《路透早报》--9月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲9月消费者信心指数(0030)

--日本7月工业生产修正值(0430)

--法国8月消费者调和物价指数(HICP)终值(0645)

--意大利8月消费者物价指数(CPI)和HICP终值(0800)

--英国8月请领失业金人数(0830)

--瑞士9月ZEW投资者信心指数(0900)

--欧元区7月工业生产(0900)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国8月进出口物价(1230)

--新西兰8月制造业表现指数(PMI)(2230)

--新西兰第二季国内生产总值(GDP)(2245)

--日本9月路透短观制造业景气判断指数(2300)

--日本一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委召开新闻发布会，介绍宏观经济运行情况并回应热点问题。(0130)

--欧盟执委会主席贾克在欧洲议会发表其年度国情咨文(0700)。

--泰国召开货币政策委员会会议(0730)。

--丹麦央行公布新的经济增长预估值，并举行季度新闻发布会(0830)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演讲(1015)。

以下为9月13日下午5:00至9月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行考虑将负利率政策作为未来放宽政策的主轴--日经新闻

日经新闻报导，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。该报未引述消息来源指出，央行可能提高其庞大公债购买计划的弹性，但仍将誓言以每年80万亿日圆(7,800亿美元)的速度扩大基础货币。下周召开的利率决策会议上，该计划将是央行全面评估刺激方案的组成部分。刺激方案结合了负利率和大规模资产购买举措。日经报导称，日本央行下周会议是否真的会下调负利率，将取决于日圆走势和委员会对经济状况的辩论。

--美国在WTO投诉中国对国内小麦、玉米和稻米价格过度支持

美国向世界贸易组织(WTO)投诉中国对国内小麦、玉米和稻米提供价格支持，称这些支持远超中国2001年加入WTO时承诺接受的上限。美国贸易代表办公室(USTR)称，中国对小麦、玉米和稻米的“市场价格支持”估计比WTO规定的上限高出近1,000亿美元，包含政府提供补贴以鼓励农民增产，导致全球价格下滑。中美两大经济体日益紧张的贸易关系也由此进入到一个新范围。

--独家新闻：拜耳接近收购孟山都，可能将在周三宣布--消息人士

知情人士表示，德国化学品暨医疗保健用品制造商拜耳(Bayer)有望在周三宣布以超过660亿美元收购美国种子公司孟山都，达成今年最大笔交易。本项收购案谈判已超过四个月。消息人士说，拜耳上周披露经优化的每股127.50美元现金方案后，进一步提高了出价，帮助打破了谈判僵局。不过消息人士说，这项交易对孟山都估值仍低于该公司原本所期望的每股130美元。此次拜尔提出的方案将为史上最大一笔现金收购交易出价。孟山都若是接受，将使拜耳有机会把其作物科学业务与孟山都强劲的种子业务结合起来，在现今快速整合的农业供应行业争夺霸主之位。但与此同时，本次交易也势必引来反垄断监管当局的严格审查。

--欧洲央行执委劳滕施莱格称目前暂不需推出新刺激举措

欧洲央行执委劳滕施莱格称，该央行应该暂停推出新刺激举措，让稍早祭出的政策有更多时间发挥作用，明确反对采取更大规模、更长期限资产购买计划的呼声。劳滕施莱格在斯特拉斯堡称，欧洲央行的负利率政策和每月800亿欧元的资产购买计划正在发挥作用，而祭出更多刺激举措可能不起作用，甚至可能会放大负面影响。劳滕施莱格称，看到金融市场状况正在改善；对进一步降息持怀疑态度；不能无限期地执行刺激举措，这些举措的效力将会在某一时点减弱，风险将占据主导地位。

