,337.95美元。美国期金下跌0.6%，收报1,341.6美元。

--伦敦期铜守在略低于两周高位，受助于库存减少和美元下跌，但中国上月铜进口减少令涨幅受限。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨0.3%至每吨4,664美元。期镍表现最佳，升至三周高位10,370美元，收盘涨1.3%，报10,340美元。(完)