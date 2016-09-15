《路透早报》--9月15日

图为德国拜耳的公司logo。拜耳称，获得孟山都(Monsanto)管理层同意，将以每股128美元的现金价格收购这家全球种子市场的领军企业。 REUTERS/Ina Fassbender/File Photo

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲8月新车销售、就业数据(0130)

--英国8月零售销售(0830)

--欧元区7月贸易收支、8月HICP终值(0900)

--美国第二季经常帐收支、9月费城/纽约联储制造业指数、一周初请失业金人数和8月PPI/零售销售(1230)；8月工业生产(1315)和7月企业库存(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新加坡金融管理局局长孟文能(Ravi Menon)发表讲话(0100)。

---瑞士央行货币政策评估(0630)。

--英国央行公布利率决定(1100)。

--肯尼亚-英国贸易和投资论坛。

--泰国央行举行为期两天学术讨论会。央行总裁威拉泰将发表演说。

以下为9月14日下午5:00至9月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行将强调压低10年期以下公债收益率对经济益处更大--消息

了解日本央行想法的消息人士称，央行可能在下周公布一项分析，显示压低10年期以下公债收益率(殖利率)对经济的正面影响，要大于推动更长期公债收益率下降。那样的话央行就有理由减少购买超长期公债，相应地增加购买较短期公债，以使收益率曲线变陡。央行也可能通过实质利率与理想收益率曲线进行比较，来表明还有多少压低实质利率的空间。

此外据日经报导，日本央行将考虑为撤走宽松举措设置更高的门槛，预计在下周开会对宽松政策进行全面评估时央行内部会就此展开激烈讨论。

--美国8月进口物价六个月来首次下跌，但长期趋势有所改善

美国8月进口物价六个月来首次下跌，因石油和食品成本处于低位，但下跌趋势正逐步放缓，因油价企稳和美元升势减弱。劳工部周三发布的报告还显示，近期通胀前景将保持温和，增加了美国联邦储备委员会(美联储)下周维持利率不变的理据。

--日本9月非制造业景气判断指数为2013年以来最低--路透短观

路透调查显示，日本制造业信心从三年低位反弹，但服务业信心触及2013年日本央行开始实施大胆货币刺激政策以来的低点，凸显出经济复苏之脆弱。路透短观调查还显示，制造业和服务业企业信心12月料好转，缓解对经济前景的悲观看法。9月制造业景气判断指数从前月的正1升至正5，为三个月来首见上升，因汽车及电子产品出口商的信心较前月低点回升。与三个月前相较，指数上升两大点，预示着日本央行10月3日公布的短观报告料将显示，大型制造商主要指数略微改善。

--德国拜耳称已达成以660亿美元收购孟山都的交易

德国拜耳称，获得孟山都(Monsanto)管理层同意，将以每股128美元的现金价格收购这家全球种子市场的领军企业。拜耳在声明中称，两家公司已同意若交易未获监管部门放行，将支付20亿美元的反垄断分手费，交易料在2017年底前完成。拜尔CEO称与孟山都的合约无价格调整机制，与监管机构的初步接触获得的反馈令人鼓舞.拜耳高层称收购孟山都交易需获30个司法辖区的反垄断批准。孟山都CEO称业务重合度很低。但美国国内外政治和消费者方面对未来食品生产日益感到不安，所以该交易还将面临考验。

--三星将在中国召回1,858台Note7手机，并免费更换新机--质检总局

中国国家质量监督检验检疫总局周三发布新闻稿称，韩国三星决定即日起召回2016年7月20日至8月5日期间制造的部分Galaxy Note7数字移动电话机，中国大陆地区受影响的数字移动电话机数量为1,858台。新闻稿并称，对于召回范围内的数字移动电话机，三星将免费为客户更换一台同型号的符合相关要求的全新数字移动电话机，以消除安全隐患。

--美国等13国承诺将展开WTO谈判，禁止渔业补贴行为

美国和另外12国周三承诺将在世界贸易组织(WTO)展开有关禁止渔业补贴的协商，特别是那些导致过度捕捞和产能过剩、或者与非法捕捞有关的补贴。WTO的谈判还将旨在强化渔业补贴的报告机制和透明度。除了美国，参与发表这项声明的国家为：阿根廷、澳洲、加拿大、智利、哥伦比亚、新西兰、挪威、巴布亚新几内亚、秘鲁、新加坡、瑞士和乌拉圭。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市多数收跌，尽管苹果升至年内高位，但投资者担心未来加息，且油价大跌拉低能源股。

道琼工业指数今日大部分时间上涨，收盘下跌31.98点，或0.18%，收报18,034.77点；标准普尔500指数下滑1.25点，或0.06%，收报2,125.77点；纳斯达克指数上涨18.52点，或0.36%，收报5,173.77点。

--欧洲股市微幅收跌，回吐稍早录得的涨幅，因原油和奢侈品类股下跌，且拜耳从高位回落，此前拜耳达成以660亿美元收购孟山都的交易。

STOXX 600指数收跌0.1%，因油价跌势加剧，拉低能源股。英股富时100指数收涨0.12%报6,673.31点，法股CAC-40指数收挫0.39%报4,370.26点，德股DAX指数收跌0.08%报10,378.40点。

汇市:

--美元兑日圆从八日高位下跌，因对日本央行是否会在下周加大货币政策刺激力度的疑虑升温，与此同时，美联储政策前景的不确定性令美元兑其它货币承压。

美元兑日圆从盘初触及的103.34日圆日高回落，最新下跌0.18%，报102.35日圆。澳元兑美元周二触及近七周低位0.7443美元，但尾盘小幅走高，报0.7469美元。欧元兑美元上涨0.26%，报1.1246美元。美元指数下跌0.32%，报95.331。

债市:

--美国公债收益率曲线升至逾两个月来最陡，尽管在周二的大幅抛售将长债收益率推至三个月高位后债市疲弱走势有所减缓。

五年期和30年期公债收益率差走阔至125个基点，为7月1日以来最阔。指标10年期公债价格上扬13/32,收益率报1.69%，低于周二的1.73%。

--投资者把握部份欧元区公债收益率升至数周最高水准的机会买入，使收益率在尾盘下跌。多数欧元区公债收益率早盘上涨，触及两个月新高，因市场越发担忧各国央行近期表现出的激进政策立场可能会有所减弱。但随着交易日展开，公债收益率逆转走势。

德国10年期公债收益率日内下跌1.7个基点，至0.03%，盘中一度上升5个基点，至0.09%，为6月底英国退欧公投以来最高水准。

油市:

--油价连续第二日下跌约3%，此前数据显示上周美国成品油库存急增，盖过原油库存意外减少带来的支撑。布兰特原油期货下滑1.25美元，或2.7%，收报每桶45.85美元。美国原油期货下跌1.32美元，或2.9%，收报每桶43.58美元。

金属市场:

--黄金上涨，结束之前五日连跌的势头，因美元兑一篮子货币下滑；同时黄金投资者正在等待美国升息时机的线索。现货金收涨，报每盎司1,322.60美元，周二触及逾一周最低1,315.27美元。美国12月期金收升0.18%，报每盎司1,326.10美元。

--期铜触及三周高位，提振欧洲矿业股上涨，因美元下跌和近期中国经济数据直指需求前景改善。

伦敦金属交易所(LME)期铜收涨2.6%，报每吨4,771.50美元，为6月中来最大单日百分比涨幅，稍早触及8月22日来最高4,781美元。LME期锌盘中触及一个月低位，但收高1.8%，报2,274美元。期铅收涨3.6%，报1,960.50美元，为6月底来最大单日百分比涨幅。(完)