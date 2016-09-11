《路透早报》--9月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月企业物价指数/7月机械订单(11日2350)

--韩国8月进、出口物价(2100)

--新西兰8月食品价格指数(2245)

--韩国8月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策与经济前景发表演说(1205)

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一项研讨会与论坛活动(1700)

--多伦多全球论坛国际会议，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行常务董事莱维都将发表演说。

--澳洲央行助理总裁肯特发表演说(2230)

以下为9月9日下午5:00至9月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储9月政策会议临近，决策者仍各执一词

美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月稍后将举行政策会议，多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出，他们对支持近期升息仍有保留。一系列鹰派言论发表后，金融市场押注9月升息可能性增加。波士顿联储总裁罗森格伦周五发表讲话后，9月升息的机率从他讲话前的24%升至30%。在美联储理事塔鲁洛发表更偏鸽派的讲话后，这一机率会回落至20%。

塔鲁洛告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，他希望在升息前看到更多通胀向联储2%目标持续回升的迹象。罗森格伦则表示，如果等待太久升息，美国经济面临的风险将增加。达拉斯联储总裁柯普朗指出，经济增长面临长期阻力，这意味着美联储只能非常缓慢地升息。

市场热切等待美联储理事布雷纳德周一的演说，随后美联储将进入9月20-21日政策会议前的缄默期。布雷纳德被视为联邦公开市场委员会(FOMC)中偏温和的一派，因此她若发出任何立场更加激进的暗示，或促使升息押注回温。

--欧洲央行考虑改变量化宽松规模及收益率要求等限制规定--管委

欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯表示，央行正在考虑调整其印钞计划中的债券购买规模、成员国比例构成以及最低收益率要求。他并补充说，可能在12月作出决定。瑞姆塞维奇斯在里加对记者表示，“有三个基本问题：出资比例(capital key)、证券购买规模，第三个问题与降低存款利率(收益率)底限有关。”欧洲央行目前每月的购债规模为800亿欧元(899.2亿美元)。

该央行公布一份研究报告称，购买更长期限的债券将提高欧洲央行大举印钞举措的效果。报告作者称，通过购买期限更长的债券，央行将承担部分目前由持有这些债券的民间投资者所担负的风险，从而释出资源用于借贷。不过这份报告不一定反映了欧洲央行的观点。

--朝鲜已完成再次进行核试验的准备--韩联社

韩联社周一援引韩国政府消息人士称，朝鲜已经完成再次进行核试验的准备，该消息人士说朝鲜可能会在其位于山区的试验地点使用一先前未使用的隧道。

--通用与日产汽车因质量缺陷宣布召回

美国通用汽车表示，将在全球召回近430万辆汽车，修复一处软件缺陷，该缺陷可能妨碍安全气囊在汽车发生碰撞时正常打开。该问题已经与一人死亡和三人受伤的事故有关。通用汽车此次召回是近年来发生在主要汽车厂商身上的又一宗因安全气囊相关问题而大规模召回的事件。受此消息影响，通用汽车股价周五收跌3.88%至30.48美元。该公司称，召回不会对其业绩产生实质影响。

日本日产汽车和美国监管机构表示，日产将召回13.4万辆新款汽车，主要涉及美国和加拿大市场，因制动系统液体泄漏可能导致起火。日产发言人表示，潜在缺陷尚未导致受伤事故，但有几起报告汽车“热损害”的事故，可能包括一些起火事故。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国7月趸售库存较前月持平，预估为持平。

* 加拿大统计局公布，8月就业岗位增加2.62万个，全职就业增加5.22万个，兼职就业减少2.6万个。8月失业率升至7.0%，预估为6.9%。

中国多举推动过剩产能退出，积极稳妥降低企业杠杆率--副总理

--中国国务院副总理张高丽称，要突出钢铁、煤炭行业去产能，综合运用安全、环保等手段推动过剩产能退出，严格控制新增产能；并推动企业兼并重组、盘活存量资产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅收低，标普500指数录得6月以来最差单日表现，朝鲜进行核试验、美联储官员发表暗示升息言论后，投资者感到紧张不安。道琼工业指数收挫394.46点，或2.13%，报18,085.45点；标准普尔500指数急跌53.49点，或2.45%，报2,127.81点；纳斯达克指数重挫133.58点，或2.54%，收报5,125.91点。本周，道指下跌2.2%，录得2016年首周以来最大周度跌幅；标普500指数回落2.4%，录得七个月来最大单周百分比跌幅；纳斯达克指数收挫2.4%，创4月底以来最大单周百分比跌幅。

--欧洲股市大幅收低，在下午的交易中突然跟随美股急跌，投资者对欧美央行官员的讲话做出反应，他们认为这些讲话传递的信息不如预期温和。泛欧STOXX 600指数下跌1.1%，创8月初以来最大单日跌幅，今夏股市在两个月内一直陷于狭窄区间内。欧股波动性指数周五升至一周高位。

汇市:

--美元上涨，因美联储决策者的讲话帮助投资者提振近期升息的预期。美元指数上涨0.35%，报95.366。欧元兑美元下跌0.3%，报1.1224美元，德国出口录得近一年来最大跌幅的报告令欧元承压。

债市:

--美国公债收益率上涨，长债收益率触及逾两个月高位，走势同日本公债一致，此前有报导称，日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。纽约尾盘，指标美国10年期公债跌16/32，收益率报1.673%，周四尾盘报1.616%，今日该收益率一度触及1.678%的11周高位。30年期公债大跌逾一大点，收益率由周四的2.322%升至2.392%。

--德国10年期公债收益率转为正值，为英国6月公投第二天以来首次，因全球债市遭抛售。欧洲央行在周四的会议上没有推出更多刺激举措令市场感到失望，这一因素自盘初起就重压欧元区债市。当市场焦点转至全球央行面对的挑战时，卖盘加速。德国10年期公债收益率上升7个基点至0.08%，这是英国6月23日脱欧公投结果给全球市场带来震荡以来首次升至零以上。德国30年期公债收益率急升逾10个基点至0.61%，美债和英债收益率均大幅上涨。

油市:

--油价大跌4%，缩减大部份昨日录得的涨幅， 因交易商指出一热带风暴是导致上周美国原油存意外骤降的原因。布兰特原油期货下跌1.98美元，收报每桶48.01美元。美国原油期货下跌1.74美元，收报每桶45.88美元。本周油价上升约3%，为三周内首周上升。

金属市场:

--金价再次下跌，因美联储官员就利率发表的鹰派讲话提振美元，买家继续在本周金价反弹后锁定利润。现货金收报每盎司1,327.69美元， 美国12月期金收跌7.1美元，或0.53%，报每盎司1,334.5美元。金价本周连续第二周上涨。

--伦敦金属交易所(LME)多数工业金属在淡静交投中下滑，受美元走强、油价疲弱及在德国公布出口骤降后投资人对欧洲经济的担忧拖累。期铜跌0.7%，收报4,633美元，期锌收挫1%，报2,291美元，为8月30日来最低。本周期锌大跌3%，为6月中来最大周度跌幅。(完)