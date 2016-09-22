《路透早报》--9月22日

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--台湾8月失业率及外销订单(0800)
--香港8月综合消费物价指数(CPI)(0830)
--法国9月企业景气指数(0645)
--英国9月CBI总工业订单差值(1000)
--欧元区9月消费者信心指数初值(1400)
--美国一周请领失业金数据(1230)、7月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1300)、8月成屋销售年率(1400)、8月领先指标(1400)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表张向晨，国家统计局贸易外经统计司司长孟庆欣，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍《2015年度中国对外直接投资统计公报》有关情况，并回答记者问题(0200)。
--新任澳洲央行总裁洛威出席国会经济委员会会议，首次以央行总裁身分在正式场合露面。德贝尔(Guy Debelle)也将首次以澳洲央行副总裁身分的公开露面(0000)。
--英国央行金融政策委员会公布声明(0830)
--欧洲央行公布经济公报(0800)，并举行欧洲央行全行委员会会议
--欧洲央行公布第二次定向长期再融资操作(TLTRO)结果(0930)。
--印尼央行利率决定(0700)。
--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。
--南非央行公布利率决定(1300)。
--英国央行货币政策委员福布斯将讨论为何经济冲击会带来全球影响，以及其中涉及的各种因素(1200)
以下为9月21日下午5:00至9月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美联储维持利率不变，暗示年底前会升息一次
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。美联储主席叶伦在最新的政策声明发布后称，“我们认为升息的理据增强，但决定暂时观望一段时间，”叶伦表示，如果就业市场继续改善，且未出现任何新的重大风险，她预计年内会升息一次。
另外，根据与声明一道发布的预估中值显示，决策者将今年升息次数预期从之前的两次下调至一次。在17位决策者中，有三位表示利率应在今年剩余时间保持不变。联储还预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。
从市场表现来看，投资者对下次升息时机的预期并未出现大的改变。美国联邦基金利率走势暗示，投资者仍预计，12月升息的机率略高于50%，11月升息的可能性基本为零。
--新西兰央行维持利率不变，但为进一步宽松敞开大门
新西兰央行周四维持指标利率在2.0%不变，但重申将需进一步放宽政策。“货币政策将保持宽松。我们目前的预估和假设显示，需要进一步放宽政策，以确保未来通胀率回到目标区间的中段，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。央行的目标是把年通胀率控制在1-3%之间，而目前为0.4%。
央行公布决议后，新西兰元兑美元跌落两周高点，一度低至0.7316。
--OECD下修今年全球经济成长预估至2.9%，因全球化进程停滞
经济合作暨发展组织(OECD)警告称，随着全球化进程几近停滞，今年及明年全球经济增速将放缓到金融危机以来的最低水准。OECD预测今年全球经济成长率仅有2.9%，低于上次在6月预测的3.0%，并创下2008-2009年全球金融危机以来的最低水准。
--中国将进一步开放以促进经济发展--国务院总理李克强
中国国务院总理李克强在联合国大会上发表讲话时称，中国将进一步开放经济，以促进经济发展，因为经验表明闭关政策只会导致停滞不前。李克强表示中国将通过扩大开放来促进发展。
--德国财政部：下半年经济料减速，因外需拖累工业生产
德国财政部周四称，2016年下半年德国经济成长将失去动力，因外需趋软导致工业生产减速，这再次暗示该国经济可能放缓。“上半年德国经济成长强劲，”财政部在月度报告中表示，“但最新的经济数据指出，下半年经济动能放缓。”
--上海计划在2018年率先开展5G试点，光纤覆盖900万户家庭--新华
新华社报导，上海市政府与中国移动通信集团今日签署共同推进“互联网＋”战略合作框架协议，计划2018年在国内率先开展5G试点，光纤接入覆盖900万户家庭和8,300幢重点商业楼宇。报导称，“十三五”期间，中国移动通信集团公司计划在上海投入260亿元人民币，构建新一代网络与信息基础设施，双方还将围绕城市管理、产业升级、文化创意、民生服务、创新创业、网络安全六大领域，共同打造“互联网＋”发展新优势。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周三收盘上涨，纳斯达克指数收于纪录高位 ，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，低利率环境暂时 未发生变化帮助支撑牛市。
道琼工业指数升163.74点，或0.90%，至18,293.70点；标准普尔500指数升23.36点，或1.09%，至2,163.12点；纳斯达克指数上涨53.83点，或1.03%，至5,295.18点。
--欧洲股市在美联储发布政策会议结果前触及一周高位，日本央行周三大幅调整货币政策框架提振全球风险资产。
泛欧STOXX 600指数收高0.4%，盘中触及9月9日来最高的344.90点，受助于金融股走强。英国富时100指数收高0.06%，法股CAC-40指数收高0.48%，德股DAX指数上扬0.41%。
汇市:
--美元兑一篮子货币续跌，此前美联储维持货币政策不变，并预计未来数年升息力度将减弱。美元指数跌幅扩大，至五日低位95.515，下跌逾0.50%。美联储发布政策声明后，美元兑日圆跌至三周半低位的100.37日圆，全日下跌1.3%。欧元兑美元小幅走高，联储声明发表后升至1.1196美元的盘中高位，收复了稍早的失地。
债市:
--美国公债收益率下滑，此前美联储下调经济成长预估，并调降了利率水准预估。纽约尾盘，指标10年期公债价格升9/32，收益率报1.655%，较周二收盘下跌3个基点。五年期/30年期公债收益率差缩窄至119个基点，为逾一周最平。
--欧元区长期公债收益率上涨，收益率曲线趋陡，此前日本央行设定长期利率目标，将在政策框架中加入“收益率曲线控制”，把货币政策核心从印钞转向长期利率目标。但投资者质疑这一政策调整能否有效提升通胀预期，加上市场观望美联储的利率决定，欧债走势受到抑制。
德国30年期公债收益率最初上涨高达4个基点，至0.61%，10年期公债收益率升2个基点，至0.01%，两年期公债收益率持平于负0.66%，盘中一度下跌。
油市:
--油价上涨最多3%，美国上周原油库存连续第三周意外减少，提振了对此全球最大石油消费国的需求前景。美联储公布维持利率不变后，美元下滑，且挪威原油工人罢工，对北海原油出产带来威胁，进一步提振油价。
布兰特原油期货升0.95美元，或2%，收报每桶46.83美元。美国原油期货升1.29美元，或2.9%，收报每桶45.34美元。
金属市场:
--金价升至一周半高位，并在美联储政策声明公布后延续升势。现货金收报每盎司1,336.45美元。美国12月期金在联储声明发表前收高1%，报1,331.40美元。
--伦敦金属交易所(LME)期铜在美联储政策会议结果公布前从四周高位回落，受获利回吐打击。LME指标期铜收跌0.6%，报每吨4,763美元。期镍收高0.2%，报10,335美元，此前菲律宾称，在行业环境整治过程中，将再关停超过10家矿场。(完)
(整理 李婷仪 审校 张明钧)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透纽约1月13日 - 只要未来一周公布的银行股财报显示获利前景改善，美国银行股将持续获得追捧，在此同时，投资人将观察美国候任总统特朗普是否兑现竞选承诺。
路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。