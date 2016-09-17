《路透早报》--9月18日

[重大数据或新闻]

--美国8月消费者物价指数(CPI)升幅超预期，提升美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍后升息的可能性，带动美元上涨和美国公债收益率上扬。美股下跌，因德意志银行可能面临巨额罚款，拖累银行股下跌。投资者关注下周美联储和日本央行政策会议。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国劳工部公布，美国8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.1%)。8月CPI较上年同期上涨1.1%(预估为上涨1.0%)。8月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)。8月核心CPI较上年同期上涨2.3%(预估为上涨2.2%)。

* 密西根大学9月美国消费者信心指数初值为89.8，路透调查预估为90.8，8月终值为89.8。

* 美国财政部公布，美国7月整体资本净流入1,406亿美元。

* 欧盟统计局公布，欧元区第二季劳工成本较上年同期增长1.0%。

--欧盟执委会主席容克称，不认为在人员自由流动问题上与英国有任何妥协的可能性。

--俄罗斯央行周五于今年第二次调降指标利率，称因通胀放缓，通胀预期下降和经济复苏存在不确定性，但该央行称明年之前将不会再降息。该央行降息50基点至10%，符合分析师预期。

--据日本内阁府一名官员转述，日本央行总裁黑田东彦周五表示，央行将维持极宽松货币政策以支持经济复苏。“日本央行将密切关注近期市场走势对日本经济及物价的影响，”内阁府官员引述黑田东彦谈话称。

--标普确认葡萄牙BB+/B评级，展望为稳定。

* 标准普尔确定奥地利AA+/A-1+信贷评级，展望为稳定。

* 标准普尔确定丹麦AAA/A-1+信贷评级，展望为稳定。

* 标准普尔将芬兰主权信用评级展望从负面上调至稳定，评级为AA+。

* 标准普尔将俄罗斯主权信用评级展望从负面上调至稳定，目前评级为BB+。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘下跌，因德意志银行可能被重罚140亿美元的消息打压大型银行股，投资者纠结于美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时升息的持续不确定性。道琼工业指数收跌88.68点，或0.49%，收报18,123.80点；标准普尔500指数收低8.10点，或0.38%，收报2,139.16点；纳斯达克指数收挫5.119点，或0.10%，收报5,244.567点。本周，道指上扬0.2%，标普500指数攀升0.5%，纳斯达克指数跳涨2.3%。

* 欧洲股市收在六周低位，德意志银行拖累银行股下滑，因该行称，美国司法部要求其支付140亿美元，以了结一起抵押贷款相关调查。STOXX Europe 600指数跌0.7%，至337.8点，触及8月4日来最低收位。该指数本周下滑2.2%，为6月中来最大周度跌幅。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及逾两周高位，此前美国通胀数据提振美联储12月升息预期，美元兑英镑触及一个月高位，因担心英国脱欧带来的影响。美元指数升0.8%，报96.063。欧元兑美元触及10日低位的1.1149美元，美元兑瑞士法郎触及两周高位的0.9817瑞郎。美元兑日圆最新上涨0.25%，报102.35日圆。美元指数势将录得三周来的最佳周度表现，上涨约0.8%，但美元兑日圆势将录得连续第二周下跌，跌幅约0.3%。

英镑兑美元触及一个月低位1.3001美元，此前彭博援引未具名官员称，英国财政大臣哈蒙德(夏文达)“准备接受”英国可能不得不放弃欧盟单一市场成员地位的现实。英镑最新下跌1.7%，报1.3015美元。

债市:

--美国公债收益率上扬，之前8月美国CPI升幅超预期，提升美联储今年稍后升息的可能性。指标10年期公债价格尾盘上扬1/32，收益率报1.70%，数据公布前为1.67%。五年和30年期公债收益率差收窄至123.70个基点，周四触及两个半月最阔水平130个基点。

--葡萄牙公债和德债收益率差升至七个月来最高，因收盘后发布的标准普尔债信评等评估成为该国债信下月要面临的一系列关键考验的前奏。葡萄牙和德国公债收益率差为349个基点，为2月以来的最阔水准。德债收益率一周来首次跌回至零以下。

油市:

--原油价格下跌最多2%，至数周低位，因伊朗出口不断膨胀，巩固对全球供应过剩的担忧。汽油期货上涨，因炼厂和输油管道停运。美股下跌和美元上涨，重压原油期货和以美元计价的其他商品。布兰特原油期货下跌0.82美元，或1.8%，收报每桶45.77美元，盘中触及两周低位45.48美元。美国原油期货下跌0.88美元，或2%，收报每桶43.03美元，盘中触及五周低位42.74美元。本周，布兰特原油下挫5%，美国原油大跌6%。汽油期货收涨2%，此前Colonial Pipeline的主要汽油输油管道停运，BP关闭印第安纳州怀廷炼厂的一主要炼油装置进行维修。

金属市场:

--金价跌至两周低位，此前发布的数据显示，美国上月消费者物价指数高于预期，帮助支撑美联储今年稍晚升息的可能性，美元跳涨。数据发布后，现货金跌至9月1日以来最低的1,306.26美元， 1831 GMT，下跌0.4%，报1,308.33美元。美国12月期金收跌0.6%， 报1,310.20美元。黄金本周下跌1.5%，势将录得三周来的第一个周线下跌。

--期铜触及三周高位后回落，因美元持稳，本周录得两个月来的最大周线升幅，此前中国经济数据显示，未来几个月经济增长将更为强劲。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.1%，报每吨4,787美元。稍早，价格触及8月22日以来最高的4,794.50美元。本周升3.3%，为连续第三周上涨，也是7月中以来的最大升幅。(完)