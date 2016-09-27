《路透早报》--9月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家外管局公布8月货物和服务贸易数据

--中国国家统计局公布1-8月工业企业利润数据(0130)

--德国8月进口物价(0600)

--欧元区8月M3货供额(0800)

--意大利7月工业订单和销售(0800)

--台湾公布8月工业生产指数(0800)

--香港公布8月进出口数据(0830)

--英国工业联盟(CBI)9月零售销售差值(1000)

--美国建筑许可年率8月修正值(1130)

--美国7月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(1300)

--美国Markit综合、服务业采购经理人指数9月初值(1345)

--美国9月消费者信心指数(1400)

--美国9月里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国总统候选人希拉里·克林顿和特朗普的首场大选辩论(0100)

--亚洲开发银行发布2016年亚洲发展展望报告(0200)

--斯洛伐克央行总裁马库赫将提出最新的季度宏观经济预估(1100)

--美联储副主席费舍尔发表演说，主题为“为何研究经济？”(1515)

--德国央行执委多姆布雷特发表演说(1500)

--中国工业和信息化部、中国工程院联合指导，青岛市政府、中国机械工程学会共同主办的“2016世界互联网工业大会”定于9月27日-28日在青岛举行

--制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办“第十三届制造业国际论坛”(至29日)

以下为9月26日下午5:00至9月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月新屋销售骤降，但市场大趋势仍然向好

美国8月新屋销售录得近一年来最大降幅，逆转了7月飙升至九年高位的强劲势头，但分析师表示，尽管出现如此剧烈的震荡，新屋销售的总体趋势仍然向好。美国商务部周一报告，8月新屋销售较上月骤降7.6%，经季节性调整后年率为60.9万户。新屋销售同比增长20.6%。7月新屋销售年率被上修5,000户，至65.9万户，为2007年10月以来最高水平。数据公布后，房屋建筑商股价多数持稳，表现强于大盘。

--欧洲央行总裁德拉吉称，经济失衡有“动摇”欧元区的风险

欧洲央行高层周一表示，内部经济失衡有动摇欧元区的风险，敦促各国政府在尊重欧盟规定的情况下承担起帮助刺激增长的责任。欧洲央行总裁德拉吉和执委科尔也承认，欧洲央行低利率和印钞等超宽松货币政策有局限性。德拉吉在欧洲议会表示，“在我们的经济和货币联盟中，经济治理框架对防范经济失衡至关重要，失衡存在动摇欧元区的风险。”科尔在另一场合表示，若欧元区各国政府未能发挥自己的作用，欧元区则有长期陷入低增长和低利率的风险。

--明尼亚波利斯联储总裁称，美联储上周维持利率不变是正确之举

美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周一表示，美联储上周决定维持利率不变是“正确之举”，因为通胀率依然较低，而且有更多工人回到劳动力大军。卡什卡利对记者表示，“对我来说，这意味着我们在调整利率之前还要等一段时间。”卡什卡利并称，“通胀过低的风险压过了过高的风险。”

达拉斯联储总裁柯普朗则表示，若美联储在上周会议上升息，他也没有意见。柯普朗称不那么担心美国经济过热，称就业市场还有向好空间。更让他担心的是低利率可能导致经济中的“扭曲现象”。

--德意志银行称将自行解决美国140亿美元罚款，不会求助政府

德意志银行周一表示，关于美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题，无须德国政府出面协助；德意志银行股价创新低。德国Focus杂志周末报导，总理默克尔已经与德意志银行联席执行长克莱恩(John Cryan)于夏季见面，并已经暗示他不要期待在解决与美国司法部的争端上取得政府帮助。报导引述政府消息人士说法称，默克尔也已经排除了对德意志银行提供国家援助。德意志银行周一做出回应，称并未要求政府援助，也未提出援助要求。该行发言人称，该行未考虑筹资。这位发言人在接受另一个电视访谈时强调，德银拥有很强的信贷组合与流动性，并且风险值(value-at-risk)较低。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下跌，德意志银行下挫拖累金融股下滑，投资者等待今日稍后美国总统大选候选人希拉里和特朗普的首场辩论。在美国上市的德意志银行下跌最多7.9%，至纪录低位11.83美元，且拖累其他大型银行股下跌。

道琼工业指数下挫166.62点，或0.91%，至18,094.83点；标准普尔500指数收低18.59点，或0.86%，至2,146.10点；纳斯达克指数下滑48.26点，或0.91%，至5,257.49点。

--欧洲股市下跌，受大型银行股走低拖累，投资者担心美国的巨额罚款将对德意志银行的财务状况造成的影响，拖累其股价触及纪录低位。

泛欧STOXX 600指数下跌1.6%，至一周低位。英国富时100指数收低1.32%，法股CAC-40指数收跌1.8%，德股DAX指数下跌2.19%。

汇市:

--美元兑避险日圆走软，之前日本央行总裁的讲话，强化了有关央行无法压低日圆的看法。另外，美国大选首场辩论今晚举行，引发了市场的不确定性。

美元兑日圆尾盘下跌0.7%，报100.29日圆，日低为100.25日圆。欧元兑美元尾盘上扬0.3%，报1.1252美元，美国交易时段盘中触及11日高位1.1278美元。

债市:

--美国公债价格攀升，因在全球股市下挫之际，投资人寻求在公债中避险。长债收益率跌至三周低点，两年期公债收益率也跌至两周最低。

指标10年期公债价格尾盘升7/32，收益率报1.589%。周一稍早，该收益率跌至三周最低的1.574%。美国30年期公债价格升8/32，收益率由2.339%降至2.325%，稍早触及三周最低的2.308%。

--避险的德国公债收益率跌至逾两周最低，市场焦点从各国央行转向美国总统候选人即将进行的电视辩论。

10年期德债收益率跌近4个基点至负0.12%，创两周多最低水准。其他欧债收益率日内大多下降3-4个基点。

油市:

--油价收涨3%，因全球主要产油国齐聚阿尔及利亚，商讨支撑油价的举措，市场的不安情绪导致波动性升至4月多哈会议以来最高，当时产油国的冻产磋商以失败告终。

布兰特原油期货收涨1.46美元，或3.2%，报每桶47.35美元，盘中交易区间为45.74-47.66美元。美国原油期货上扬1.45美元，或3.3%，报每桶45.93美元，日高为46.20美元，日低为44.43美元。

金属市场:

--金价基本持稳，稍早受美元走软提振延续上周涨势，但动能稍后消退，市场静待美国大选的首轮辩论，以寻找11月大选结果的线索。

现货金报每盎司1,337.56美元，基本持平。美国12月期金收涨0.2%，报每盎司1,344.10美元。

--期镍下滑，对需求的担忧扭转之前的涨势。镍价上周五触及六周高位，受助于担心菲律宾可能关闭更多矿场。LME三个月期镍下跌1.1%，报每吨10,540美元。三个月期铜跌0.3%，报每吨4,841美元。其它基本金属走高，因美元回落。(完)