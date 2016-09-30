《路透早报》--9月30日

2016年9月28日，纽约证交所。美国股市周四走低，受累于苹果下跌，以及对德银的担忧促使投资者抛售富国和花旗等大型银行股。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--新西兰国民银行(NBNZ)9月企业展望指数、企业活动指数(0000)

--韩国9月日经/Markit制造业PMI(0030)

--澳洲9月HIA新屋销售(0100)

--澳洲8月民间部门信贷(0130)

--财新中国9月制造业PMI数据、中国二季度国际收支平衡表(0145)

--日本8月建筑订单、房屋开工(0500)

--德国8月实质零售销售(0600)

--英国9月Nationwide房屋价格(0600)

--法国8月消费者支出、消费者物价调和指数(HICP)9月初值、8月生产者物价指数(PPI)(0645)

--瑞士9月KOF领先成长指标(0700)

--意大利8月失业率(0800)

--香港公布8月份零售销售数字、8月份M-3货币供应数字(0830)

--英国第二季国内生产总值(GDP)、企业投资和经常帐收支(0830)

--欧元区HICP 9月初值、8月失业率(0900)

--意大利HICP 9月初值(0900)

--意大利8月PPI(1000)

--加拿大7月GDP、8月工业产品价格及原材料价格(1230)

--美国8月实质个人支出(1230)

--美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国密西根大学消费者信心指数9月终值(1400)

--美国达拉斯联储8月PCE物价指数截尾均值(1700)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加Stemmons Corridor商业协会第35届年会的问答环节(1700)

--瑞典央行执委会会议

--德国央行副总裁Claudia Buch就信贷周期发表演说

以下为9月29日下午5:00至9月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第二季GDP环比年率上修为增长1.4%；企业投资增加

美国第二季经济增长并未如之前所想的那么迟缓，因出口增长大于进口，而且企业增加投资，给经济前景带来希望迹象。商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长1.4%，高于上月公布的前值增长1.1%，也高于分析师预估。美国8月商品贸易赤字收窄，给第三季GDP增长率带来好兆头。消费者支出在第二季则表现强健，年增率达4.3%；而且出口增速更胜于进口，对GDP的提振作用足以达到2014年第三季以来最大。

劳工部发布的另一份报告显示，上周初请失业金人数小幅增加，但仍处于显示就业市场健康的水平。

--美联储主席叶伦称若出现经济滑坡，购买股票和公司债可能有帮助

美联储主席叶伦周四称，若未来美国经济出现衰退，联储可以通过购买股票和公司债提供帮助。叶伦表示，目前该问题并不紧迫，并指出目前法律禁止美联储购买公司债。但她也称，若购买政府公债等安全资产达到了极限，联储现有的举措并不足以抑制衰退。

--美国亚特兰大联储总裁希望看到经济有更多改善之后再升息

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周四表示，他支持央行本月早前维持利率不变的决定，直到有更多证据显示美国经济离美联储的充分就业和2%通胀目标更进了一步。洛克哈特说，他预计美联储“不久后”将升息。

费城联储总裁哈克周四称，如果美国经济按照预期方向发展，那么12月的美联储会议将是恰当的升息时间。哈克说，他原本很能接受9月升息，但对于就业市场状况，美联储何时能超过2%通胀目标，以及应该超过多少的问题上，同事之间存在一些分歧。

--德意志银行承认有“观感问题”；在美挂牌股价挫至纪录低点

德国最大银行德意志银行承认该行在投资者心中出现形象问题。随着外界对该行稳定性的疑虑加深，德银在美挂牌股价挫至纪录低点。彭博报导称，有数家与德银进行清算衍生品交易的对冲基金已将部分多余现金提走并且调整头寸，显示交易对手对于和德银往来感到忧心。