--巴西政府推出全面私有化计划，以期拯救国内经济

巴西新政府推出一项全面计划，拍卖油气、电力和基础设施项目的运营许可，希望藉以提振投资，带动国内经济摆脱80年来最严重的衰退局面。巴西政府将在3月前出售几座城市的机场运营许可，并计划在明年晚些时候出售中西部和南部地区的联邦公路经营权。巴西总统特梅尔正出售资产，并推动一系列撙节举措，以缩减创纪录的预算赤字，控制债务。特梅尔已承诺改变其前任罗塞夫的干涉主义经济政策。

--2015年美国家庭收入跳增5.2%创纪录最大涨幅，贫困率下滑

美国家庭收入在多年停滞后，在2015年录得创纪录涨幅，显示经济从大衰退中的复苏终于惠及普通民众。美国统计局公布，去年美国家庭收入中值大涨5.2%至2007年来最高56,500美元，主要归功于就业稳健增长。该增幅创1968年有记录以来最高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市大幅下跌，油价大跌重创能源股，且美国短期内升息的可能性降低拖累金融股下滑。市场普遍下跌，标普10大类股全线走低，除苹果外的所有道琼工业指数成份股均下跌。

道琼工业指数下跌258.32点，或1.41%，收报18,066.75点；标准普尔500指数下滑32.02点，或1.48%，收报2,127.02点；纳斯达克指数下挫56.63点，或1.09%，收报5,155.26点。

--欧洲股市连跌第四日，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事布雷纳德的鸽派讲话给股市带来的最初支持消散，且油价下跌带来压力。STOXX 600指数下挫1%，但仍高于周一盘中触及的五周低位。

英股富时100指数收跌0.53%报6,665.63点，法股CAC-40指数收挫1.19%报4,387.18点，德股DAX指数收跌0.43%报10,386.60点。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及一周高位，因市场焦点转至美联储在12月升息的可能性，风险较大货币的下跌也提振美元。美元指数触及一周高位的95.672，因分析师称，12月升息可能性不断增加推高美债收益率。

纽约尾盘，美元兑日圆最新上涨0.79%，报102.64日圆，盘中高见102.74日圆。澳元兑美元触及近七周低位，报0.7443美元，新西兰元兑美元触及逾一周低位的0.7235美元。欧元兑美元仍陷于近期的交易区间内，下跌0.15%，报1.1215美元。

债市:

--美国长期公债收益率上升至约三个月最高水准，因大量美国公债和公司债供应，且担心全球央行的政策。

指标美国10年期公债价格下跌18/32，收益率报1.73%，此前升至6月3日来最高1.752%。美国30年期公债价格大跌1-16/32，收益率报2.468%，此前升至6月23日来最高2.488%。

--德债收益率触及英国6月脱欧公投后的最高水平，逆转了早盘的跌势，表明欧洲央行上周政策会议令投资者感到失望后市场人气仍脆弱。

德国指标10年期公债收益率上涨2.5个基点至0.065%，为英国6月脱欧公投后的最高水平。葡萄牙10年期公债收益率上涨逾11个基点，至3.31%，为6月底以来最高水平。

油市:

--油价收跌，跌幅最高达3%，因石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)均预计，全球油市供应过剩的状况可能持续至明年。

布兰特原油期货收跌1.22美元，或2.5%，报每桶47.10美元。美国原油期货急挫1.39美元，或3%，收报每桶44.90美元。

金属市场:

--金价连续第五日下跌，因美元上涨、美债收益率跳涨、以及美国下周是否升息的不确定性，使得金价承受压力。

现货金收报每盎司1,318.61美元，美国期金收跌0.14%，报每盎司1,323.70美元。铂金下挫2.1%，报1,032美元，盘中跌至200日移动均线切入位附近的1,027.50美元，为7月1日以来最低水平。

--伦敦期铜持稳，因股市疲弱削弱风险意愿，使期铜从稍早触及的三周高位回落。中国经济数据强劲和美联储官员对加息更偏鸽派的言论稍早推高期铜价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘几无变动，报每吨4,650美元，稍早触及8月24日来最高4,692美元。LME期锌收低1.2%，报2,234美元。期镍收跌2.4%，报9,860美元。(完)