《路透早报》--9月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国9月Ifo企业景气判断指数(0800)

--意大利7月零售销售(0800)

--英国8月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(0830)

--意大利7月对非欧盟国家贸易收支初值(0900)

--美国8月新屋销售(1400)

--美国9月达拉斯联储德州制造业活动指数(1430)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦在大阪的商界领导人会议上发表讲话，并召开新闻发布会。

--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个金融行业会议上发言(0830)。

--欧洲央行监督委员会委员Ignazio Angeloni在一场名为“欧洲银行业的长处及弱点”论坛中发表演说(1230)。

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济暨货币事务委员会(ECON)的季度听证会上作介绍性陈述(1300)。

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在第四届“消除大到不能倒”论坛上致欢迎词(1330)。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场会议上发表讲话(1345)。

--瑞士央行总裁乔丹在Sibos金融业大会上发表讲话。

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在德州独立银行家协会举行的年会上参加答问环节(1730)。

--欧洲央行管委会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话，主题为银行业的未来(1600)。

--加拿大央行总裁波洛兹在西华盛顿大学发表演讲(2300)。

--日本央行公布7月政策会议记录(2350)。

以下为9月23日下午5:00至9月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储内部对升息时点的分歧来自于对就业前景看法的不同

周五决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。其中，波士顿联储总裁罗森格伦表示，他主张现在温和渐进地收紧政策，经济持续扩张是需要升息的理由。罗森格伦预计2019年失业率为4.5%，失业率预估低于长期可持续水平；充分就业超常实现或能缩短经济复苏进程。明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利则仍认为就业市场存在闲置，希望看到失业率进一步回落。卡什卡利称较之升息过慢，更担心升息过快。达拉斯联储总裁柯普朗预计美国经济成长在2016年下半年反弹，表示美国成长足以继续吸收美国就业市场的闲置。

--ECB决策者认为QE政策有效，因此未来只会微调--ECB消息人士

与欧洲央行(ECB)管理委员会及接近该管委会的六位消息人士交谈显示，欧洲央行大幅调整政策的意愿不高，因此即使有所改动可能也只是调整当前的资产购买计划，而不会大变。决策者表示，欧洲央行愈发认识到量化宽松举措的局限性，但认为该计划有效，表明可能只需微调政策。这表明决策者与市场的观点存在分歧。

--独家：高盛在日本外亚洲地区的投行岗位将裁撤近30%--消息

两位知情消息人士对路透表示，高盛在日本以外亚洲地区的300个投资银行工作岗位将裁掉近30%，以应对该地区业务活动的放缓。消息人士表示，高盛将减少并购(M&A)、股权和债务资本市场交易方面的员工。在亚洲将留下略多于200人的员工。根据消息人士，多数裁员可能在香港、新加坡和中国进行，这些地区是高盛在亚洲主要的办公据点，目前裁员正在进行中。高盛发言人不愿置评。

--独家:日本反垄断监管机构考虑对苹果及运营商采取行动--消息

据政府消息人士称，日本监管机构正在考虑对苹果采取行动，该公司可能触犯了反垄断法规，并可能因此获得在日本智能手机销售中的主导优势地位。若果真采取行动，则将对苹果的利润率造成打击，毕竟日本是苹果利润最大的市场之一。

--三星盖乐世Note7延后三天在韩国重新开卖，因召回速度过慢

科技巨头三星电子周日表示，新款盖乐世(Galaxy)Note7智能手机在韩国的开卖时间将延后三天至10月1日，称此举是为了加速完成在韩国的持续召回所需的。

三星电子在9月2日宣布在包括韩国在内的10个市场召回至少250万支盖乐世Note7智能手机，将提供退款或换成使用安全电池的手机。盖乐世Note7因电池瑕疪问题造成手机会起火。

--沙特提议愿降低自身石油产量，交换伊朗同意冻产--消息

三位知情消息人士向路透表示，在下周阿尔及利亚产油国会议之前，沙特阿拉伯已经提出一项重大让步，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。不愿具名的消息人士向路透表示，这项提议是在这个月提出，伊朗方面尚未接受或拒绝。消息人士称，沙特阿拉伯准备将石油产量降至今年初的较低水准，以换取伊朗将石油产量冻结在当前水平；伊朗目前每日原油产量为360万桶。

