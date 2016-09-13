《路透早报》--9月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布8月规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额以及房地产开发和销售数据。(0200)

--澳洲国民银行(NAB)8月企业状况指数和信心指数(0130)

--德国8月消费者调和物价指数(HICP)和消费者物价指数(CPI)终值(0600)

--德国8月批发物价指数(0600)

--瑞士8月生产者/进口物价(0715)

--意大利7月工业生产(0800)

--英国8月CPI和生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国9月ZEW经济景气指数(0900)

--欧元区第二季就业人口(0900)

--全美独立企业联盟(NFIB)8月小型企业信心指数(1000)

--美国8月联邦预算(亿美元)(1800)

--新西兰第二季经常帐收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办公室将于北京时间上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，介绍8月份国民经济运行情况。

--多国央行官员在维也纳举行会议，讨论“变革时代的中央银行业”(至9月14日)。欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼、中国人民银行副行长易纲、瑞典央行副总裁史金斯利等将出席会议。

--美国联邦储备委员会(FED)前主席格林斯潘参加由胡佛研究所主办的“选举、决策及经济不确定性”的会议(2100)。

--意大利经济部长帕多安在意大利经济展望和银行体系会议上发表讲话。

--欧洲央行总裁德拉吉在意大利发表讲话。

--欧洲央行执委劳滕施莱格在一次活动上发表讲话(1800)。

以下为9月12日下午5:00至9月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储理事称勿过快去除对经济的支持，9月升息前景渺茫

美联储理事布雷纳德表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。布雷纳德表示，她希望在升息前能看到美国消费支出趋势转强以及通胀上升的证据，并称美国看起来面对海外经济低迷依然脆弱。她认为，美国就业市场尚未发挥出全部潜能，这意味着“预防性收紧政策的理由不那么充分。”这番言论打压美元下跌。

此外，明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利当日拒绝就他认为美联储应在何时加息表态，不过他表示考虑到美国经济目前的状况，他认为没有采取行动的紧迫性。而亚特兰大联储总裁洛克哈特则表示，当前的经济状况足以促使美联储在下周会议上“认真讨论”是否升息。

--英国央行将于9月27日起购买总计100亿英镑公司债，为期18个月

英国央行表示，将自9月27日开始透过逆向标购买进价值总计100亿英镑(133亿美元)的公司债，此为央行上月宣布的经济刺激举措之一。英国央行称，初期拟每周举行三次标购，将持续18个月买进。标售将在每周二、三和五举行，且将侧重特定领域。

--澳洲央行助理总裁称国内经济应会持续增长，对前景看法乐观

澳洲央行助理总裁肯特周二表示，澳洲经济很有可能维持强劲增长，从而降低失业并推升薪资和通胀。肯特表示，该国大宗商品出口价格上涨在支撑贸易条件，矿业投资下滑最严重的时期已经过去。肯特指出，澳元自2013年以来贬值，为服务业提供关键的支持，从观光业到教育及企业服务雨露均沾。但澳元跌幅并不如澳洲央行所预期，多归因于全球许多其他央行积极放宽政策所致。

--OPEC月报称油市明年供应过剩将更严重，因非OPEC国家产量料增加

石油输出国组织(OPEC)上调对非OPEC国家2017年原油供应的预估，因新油田陆续投入运营，且美国页岩油厂商对低油价的适应能力比预期高，表明明年油市供应过剩程度将更高。OPEC在月报中称，2017年对OPEC原油的平均日需求预计为3,248万桶，较前次预估值低了53万桶。OPEC上修其对2016与2017年非OPEC供应预估，称受到包括哈萨克斯坦Kashagan油田投产与美国页岩油产量下滑情况低于预期等因素影响，而且预估短期内产量仍会上升。OPEC预估，2017年非OPEC国家的供应量将增长20万桶/日，之前的预估则为下降15万桶/日。

