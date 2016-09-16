《路透早报》--9月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利7月贸易收支(0800)

--欧元区第二季劳工成本和薪资(0900)

--加拿大7月制造业销售(1230)

--美国8月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国9月密西根大学消费者信心指数初值(1400)

--美国8月克利夫兰联储CPI(1530)

--美国7月资本流动数据(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧盟峰会。除英国外的27个欧盟国家领导人将讨论如何在英国退欧公投后提振欧盟经济(0600)。

--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

以下为9月15日下午5:00至9月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国零售销售和工厂数据疲弱，下周升息希望渺茫

美国8月零售销售降幅大于预期，因汽车等商品的销售疲弱，直指国内需求降温，美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息的希望变得更加渺茫。周四发布的其它数据显示，劳动力市场供应继续收紧，上周裁员人数仍处于极低水平，8月基础生产者通胀小幅攀升。数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美债价格下跌，美股小幅走高。

* 费城联储9月制造业指数为正12.8，创2015年2月来最高

* 8月零售销售较前月减少0.3%，预估为减少0.1%

* 美国8月最终需求PPI较前月持平，较上年同期也为持平

* 一周初请失业金人数为26.0万人，预估为26.5万人

--英国央行维持货币政策不变，但预示仍有可能降息至略高于零

英国央行周四表示，九名委员一致同意维持利率在纪录低点0.25%不变，并决定维持4,350亿英镑的购债目标不变，继续推行新计划买进100亿英镑公司债。但该央行称，今年稍后仍有可能降息至略高于零，即便英国公投退欧后对英国经济的冲击要小于上月预期。“委员会对经济前景的总体观点没有变化，”会议记录称。会议记录重申了MPC在8月时发出的信号，称如果央行11月的预测与8月“大致相符”，“大多数委员预计会在今年余下时间里的MPC会议上支持进一步降息”。

--德国央行总裁称，欧洲央行应坚持按出资比例购债的原则

德国央行总裁魏德曼周四警告称，不要利用欧洲央行的购债计划来资助欧元区内负债沉重的国家。魏德曼称，如果有针对性地购买负债最重国家的债券，一旦各国央行因这笔投资蒙受损失，将使纳税人的资金面临风险。他反而倾向维持现有规定，也就是购债是依照各国经济的相对规模而定，或者是出资比例(capital key)，且由各国央行执行。

--韩国三星在美国召回100万部Note 7手机进行退换货处理

韩国三星电子正式召回100万部在美国市场售出的盖乐世(Galaxy) Note 7智能手机，进行退换货处理。这款旗舰产品因存在起火隐患，已经重创了三星的形象。三星周四称，客户可在不晚于9月21日在美国多数零售网点拿到新的Note 7替换手机。三星表示，全球需召回的Note 7数量约250万台。部分分析师称这次召回可能导致今年三星营收减损近50亿美元。此次召回行动的规模在三星历史上是前所未有的，令三星遭受惨重的打击。

--德意志银行称，美国司法部要求其支付140亿美元解决MBS调查

德意志银行表示，美国司法部要求该行支付140亿美元，以就其出售抵押贷款支持证券(MBS)的调查达成和解。这一和解金规模远超过该行及投资者的预期。尚不清楚最终和解金会是多少，但如果高达140亿美元，将令德意志银行本就脆弱的财务状况雪上加霜，而且可能进一步降低投资者对该行信心。协商可能持续几个月的时间。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市大幅收高，受助于苹果录得2014年来最佳四连涨，油价攀升以及乏善可陈的美国经济数据使美国下周升息预期减弱。

道琼工业指数上涨177.71点，或0.99%，收报18,212.48点；标准普尔500指数上升21.49点，或1.01%，收报2,147.26点；纳斯达克指数攀升75.92点，或1.47%，收报5,249.69点。

--欧洲股市尾盘上升，盘中交易震荡，一关键指数触及六周低位，英国超市Morrisons在发布强劲业绩更新后领涨。

泛欧STOXX 600指数收高0.57%报340.34点，此前连跌五日，因担心货币政策将会收紧。英股富时100指数收涨0.85%报6,730.30点，法股CAC-40指数收高0.07%报4,373.22点，德股DAX指数收升0.51%报10,431.20点。

汇市:

--美元兑日圆逆转了稍早的升势，因交易员不相信，日本央行进一步追加政策刺激举措能大幅压低日圆，另外，获利回吐和商品货币上涨也抑制了美元。

美元兑日圆最新下跌0.22%，报102.18日圆，在上午的交易中高见102.74。澳元兑美元最新上涨0.66%，报0.7515。欧元兑美元最新下跌0.05%，报1.1243。美元指数最新下跌0.04%，报95.287。

债市:

--美国公债收益率差上升至两个半月最高，此前美国零售销售降幅大于预期，令美联储下周升息的希望变得更加渺茫。

指标10年期公债价格下跌4/32，收益率从周三的1.69%上升至1.70%。五年期和30年期公债收益率差走宽至130个基点，为6月27日来最宽水准。

--葡萄牙公债收益率急升，势将录得近三个月来最大单日涨幅，此前葡萄牙预算监督机构警告，该国经济放缓，预算赤字和GDP之比可能超过欧盟定下的目标。

葡萄牙10年期公债收益率升18个基点，至3.45%，为6月24日英国退欧公投结果公布后的最大单日升幅。

油市:

--油价升约1%或以上，跟随汽油期货急升的走势，因美国最大汽车燃料油承运商Colonial Pipeline一主要汽油输送管道的运行恢复遭到延误。美股上涨也给油价提供了支撑。

布兰特原油收高0.74美元，或1.6%，报每桶46.59美元，盘中高见47美元。美国原油收升0.33美元，或0.8%，报43.91美元。

金属市场:

--金价走低，盘中触及两周低位，今日公布的一系列喜忧参半的数据促使投资人抛售，投资人关注美联储下周会议。

现货金盘中一度下跌1%，报每盎司1,309.25美元，收盘报每盎司1,313.8美元。美国12月期金收报1,318美元，上日报1,326.10美元。

--期镍跌至逾两个月最低水平，此前对菲律宾因环境整治导致供应短缺的担忧得到缓解。

期镍收盘下跌1.3%，报9,710美元，为7月8日以来最低。指标期铜升0.2%，报4,781美元，盘中受中国乐观数据推动触及8月22日以来最高价。(完)