德银在美国上市的股票周四一度下挫逾9%，最终收跌6.67%。该股本周在欧洲市场曾触及纪录低位。

--美联储要求中国农业银行加强监管，以满足美国法规要求

美联储周四称，已经要求中国农业银行加强反洗钱监管措施，称该行纽约分行存在“明显的缺陷”。美联储责令中国农业银行在60日内制定一个全面计划，确保其满足美国财政部海外资产控制办公室颁布的规定。目前未能立即联络中国农业银行发言人置评。

--美国新泽西一通勤列车冲入站台，导致一人死亡超百人受伤

美国新泽西一辆通勤列车在周四早高峰时段冲向站台，导致站台上一名妇女死亡，超过100人受伤，部分房屋屋顶掉落，碎片在人群中飞溅。纽约州州长库莫指出，列车进站时的速度明显过快，但原因不明。他认为，事故原因可能是人为失误或机械故障。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四走低，受累于苹果下跌，以及对德银体质的担忧促使投资者抛售富国和花旗等大型银行股。苹果下跌1.55%，之前巴克莱下调其目标价。该股今日对大盘拖累最大。

道琼工业指数收低195.79点，或1.07%，至18,143.45点，为9月13日以来最大日跌幅。标准普尔500指数下跌20.24点，或0.93%，至2,151.13点。纳斯达克指数跌49.39点，或0.93%，至5,269.15点。

--欧洲股市基本持平，制药股下跌，抵销受石油输出国组织(OPEC)减产协议提振能源股上涨带来的支撑，另一方面，德国商业银行暂停派息拖累股价大跌。泛欧STOXX 600指数在盘中上涨最多1.1%，收盘基本持平。

英国富时100指数收涨1.02%，法股CAC-40指数收高0.26%，德股DAX指数下跌0.31%。

汇市:

--美元兑瑞郎触及逾一个月低点，兑日圆缩减涨幅，因担心德意志银行问题，但对美联储12月升息的预期增强，总体上为美元提供支撑。

美元兑瑞郎触及8月26日来最低0.9641瑞郎。美元兑日圆盘中上涨超过1%，触及八日高位101.84日圆，后缩减涨幅，仅升0.41%，至101.06日圆。美元指数纽约尾盘小涨0.09%，至95.518。

债市:

--美国公债收益率走低，因有报导称，多家已清算了在德银的衍生品交易头寸的基金，从该行提走了多余的现金和头寸，这引发了市场新的忧虑，导致风险胃纳消失殆尽。

在尾盘的交易中，美国指标10年期公债价格上扬21/32，收益率报1.558%。美国30年期公债价格上扬7/32，收益率报2.277%。

--欧元区公债收益率全线上涨，芬兰10年期公债收益率脱离负值区域，因OPEC意外决定减产，提振了油价及全球风险偏好。

德国10年期公债收益率盘中升4个基点，至负0.11%，有望创三周来最大单日涨幅，但稍后小幅回落。两年期德债收益率也进一步远离周二触及的负0.71%的纪录低点。

油市:

--油价跳涨逾1%，布兰特原油迫近50美元，因投资者对OPEC在八年来达成首份减产协议感到乐观，但油价涨幅受限，因一些分析师对协议是否足够大幅改善全球供应过剩的情况存疑。

布兰特原油期货上涨0.55美元，或1.1%，收报每桶49.24美元，盘中触及三周高位49.81美元。美国原油期货升0.78美元，或1.7%，收报每桶47.83美元，此前升至一个月高位48.32美元。

金属市场:

--黄金小涨，因喜忧参半的美国经济数据公布后，美元走势反复，且投资者越发怀疑OPEC成员国会否落实减产计划。减产将会燃点通胀。现货金收报每盎司1,320.05美元，隔夜市场高位为1,325.80美元。美国12月期金收升0.2%，报每盎司1,326美元。

--伦敦期铅上涨至去年5月以来最高，受助于铜价回稳和矿场供应忧虑。期镍从七周高位回落。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收涨3.3%，至每吨2,062.50美元，稍早曾触及2015年5月以来最高位2,070.50美元。LME期铜收高0.5%，至每吨4,842美元。(完)