--推特有意出售公司，开始与数家科技公司展开协商--消息

一位知情人士周五透露，推特已开始与几家科技公司协商出售公司的事宜，暗示推特作为一家名扬业界但却陷入亏损的社交媒体公司，已开始进行可能会缓慢推进的公司出售程序。CNBC周五援引匿名消息人士报导称，推特正在与几家公司洽谈，包括谷歌，有可能很快收到正式的出价。一位消息人士对路透表示，Salesforce.com也在考虑收购推特。推特和谷歌母公司Alphabet Inc没有回覆征求评论的要求。Salesforce拒绝置评。推特股价周五跳涨逾21.42%至22.62美元，创下2013年上市首日以来的最大单日涨幅。

--中国南京实施主城区限购，暂停两套及以上本市居民购新房

中国楼市的火爆促使部分涨幅较大的二三线城市纷纷加入限购队伍。南京市政府周日发布进一步调控房地产市场，实施主城区限购措施的通知，暂停向拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房。刊登在南京市政府官网的通知称，在前期“控房价、控地价”的基础上，对主城区（不含高淳、溧水、六合）实施住房限购措施，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五回落，因油价大跌令能源股承压，且Facebook和苹果走软，但主要股指本周均上涨。道琼工业指数下挫131.01点，或0.71%，至18,261.45点；标准普尔500指数收低12.49点，或0.57%，至2,164.69点；纳斯达克指数下滑33.78点，或0.63%，至5,305.75点。当周道指升0.76%，标普500指数涨1.2%，纳斯达克指数升1.17%。今年迄今标普500指数升约6%。

--欧洲股市收跌，从昨日触及的两周高位回落，银行股领跌大盘。美联储周三暗示，未来升息将更趋谨慎，推动股市在周四触及两周高位。泛欧STOXX 600指数收跌0.7%，周四触及9月9日来最高收位。该指数本周周线上涨2.2%，为两个月来最大，但今年迄今仍下跌超过5%。

汇市:

--美元指数走势反复，收盘较周四尾盘水准变动不大，因在下周一美国总统大选辩论前，投资人保持观望。美元指数纽约尾盘持稳在95.472，本周下挫0.7%，为8月18日来表现最差的一周，主要因美联储周三结束货币政策会议时调降长期利率预估。

英镑兑美元下挫1%，跌穿1.30美元，因独立报报导的英国首相特蕾莎梅有关英国何时会开始退欧程序的言论同英国外交大臣约翰逊的声明不一致，这加重了英国退欧前景的不确定性。

债市:

--美国公债价格上扬，指标公债收益率触及两周低位，因美股走低刺激对公债的避险需求。美国指标10年期公债价格上扬4/32，收益率报1.618%，较周四尾盘低逾1个基点，周五稍早触及1.606%，根据路透数据，此为9月9日以来最低。本周，10年期公债收益率跌8个基点。周五稍早，五年和30年期公债收益率差触及近两周最窄水平，该收益率差最新报约119个基点，较周四尾盘扩阔2个基点，但较上周收窄6个基点。

--德国10年期公债收益率可望录得7月底来最大单周跌幅，本周全球主要央行维持其刺激经济计划不变。不过，欧元区公债收益率周五小幅上升，在这之前的两日收益率大跌，因美联储周三维持利率不变。

德国10年期公债收益率上升1个基点，至负0.081%，仍深陷负值区域。该收益率周度跌幅可能超过8个基点，为7月底来最大。较低评级欧债的收益率上升速度快于高评级欧债，西班牙10年期公债收益率上升4个基点至0.97%；意大利10年期公债收益率升2个基点至1.21%。

油市:

--油价急跌4%，因迹象显示，在下周主要产油国讨论冻产的会议举行前，沙特和伊朗未达成初步共识。布兰特原油期货重挫1.76美元，或3.7%，收报每桶45.89美元。该合约周线上涨0.3%。美国原油期货急跌1.84美元，或4%，收报每桶44.48美元。本周美国原油攀升3%。

金属市场:

--黄金持稳，盘中交投乏善可陈，因美元也基本持平，但黄金周线涨幅可望创下近两个月来最大，因美联储对未来加息保持谨慎。现货金收盘报每盎司1,337.21美元，低于周四触及的两周高位1,343.64美元。黄金周线上涨超过2%，将为7月底来最好周度表现。美国12月期金收低0.2%，报1,341.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍触及六周高位，因市场预计，随着全球最大镍矿石供应国菲律宾继续治理矿业违反环境法的行为，下周可能会有更多的矿场被关停。LME三个月期镍收盘持稳在每吨10,660美元，盘中触及六周高位10,715美元。周线上扬9.3%，为7月以来最大周度升幅。LME三个月期铜收盘持稳在每吨4,855美元，周线上涨1.2%。(完)