--中国央行专家称降杠杆需抑制楼市泡沫过度成长，并强化国企约束

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，目前中国杠杆率的上升有两大来源，即房地产和国营企业。过去十几年，中国杠杆率上升三分之一来源于房价的上涨，房地产领域还需采取很多措施抑制泡沫过度成长，抑制过度的金融资源流入。他日前在接受第一财经专访时并称，有些国营企业在低效地使用金融资源，因此要在未来强化国有企业的约束机制。他并提到，民间投资受到较多准入限制，未来应在教育、医疗、媒体、文化等更多的领域，充分对民营企业开放。

--加拿大化肥商Potash将与Agrium合并，估值将达360亿美元

加拿大Agrium和Potash Corp of Saskatchewan称，两家公司将合并，产生一家估值预计达360亿美元的化肥和农业零售巨擘。Potash是全球以产能计的最大农作物肥料公司，Potash股东每股将可获得合并后公司的0.4股普通股。Agrium是北美最大的农业零售商，该公司股东每股将可获得合并后公司的2.23股普通股。交易完成后，Potash股东将持有新公司约52%的股权，余下股权由Agrium股东持有。两家公司预计合并后的年营运协同效益达5亿美元，合并预计将在2017年中期完成。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一急升，之前美联储理事布雷纳德坚持其在升息问题上的鸽派立场，敦促联储谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。道琼工业指数和标普500指数录得7月初以来的最大单日升幅，但仍没有收复上周五的全部失地。

道琼工业指数上扬239.62点，或1.32%，收报18,325.07点；标准普尔500指数劲扬31.32点，或1.47%，收报2,159.04点；纳斯达克指数攀升85.98点，或1.68%，收报5,211.89点。

--欧洲股市收在两周最低水准，延续上周跌势，投资者担心美联储可能在短期内加息。STOXX 600指数收低0.95%，基本资源和银行等对经济成长十分敏感的板块领跌。

英股富时100指数收跌1.12%报6,700.90点，法股CAC-40指数收挫1.15%报4,439.80点，德股DAX指数收跌1.34%报10,431.77点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，此前美联储理事布雷纳德的讲话立场偏鸽派，削弱了本月升息的押注。美元指数下跌0.22%，报95.126。美元兑日圆盘中低见101.58日圆，尾盘下跌0.83%，报101.83。欧元兑美元尾盘小幅上涨，报1.1235美元。

债市:

--美国公债收益率差触及逾一个月最阔，因美联储理事布雷纳德称，美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。

指标10年期公债价格上涨1/32，收益率报1.670%，周一稍早升至6月24日来最高1.697%。五年期和30年期公债收益率差走宽至119个基点，为8月5日来最宽水准。

--德国指标10年期公债收益率在正值区域进一步上升，触及6月英国退欧公投结果公布以来最高水平，因全球债市动荡牵动欧洲市场。

10年期德债收益率收高3个基点，至0.04%，低于日内高位0.059%。葡萄牙10年期公债收益率升10个基点，至两个月高位的近3.28%，后小幅回落。意大利和西班牙公债收益率升至数周高位。

油市:

--油价收涨近1%，在美元走软和美股急升的扶助下反弹；油价早盘因担忧美国钻探活动增加而走低。有关美国10月页岩油产量可能连降第11个月的预期也扶助支撑油价。不过，涨幅受限，因预期上周美国原油库存继之前一周骤降后可能增加。

布兰特原油期货收涨0.31美元，或0.7%，报每桶48.32美元。美国原油期货上扬0.41美元，或近1%，收报每桶46.29美元。

金属市场:

--金价基本持稳，从盘中低位反弹，此前美联储官员的鸽派讲话降低市场对联储本月加息的预期，且美元下跌。现货金近持平，收报每盎司1,327.15美元，美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,325.60美元。

--期铝跌至三个月来最低水平，其它工业金属也下跌，因美国本月可能升息的臆测促使投资者远离风险资产。期铜触及逾两个月最低，期镍录得一个月来最大单日跌幅。

指标期铝下跌0.6%，报每吨1,568美元，为6月13日以来最低；三个月期铜逆势收高0.3%，报每吨4,647.503美元，在跌至6月20日以来最低的4,582美元后反弹。期镍下跌2.6%，收于10,100美元，录得一个月来的最大单日跌幅。(完)