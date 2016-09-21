《路透早报》--9月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国8月公共部门净借款(PSNB)和收支短差(PSNCR)(0830)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--加拿大7月趸售(批发)贸易(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行利率决定

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1800)，美联储主席叶伦召开新闻发布会(1830)

--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率决定的计划。

--经济合作暨发展组织(OECD)公布中期预估，更新其对主要发达经济体的前景看法(0900)

--印尼央行召开理事会会议(至9月22日)

--新西兰央行利率决定(2100)

--瑞典央行公布9月政策会议记录(0730)

--瑞典央行副总裁史金斯利出席“Business Arena Stockholm”并发表演讲(0900)

--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

以下为9月20日下午5:00至9月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月房屋开工降幅大于预期，或因南方恶劣天气拖累

美国8月房屋开工降幅大于预期，可能是因为恶劣天气影响了南部地区的建筑活动，但独栋房屋建筑许可劲增，暗示住房需求依然完好。商务部公布，8月房屋开工减少5.8%，经季节调整后的年率为114万户，此前两个月均为强劲增长。

周二公布的房屋建筑报告较为疲弱，也是在这一天，美国联邦储备委员会(美联储)官员开始了为期两天的会议，评估经济形势并审议货币政策。近来的一系列经济数据表现也不甚理想，料将促使美联储在周三宣布维持利率不变。

--中国当局冻结大宗商品贸易商托克在一炼铜厂的投资

据路透看到的警方及银行文件，中国当局冻结了瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)在一家中国炼铜厂的部分投资，中国已经对托克的涉华石油交易进行了两年多的调查。据日期为2015年10月28日的文件显示，去年10月沧州市警方已冻结托克注入金属项目的3,290万美元资金，该项目是金川集团股份有限公司与托克私人有限公司在中国西南城市防城港市建立的合资企业。

--苹果iPhone 7生产成本为224.8美元，高于前代--IHS Markit

根据IHS Markit拆解分析，苹果生产iPhone 7智能手机的成本要高于前代的iPhone 6S，因电池及存储容量加大等。包括5美元的基本生产成本在内，iPhone 7的总生产成本升至224.80美元，较IHS Markit对iPhone 6S生产成本的估值高出36.89美元。苹果iPhone 7存储容量32GB版本的裸机售价为649美元。

--中国商务部批准万豪收购喜达屋，为该交易扫清最后障碍

中国反垄断监管机构批准了万豪国际收购喜达屋酒店及度假村的交易，从而为两家公司合并以打造全球最大酒店连锁企业扫清道路。中国商务部的评估，是该交易最后需要通过的一关。此前，包括美国、加拿大在内的40多个国家已批准了该交易。

--中国上半年银行向煤企续贷1,293亿元，去产能影响有限--山西银监局

中国煤炭大省--山西省银监局称，上半年煤炭企业累计办理转贷续贷1,293亿元人民币，减少煤企利息支出6.5亿元；对七大煤企基本实行基准利率，部分银行给予基准利率下浮10%-15%的优惠。“去产能对银行的影响不是很大。”山西银监局副局长王志刚称，因16座未履行核准手续擅自生产建设的煤矿，及今年拟关闭退出的21家煤矿涉及的银行贷款不足50亿，“对银行资产质量的直接影响可控。”

--英国经济将会放缓，但程度小于预期--新任央行委员桑德斯

英国央行货币政策委员会(MPC)的新任委员桑德斯表示，英国经济放缓的程度可能要小于多数经济学家的预测。但他补充说，如果失业上升，他会考虑支持降息。桑德斯上周投票支持维持利率在纪录低点0.25%不变，那是他加入英国央行以来首次参加MPC会议。

--安吉丽娜·朱莉诉请与布拉德·皮特离婚，好莱坞神仙眷侣婚姻终结

好莱坞女星安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)的律师表示，朱莉已诉请与丈夫布拉德·皮特(Brad Pitt)离婚，标志着好莱坞最具魅力的一对神仙眷侣婚姻终结。朱莉和皮特是从2005年开始恋爱，并在两年前结婚的。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘基本持平，医疗保健类股上涨抵销了能源股下跌带来的压力，美联储和日本央行即将发布倍受期待的货币政策会议结果。

道琼工业指数升9.78点，或0.05%，至18,129.96点；标准普尔500指数微升0.64点，或0.03%，至2,139.76点；纳斯达克指数上涨6.33点，或0.12%，至5,241.35点。

--欧洲股市基本持平，在美联储和日本央行公布货币政策决定前，投资者保持谨慎。意大利FTSE MIB指数下挫1.2%，在欧洲股指中表现最差。交易商称，在总理伦齐的宪法改革计划进行公投前的不确定性与日俱增。

泛欧STOXX 600指数收低0.1%。英国富时100指数收高0.25%，法股CAC-40指数收跌0.13%，德股DAX指数收高0.19%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小幅上升，在日本央行和美联储政策会议结束前，投资者避免大举押注，市场交投疏落。

美元指数升0.15%，至95.995，迫近9月1日来最高的96.108关口。英镑被抛售，对美元带来最大的提振。英镑在纽约尾盘跌0.4%，至1.2975美元，稍早触及8月16日来最低水准。日圆兑美元上涨0.1%，至101.81日圆，稍早触及一周高位101.55日圆。

债市:

--美债收益率下跌，交易员买入较长期公债，因对日本央行是否会在为期两日的会议上决定增加刺激举措以提振经济感到不确定。指标10年期公债价格升2/32，收益率报1.689%，较周一收盘下跌1个基点。

--欧元区长期公债收益率下跌，因日本央行料采取的行动可能将令日本投资者远离本国长期债券，转战欧美。

德国30年期公债收益率下跌7个基点，至0.57%，荷兰、芬兰、法国及西班牙的30年期公债也都有类似的走势。德国10年期公债收益率下跌3个基点，至负0.016%。

油市:

--美国原油期货小涨，因寄望美国一主要汽油输送管道在停运逾一周后拟恢复运营将会提振需求；布兰特原油走低，因对拟议的冻产协议存疑。

美国原油期货收涨0.14美元，报每桶43.44美元。布兰特原油期货收跌0.07美元，报每桶45.88美元。

金属市场:

--金价持稳，美联储决策者开始了为期两日的会议，投资者押注会维持利率不变。现货金收报每盎司1,314.60美元，美国12月期金基本持平，收高0.03%，报每盎司1,318.20美元。

--期锌上涨，在前两周下跌后连续第二日攀升，受助于投机客押注供应将现短缺，以及中国对工业金属需求将增长的预期。

伦敦金属交易所(LME)指标期锌收高2.2%，每吨报2,300美元，是表现最好的金属。期铜升0.4%，报4,793美元。期铅攀升1.4%，报1,981美元，为2015年5月以来的最高价。(完)