《路透早报》--9月11日

2011年8月16日，德国奥尔兴，一家商店收银机内的欧元纸币和硬币。 REUTERS/Michaela Rehle

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月稍后举行政策会议，周五多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出，他们对支持近期升息仍有保留。一系列鹰派言论发表后，金融市场押注9月升息可能性增加。波士顿联储总裁罗森格伦周五发表讲话后，9月升息的机率从他讲话前的24%升至30%。在美联储理事塔鲁洛发表更偏鸽派的讲话后，这一机率会回落至20%。

塔鲁洛告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，他希望在升息前看到更多通胀向联储2%目标持续回升的迹象。罗森格伦则表示，如果等待太久升息，美国经济面临的风险将增加。达拉斯联储总裁柯普朗指出，经济增长面临长期阻力，这意味着美联储只能非常缓慢地升息。[nL3S1BL4MJ]

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国7月趸售库存较前月持平，预估为持平。

* 加拿大统计局公布，8月就业岗位增加2.62万个，全职就业增加5.22万个，兼职就业减少2.6万个。8月失业率升至7.0%，预估为6.9%。

--欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯表示，央行正在考虑变动资产购买计划的规模，“出资比例”(capital key)规定以及最低债券收益率标准，还有一些其它措施。

--中国国务院副总理张高丽周五称，要突出钢铁、煤炭行业去产能，综合运用安全、环保等手段推动过剩产能退出，严格控制新增产能；并推动企业兼并重组、盘活存量资产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率。

--中国证监会官方微博周五称，今日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过116亿元人民币。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅收低，标普500指数录得6月以来最差单日表现，朝鲜进行核试验、美联储官员发表暗示升息言论后，投资者感到紧张不安。道琼工业指数.DJI收挫394.46点，或2.13%，报18,085.45点；标准普尔500指数.SPX急跌53.49点，或2.45%，报2,127.81点；纳斯达克指数.IXIC重挫133.58点，或2.54%，收报5,125.91点。本周，道指下跌2.2%，录得2016年首周以来最大周度跌幅；标普500指数回落2.4%，录得七个月来最大单周百分比跌幅；纳斯达克指数收挫2.4%，创4月底以来最大单周百分比跌幅。

* 欧洲股市大幅收低，在下午的交易中突然跟随美股急跌，投资者对欧美央行官员的讲话做出反应，他们认为这些讲话传递的信息不如预期温和。泛欧STOXX 600指数下跌1.15%，创8月初以来最大单日跌幅，今夏股市在两个月内一直陷于狭窄区间内。欧股波动性指数周五升至一周高位。

汇市:

--美元上涨，因美联储决策者的讲话帮助投资者提振近期升息的预期。美元指数上涨0.35%，报95.366。欧元兑美元下跌0.3%，报1.1224美元，德国出口录得近一年来最大跌幅的报告令欧元承压。

债市:

--美国公债收益率上涨，长债收益率触及逾两个月高位，走势同日本公债一致，此前有报导称，日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。纽约尾盘，指标美国10年期公债跌16/32，收益率报1.673%，周四尾盘报1.616%，今日该收益率一度触及1.678%的11周高位。30年期公债大跌逾一大点，收益率由周四的2.322%升至2.392%。

--德国10年期公债收益率转为正值，为英国6月公投第二天以来首次，因全球债市遭抛售。欧洲央行在周四的会议上没有推出更多刺激举措令市场感到失望，这一因素自盘初起就重压欧元区债市。当市场焦点转至全球央行面对的挑战时，卖盘加速。德国10年期公债收益率上升7个基点至0.08%，这是英国6月23日脱欧公投结果给全球市场带来震荡以来首次升至零以上。德国30年期公债收益率急升逾10个基点至0.61%，美债和英债收益率均大幅上涨。

油市:

--油价大跌4%，缩减大部份昨日录得的涨幅， 因交易商指出一热带风暴是导致上周美国原油存意外骤降的原因。布兰特原油期货下跌1.98美元，收报每桶48.01美元，周四升至50美元以上，为两周来首次。美国原油期货下跌1.74美元，收报每桶45.88美元。本周油价上升约3%，为三周内首周上升。

金属市场:

--金价再次下跌，因美联储官员就利率发表的鹰派讲话提振美元，买家继续在本周金价反弹后锁定利润。1818 GMT，现货金下跌0.67%，至每盎司1,329.02美元， 美国12月期金收跌7.1美元，或0.53%，报每盎司1,334.5美元。金价本周将录得连续第二周上涨，本周上涨0.5%。

--伦敦金属交易所(LME)多数工业金属在淡静交投中下滑，受美元走强、油价疲弱及在德国公布出口骤降后投资人对欧洲经济的担忧拖累。期铜跌0.7%，收报4,633美元，期锌收挫1%，报2,291美元，为8月30日来最低。本周期锌大跌3%，为6月中来最大周度跌幅。(完)