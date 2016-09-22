《路透早报》--9月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾8月失业率及外销订单(0800)

--香港8月综合消费物价指数(CPI)(0830)

--法国9月企业景气指数(0645)

--英国9月CBI总工业订单差值(1000)

--欧元区9月消费者信心指数初值(1400)

--美国一周请领失业金数据(1230)、7月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1300)、8月成屋销售年率(1400)、8月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表张向晨，国家统计局贸易外经统计司司长孟庆欣，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍《2015年度中国对外直接投资统计公报》有关情况，并回答记者问题(0200)。

--新任澳洲央行总裁洛威出席国会经济委员会会议，首次以央行总裁身分在正式场合露面。德贝尔(Guy Debelle)也将首次以澳洲央行副总裁身分的公开露面(0000)。

--英国央行金融政策委员会公布声明(0830)

--欧洲央行公布经济公报(0800)，并举行欧洲央行全行委员会会议

--欧洲央行公布第二次定向长期再融资操作(TLTRO)结果(0930)。

--印尼央行利率决定(0700)。

--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

--南非央行公布利率决定(1300)。

--英国央行货币政策委员福布斯将讨论为何经济冲击会带来全球影响，以及其中涉及的各种因素(1200)

以下为9月21日下午5:00至9月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，暗示年底前会升息一次

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。美联储主席叶伦在最新的政策声明发布后称，“我们认为升息的理据增强，但决定暂时观望一段时间，”叶伦表示，如果就业市场继续改善，且未出现任何新的重大风险，她预计年内会升息一次。

另外，根据与声明一道发布的预估中值显示，决策者将今年升息次数预期从之前的两次下调至一次。在17位决策者中，有三位表示利率应在今年剩余时间保持不变。联储还预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。

从市场表现来看，投资者对下次升息时机的预期并未出现大的改变。美国联邦基金利率走势暗示，投资者仍预计，12月升息的机率略高于50%，11月升息的可能性基本为零。

--新西兰央行维持利率不变，但为进一步宽松敞开大门

新西兰央行周四维持指标利率在2.0%不变，但重申将需进一步放宽政策。“货币政策将保持宽松。我们目前的预估和假设显示，需要进一步放宽政策，以确保未来通胀率回到目标区间的中段，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。央行的目标是把年通胀率控制在1-3%之间，而目前为0.4%。

央行公布决议后，新西兰元兑美元跌落两周高点，一度低至0.7316。

--OECD下修今年全球经济成长预估至2.9%，因全球化进程停滞

经济合作暨发展组织(OECD)警告称，随着全球化进程几近停滞，今年及明年全球经济增速将放缓到金融危机以来的最低水准。OECD预测今年全球经济成长率仅有2.9%，低于上次在6月预测的3.0%，并创下2008-2009年全球金融危机以来的最低水准。

--中国将进一步开放以促进经济发展--国务院总理李克强

中国国务院总理李克强在联合国大会上发表讲话时称，中国将进一步开放经济，以促进经济发展，因为经验表明闭关政策只会导致停滞不前。李克强表示中国将通过扩大开放来促进发展。

--德国财政部：下半年经济料减速，因外需拖累工业生产

德国财政部周四称，2016年下半年德国经济成长将失去动力，因外需趋软导致工业生产减速，这再次暗示该国经济可能放缓。“上半年德国经济成长强劲，”财政部在月度报告中表示，“但最新的经济数据指出，下半年经济动能放缓。”

--上海计划在2018年率先开展5G试点，光纤覆盖900万户家庭--新华

新华社报导，上海市政府与中国移动通信集团今日签署共同推进“互联网＋”战略合作框架协议，计划2018年在国内率先开展5G试点，光纤接入覆盖900万户家庭和8,300幢重点商业楼宇。报导称，“十三五”期间，中国移动通信集团公司计划在上海投入260亿元人民币，构建新一代网络与信息基础设施，双方还将围绕城市管理、产业升级、文化创意、民生服务、创新创业、网络安全六大领域，共同打造“互联网＋”发展新优势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘上涨，纳斯达克指数收于纪录高位 ，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，低利率环境暂时 未发生变化帮助支撑牛市。

道琼工业指数升163.74点，或0.90%，至18,293.70点；标准普尔500指数升23.36点，或1.09%，至2,163.12点；纳斯达克指数上涨53.83点，或1.03%，至5,295.18点。

--欧洲股市在美联储发布政策会议结果前触及一周高位，日本央行周三大幅调整货币政策框架提振全球风险资产。

泛欧STOXX 600指数收高0.4%，盘中触及9月9日来最高的344.90点，受助于金融股走强。英国富时100指数收高0.06%，法股CAC-40指数收高0.48%，德股DAX指数上扬0.41%。

汇市:

--美元兑一篮子货币续跌，此前美联储维持货币政策不变，并预计未来数年升息力度将减弱。美元指数跌幅扩大，至五日低位95.515，下跌逾0.50%。美联储发布政策声明后，美元兑日圆跌至三周半低位的100.37日圆，全日下跌1.3%。欧元兑美元小幅走高，联储声明发表后升至1.1196美元的盘中高位，收复了稍早的失地。

债市:

--美国公债收益率下滑，此前美联储下调经济成长预估，并调降了利率水准预估。纽约尾盘，指标10年期公债价格升9/32，收益率报1.655%，较周二收盘下跌3个基点。五年期/30年期公债收益率差缩窄至119个基点，为逾一周最平。

--欧元区长期公债收益率上涨，收益率曲线趋陡，此前日本央行设定长期利率目标，将在政策框架中加入“收益率曲线控制”，把货币政策核心从印钞转向长期利率目标。但投资者质疑这一政策调整能否有效提升通胀预期，加上市场观望美联储的利率决定，欧债走势受到抑制。

德国30年期公债收益率最初上涨高达4个基点，至0.61%，10年期公债收益率升2个基点，至0.01%，两年期公债收益率持平于负0.66%，盘中一度下跌。

油市:

--油价上涨最多3%，美国上周原油库存连续第三周意外减少，提振了对此全球最大石油消费国的需求前景。美联储公布维持利率不变后，美元下滑，且挪威原油工人罢工，对北海原油出产带来威胁，进一步提振油价。

布兰特原油期货升0.95美元，或2%，收报每桶46.83美元。美国原油期货升1.29美元，或2.9%，收报每桶45.34美元。

金属市场:

--金价升至一周半高位，并在美联储政策声明公布后延续升势。现货金收报每盎司1,336.45美元。美国12月期金在联储声明发表前收高1%，报1,331.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜在美联储政策会议结果公布前从四周高位回落，受获利回吐打击。LME指标期铜收跌0.6%，报每吨4,763美元。期镍收高0.2%，报10,335美元，此前菲律宾称，在行业环境整治过程中，将再关停超过10家矿场。(完)