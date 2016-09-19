《路透早报》--9月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国8月70个大中城市住宅销售价格指数(0130)

--中国8月银行结售汇及涉外代客收付款数据

--香港6-8月失业率(0830)

--欧元区7月经常帐(0800)

--美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国际经济交流中心主办“经济每月谈”，主题为化解过剩产能的思路与出路。

以下为9月16日下午5:00至9月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国周末三地分别传出爆炸及攻击事件，联邦当局调查是否有关连性

美国曼哈顿切尔西(Chelsea)地区周六晚间发生爆炸，造成至少29人受伤，当局称这是一起有预谋的刑事案件，但称调查人员尚未发现“与恐怖组织有关”的证据。纽约市长Bill de Blasio等政府官员称，调查人员排除了燃气泄露导致爆炸的可能，De Blasio表示，初步迹象表明这是一起“蓄意事件”。

此外，伊斯兰国(IS)周日称，在美国明尼苏达州中部一家购物中心刺伤九人后被击毙的男子为“伊斯兰国战士”。美国联邦调查局(FBI)将此案作为恐怖主义行动进行调查。联邦调查人员也在研判本案和曼哈顿爆炸案以及另外一件发生在新泽西州的爆炸案三者之间是否有关连性。

--美国8月通胀稳步成长且超预期，或支持美联储年内加息

美国8月消费者物价指数(CPI)涨幅超过预期，因医疗保健成本创32年半最大涨幅。数据表明通胀稳步上涨，可能促使美联储今年加息。劳工部公布，8月CPI较前月上升0.2%，较上年同期增长1.1%。7月分别为持平和增长0.8%。扣除食品和能源的核心CPI较前月增长0.3%，为2月来最大增幅，7月为增长0.1%。

数据公布后，美元指数上涨，美国公债价格涨跌不一。美股走低，因油价下跌也损及市场人气。

--周五公布的其他重要经济数据包括：

* 密西根大学9月美国消费者信心指数初值为89.8，路透调查预估为90.8，8月终值为89.8。

* 美国财政部公布，美国7月整体资本净流入1,406亿美元。

* 欧盟统计局公布，欧元区第二季劳工成本较上年同期增长1.0%。

--中国万科仍在与另一潜在交易对手方谈判，有意现金收购对方所持资产

中国大型房企万科公告称，除深圳地铁集团外，公司于2015年年底与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书，目前合作意向书已自动终止，但双方仍在进行谈判。刊登在深交所的公告并称，万科仍有意以现金支付的方式，收购该潜在交易对手所持有的部分与其现有业务相关的资产或股权；不过，截至目前双方尚未就意向交易达成任何有法律约束力的协议。

--中国杭州部分区域明日起限购，已有住房的非本市居民受限

继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市周日也宣布，自明日(19日)起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

--俄罗斯央行将指标利率调降至10%，为今年第二次调降利率

俄罗斯央行于今年第二次调降指标利率，称因通胀放缓，通胀预期下降和经济复苏存在不确定性，但该央行称明年之前将不会再降息。该央行降息50基点至10%，符合分析师预期。

--中国7月持有美债规模创下2013年以来新低，连续四个月下滑

美国财政部公布的数据显示，中国7月持有美国公债规模降至2013年初以来新低，且为连续第四个月下滑。中国仍是美国最大债权人，7月时持有1.219万亿(兆)美元的美国政府公债。这是2013年1月达到1.214万亿美元以来的最低。日本仍为第二大美债持有国，持有1.155万亿美债，此为2015年9月持有1.177万亿美元以来的最高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘下跌，因德意志银行可能被重罚140亿美元的消息打压大型银行股，且投资者纠结于美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的持续不确定性。道琼工业指数收跌88.68点，或0.49%，收报18,123.80点；标准普尔500指数收低8.10点，或0.38%，收报2,139.16点；纳斯达克指数收挫5.119点，或0.10%，收报5,244.567点。本周，道指上扬0.2%，标普500指数攀升0.5%，纳斯达克指数跳涨2.3%。

--欧洲股市收在六周低位，德意志银行拖累银行股下滑，因该行称，美国司法部要求其支付140亿美元，以了结一起抵押贷款相关调查。

英国富时100指数收低0.3%，法股CAC-40指数收跌0.93%，德股DAX指数收低1.49%。STOXX Europe 600指数跌0.7%，至337.8点，触及8月4日来最低收位。该指数本周下滑2.2%，为6月中来最大周度跌幅。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及逾两周高位，此前美国通胀数据提振美联储12月升息预期，美元兑英镑触及一个月高位，因担心英国脱欧带来的影响。美元指数升0.8%，报96.063。欧元兑美元触及10日低位的1.1149美元，美元兑瑞士法郎触及两周高位的0.9817瑞郎。美元兑日圆上涨0.25%，报102.35日圆。美元指数录得三周来的最佳周度表现，上涨约0.8%，但美元兑日圆连续第二周下跌，跌幅约0.3%。

英镑兑美元触及一个月低位1.3001美元，此前彭博援引未具名官员称，英国财政大臣哈蒙德(夏文达)“准备接受”英国可能不得不放弃欧盟单一市场成员地位的现实。

债市:

--美国公债收益率上扬，之前8月美国CPI升幅超预期，提升美联储今年稍后升息的可能性。指标10年期公债价格尾盘上扬1/32，收益率报1.70%，数据公布前为1.67%。五年和30年期公债收益率差收窄至123.70个基点。

--葡萄牙公债和德债收益率差升至七个月来最高，因收盘后发布的标准普尔债信评等评估成为该国债信下月要面临的一系列关键考验的前奏。葡萄牙和德国公债收益率差为349个基点，为2月以来的最阔水准。德债收益率一周来首次跌回至零以下。

油市:

--原油价格下跌最多2%，至数周低位，因伊朗出口不断膨胀，巩固对全球供应过剩的担忧。汽油期货上涨，因炼厂和输油管道停运。美股下跌和美元上涨，重压原油期货和以美元计价的其他商品。

布兰特原油期货下跌0.82美元，或1.8%，收报每桶45.77美元，盘中触及两周低位45.48美元。美国原油期货下跌0.88美元，或2%，收报每桶43.03美元，盘中触及五周低位42.74美元。本周，布兰特原油下挫5%，美国原油大跌6%。汽油期货收涨2%，此前Colonial Pipeline的主要汽油输油管道停运，另外，BP关闭印第安纳州怀廷炼厂的一主要炼油装置进行维修。

金属市场:

--金价跌至两周低位，此前发布的数据显示，美国上月消费者物价指数高于预期，帮助支撑美联储今年稍晚升息的可能性，美元跳涨。数据发布后，现货金跌至9月1日以来最低的1,306.26美元，收盘报1,310.0601美元。美国12月期金收跌0.6%，报1,310.20美元。黄金本周下跌1.5%，为三周来的第一个周线下跌。

--期铜触及三周高位后回落，因美元持稳，本周录得两个月来的最大周线升幅，此前中国经济数据显示未来几个月其经济增长将更为强劲。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.1%，报每吨4,787美元。稍早，价格触及8月22日以来最高的4,794.50美元。本周升3.3%，为连续第三周上涨，也是7月中以来的最大升幅。(完)