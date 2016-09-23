《路透早报》--9月23日

2015年3月10日，图为投影在一张美元纸币上的欧元货币符号。 REUTERS/Sergio Perez

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0130)

--法国第二季国内生产总值(GDP)终值(0646)、9月Markit制造业PMI初值(0700)

--德国9月Markit制造业PMI初值(0730)

--欧元区9月Markit制造业PMI初值(0800)

--加拿大8月消费者物价指数(CPI)(1230)、7月零售销售(1230)

--美国9月Markit制造业PMI初值(1345)

--台湾8月M2年增率(0820)，以及第四季发债计划

--中国8月外汇市场交易概况数据

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

-费城联邦储备银行总裁哈克、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特与亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席有关“银行总裁的视角：美联储在社区中的作用”的会议，此后费城联储将举行主题为“重新创造我们的社区：我们经济的转型”的会议(1600)

--泰国央行发布经济预估更新(0030)

--美国财政部长杰克卢和美国财政部副部长拉斯金出席Freedman Bank论坛(1300)

--瑞典央行总裁英韦斯出席ESRB年会并就宏观审慎政策发表讲话(0610)

--瑞典央行副总裁沃尔森将在今年的投行论坛开幕式上发表嘉宾演讲，主题为当前的货币政策(0815)

--瑞典央行副总裁佛洛登参加有关瑞典房价和债务问题的研讨会(0900)

以下为9月22日下午5:00至9月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场改善，但库存吃紧导致成屋销售连降两月

美国初请失业金人数上周意外减少，触及两个月低位，表明就业市场表现强劲，可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月前升息铺路。

劳工部报告，截至9月17日当周，初请失业金人数减少8,000人，经季节性调整后为25.2万，为7月中以来最低水平。另一项数据则显示，美国8月成屋销售连降第二个月，但地产商和经济学家将此归咎于房屋供应长期短缺，限制了房屋买家的选择。

--英国央行MPC委员福布斯认为，没有进一步降息的理由

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，她认为没有必要进一步降息以协助英国公投退欧后的经济，与她的大多数同僚看法相左。她认为8月降息及支持银行放贷的种种措施，或许暂时已经足够。福布斯8月时反对重启购债，成为英国央行内立场相对强硬的一派，不过当时她支持英国央行调降指标利率至0.25%的历史新低。

--OPEC国家加紧磋商，为八年来首次达成限产协议做出新的努力

据石油输出国组织(OPEC)官员和消息人士，在下周阿尔及尔的部长级会议临近之际，该组织可能准备8年来首次限制产量。油市和政治上的老对手沙特阿拉伯和伊朗发出和解的信号，愿意进行合作，并与非OPEC成员国的俄罗斯一道进行磋商。

就OPEC的决策而言，阿尔及利亚一直是个充满意外的国度。OPEC于2004年和2008年在阿尔及利亚举行的前两次会议均意外决定减产支撑油价，震撼了市场。

--宝钢武钢重组方案获批，武钢与宝钢换股比例为1:0.56

中国宝山钢铁股份有限公司公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。宝钢股份向武钢股份全体股东发行5,652,516,701股股份，武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。[nL3S1BY2XM]

--雅虎2014年至少5亿账户信息被盗，公司怀疑黑客由政府支持

雅虎称，2014年至少5亿个用户账户的信息被盗，公司认为黑客行动背后有政府支持，看来是有史以来最大的网络信息盗窃事件。目前暂时还不清楚雅虎何时得到了黑客攻击的消息，以及这一事件为何在两年后才曝光。

雅虎股价周四收高0.01美元报44.15美元，之前同意收购雅虎互联网业务的威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)股价涨约1%。尚不清楚本次信息被盗是否可能影响到雅虎与威讯的交易。

--中加两国将开启自由贸易谈判，并探讨引渡中国逃亡人员回国协议

中国和加拿大称，将启动有关自由贸易协议的探索性谈判，并探讨引渡中国在加拿大逃亡人员回国的协议，同时宣布对中国出口牛肉和菜籽油的协议。中国国务院总理李克强和加拿大总理特鲁多对记者称，他们希望改善两国关系，贸易和引渡协议谈判是其中的一部分。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四攀升，由大型科技公司领涨，延续昨日涨势。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变带动股市攀升。标普500指数录得逾两个月最佳两日表现，纳斯达克指数创新高。

道琼工业指数升98.76点，或0.54%，至18,392.46点；标准普尔500指数升14.06点，或0.65%，至2,177.18点；纳斯达克指数上涨44.34点，或0.84%，至5,339.52点。

--欧洲股市攀升至两周高位，受矿业股大涨提振，此前美联储维持利率不变，并预计明后两年升息力道减小。

泛欧STOXX 600指数连升第二日，大涨1.6%至9月9日来最高收位。英国富时100指数收高1.12%，法股CAC-40指数收高2.27%，德股DAX指数大涨2.28%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币跌至10日最低水准，上日美联储下调长期利率预估，此消息拖累美元全面下跌。纽约尾盘，美元指数下跌0.25%，报95.426，盘中跌至9月12日来最低95.048。

欧元兑美元稍早触及近一周最高1.1250美元，尾盘报1.1202美元，上涨0.15%。挪威克朗兑美元上涨超过2%，是兑美元涨幅最大的货币，此前挪威央行维持主要利率不变，且暗示可能不需要进一步减息。

债市:

--美国公债收益率走低，指标公债收益率触及两周低位，市场重新押注美联储仅会缓慢升息，因经济成长疲弱，通胀长期低于2%的目标。

指标10年期公债价格上扬9/32，收益率报1.637%，盘中触及1.6080%，根据路透数据，此为9月9日以来最低。五年期和30年期公债收益率差收窄至118个基点，较周三收窄约1个基点。

油市:

--油价连涨第二日，因昨日美国政府数据显示上周原油库存意外减少。但由于交易商忧心石油输出国组织(OPEC)恐难达成缓解全球供应过剩问题的协议，原油期货因而回吐部分涨幅。

美国原油期货上扬0.98美元，或2.2%，收报每桶46.32美元。布兰特原油期货上涨0.82美元，或1.8%，收报每桶47.65美元。

金属市场:

--金价升至两周高位，美联储决定维持利率不变，拖累美元跌至上周初来最低水准。现货金收报每盎司1,336.67美元。美国12月期金收高1%，报1,344.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜升至六周高位，因在美联储维持利率不变后，美元下滑，但对需求成长缓慢的担忧限制了期铜升幅。指标期铜收高1.9%，报每吨4,855美元，盘中触及8月12日来最高的4,858.50美元。(完)