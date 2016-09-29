《路透早报》--9月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国9月消费者信心指数(0645)

--德国9月就业数据(0755)

--英国8月消费者信贷(0830)

--欧元区9月企业景气指数(0900)

--德国9月通胀数据初值(1200)

--美国GDP环比年率第二季终值、商品贸易收支8月初值、企业获利第二季修正值、一周初请失业金人数(1230)

--美国8月成屋待完成销售(1400)

--韩国央行10月制造业景气判断指数(2100)

--新西兰8月建筑许可(2145)

--韩国8月工业生产(2300)

--英国9月GfK消费者信心指数(2301)

--日本8月CPI、失业率和所有家庭支出(2330)

--日本工业生产8月初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开第120届中国进出口商品交易会(广交会)新闻发布会(0200)

--日本央行总裁黑田东彦在日本证券业年会发表演讲(0635)

--芬兰央行总裁利卡宁将对货币政策及国际经济发表演说(0800)

--欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇发表讲话

--台湾央行理监事会并公布利率决议(0900)

--欧洲央行首席经济学家普雷特发表讲话(0900)

--美国费城联储总裁哈克就经济前景发表演说(0900)

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说(1250)

--美联储理事鲍威尔在圣路易斯联储举办的“21世纪社区银行会议”发表演说(1400)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加拉皮德城及周边区域经济发展会议(1800)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治在该行主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”发表演说(2015)

--美联储主席叶伦出席由堪萨斯城联储所主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”(2110)

以下为9月28日下午5:00至9月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC面对低油价压力同意小幅减产，为2008年以来首次

石油输出国组织(OPEC)周三同意小幅减产，为2008年以来的首次；面对越来越沉重的低油价压力，OPEC领袖沙特阿拉伯对劲敌伊朗的立场有所软化。“OPEC今日作出了超乎寻常的决定...在两年半后，OPEC就管理市场达成一致，”伊朗石油部长尚甘尼称。他在此前的会议中曾与沙特阿拉伯多次激烈交锋。

他与其他国家石油部长表示，OPEC将把每日原油产量缩减至3,250-3,300万桶之间。OPEC估计目前的产量水平在每日3,324万桶。然而，各国产量将在11月正式举行OPEC会议时作出决定，届时也会邀请俄罗斯等非OPEC国家加入减产的行列。

--美联储主席叶伦在众议院为联储监管角色辩护，提及调整压力测试方法

美联储主席叶伦周三在众议院金融服务委员会作证时，为该央行的监管角色出言辩护，在富国银行等被认为大而不倒的银行问题上与议员展开口头交锋，并针对联储存在政治利益冲突的指责作出解释。在证词陈述中，叶伦还详细阐述了美联储考虑如何调整对美国银行业的年度压力测试。她说，美联储将改用更加重视风险、且针对性较强的方式进行测试，这“将导致针对美国前八大银行的总资本要求大幅提升”。

--美国克利夫兰联储备总裁梅斯特称，利率过低将有导致未来衰退的风险

克利夫兰联储备总裁梅斯特周三称，应采取进一步的举措去除宽松货币政策，按兵不动将可能使经济过热并导致未来出现衰退。梅斯特称现在升息将会延长美国经济扩张的时间，并认为美国经济的基本面仍然稳健。梅斯特并称就业市场已实现充分就业，预计市况会进一步收紧。

--欧洲央行总裁为负利率辩护，并敦促德国政府增加支出

欧洲央行总裁德拉吉周三驳斥了德国对负利率的批评，称其货币政策是欧元区回归成长之路并刺激通胀所必须的。德拉吉表示，德国是欧洲央行宽松政策的受益者，其银行业者的困境实际上是由于效率低下造成的。他表示，“我们现在所要做的就是等待我们推出的举措充分发挥作用”，并敦促柏林增加支出。

--IMF总裁预计将下调美国经济成长预估，称贸易壁垒是“不当行为”

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，IMF将再度下调今年美国经济成长预估，称限制贸易是“经济中的不当行为”，会阻碍经济成长。拉加德在西北大学讲话的准备稿中表示，因上半年遭遇的种种挫折，会再度下调美国经济成长预估。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上涨，此前石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，带动油价和能源股猛涨，且盖过投资者对美国大选紧张选情的不安情绪。能源指数劲涨4.34%，创下1月来表现最好的一天。

道琼工业指数升110.94点，或0.61%，至1 8,339.24点；标准普尔500指数升11.44点，或0.53%，至2,171.37点；纳斯达克指数上涨12.84点，或0.24%，至5,318.55点。

--欧洲股市上涨，受助于商品类股走坚，且德意志银行从昨日触及的历来低点反弹。德银股价急升2%，此前德银执行长John Cryan表示，排除增资的可能性，且在德银出售其英国保险业务后，其资产负债情况将会改善。泛欧STOXX 600指数上涨0.7%，从日内高位回落。

英国富时100指数收涨0.61%，法股CAC-40指数收高0.77%，德股DAX指数上升0.74%。

汇市:

--美元兑挪威克郎周三跌至约五个月最低，兑其他商品货币也走软，因之前OPEC消息人士向路透表示，OPEC达成减少产量协议。

OPEC限产报导发布后，美元兑挪威克郎大跌近1%，至约五个月最低的8.0403克郎，美元兑加元也跌至五日最低的1.3088加元，当日下挫约0.8%。美元指数尾盘大致持平，报95.451。欧元兑美元尾盘也大致持平，报1.1212美元。美元兑日圆尾盘升0.24%，报100.67日圆。

债市:

--美国长期公债收益率小涨，因路透报导OPEC已经达成了限制产量的协议，该协议将在11月实施。

午后，10年期公债价格跌1/32，收益率报1.561%，高于周二尾盘的1.556%。美国30年期公债价格跌3/32，收益率由周二的2.278%升至2.282%。

--德国以纪录低位的收益率标售两年期公债，投资者担心欧洲金融业体质，带动避险公债需求强劲。德国以纪录低位负0.7%标售31.91亿欧元公债。

在二级市场，德国两年期公债收益率持稳于略高于周二触及的历来低位负0.711%的水准，10年期德债收益率触及六周低位的负0.15%。

油市:

--油价猛涨近6%，此前消息人士称OPEC达成限产协议，将在11月会议上执行，这是油价两年前因供应过剩崩跌以来的首份减产协议。

布兰特原油期货大涨2.72美元，或5.9%，收报每桶48.69美元，盘中触及两周高位48.96美元。美国原油期货劲涨2.38美元，或5.3%，收报每桶47.05美元，盘中触及9月8日来最高47.45美元。

金属市场:

--黄金连续第二日下跌，触及一周低点，美元稍早走坚向黄金施压，投资者评估美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会的证词陈述。现货金收报每盎司1,321.23美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,323.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锡升至去年1月来最高，因库存减少，而期镍勉力上涨，投资人评估最大镍矿石出口国菲律宾关闭镍矿可能造成的影响。指标三个月期锡收高0.6%，报19,850美元，盘中升至去年1月来最高的19,950美元。三个月期镍收高0.6%，报10,695美元。三个月期铜收高0.7%，报4,818美元。(完)