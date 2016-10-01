《路透早报》--10月1日

2016年9月28日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

以下为9月30日下午5:00至10月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--周五德意志银行接近以54亿美元与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解的报道，提振风险意愿，带动欧元兑美元从九日低位反弹，避险货币日圆和瑞郎承压。德银强劲反弹带动美国股市收高。

--法新社周五报道，德意志银行接近以54亿美元与美国司法部就抵押贷款支持证券相关调查达成和解，和解费用将低于司法部之前提议的140亿美元。

--国际货币基金组织(IMF)周五宣布，纳入人民币的特别提款权(SDR)新货币篮子于10月1日正式生效，并确定新的篮子货币相对数量。IMF称，新的SDR货币篮子包含美元、欧元、人民币、日元和英镑五种货币，权重分别为41.73%、30.93%、10.92%、8.33%和8.09%，对应的货币 数量分别为0.58252、0.38671、1.0174、11.900、0.085946。货币权重每五年调整一次。

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，他正在检视经济数据，但尚未发现经济过热的迹象。他说美联储将保持耐心，不希望陡然升息。

--俄罗斯能源部长诺瓦克称，如果俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，俄将能够找到冻产所需的机制和工具。

--标普确认西班牙BBB+/A-2评级，展望为稳定。

--中国央行召开的货币政策委员会三季度例会表示，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--上海证券报网站周五报道，中国证监会新闻发言人今日在新闻例会上表示，今后对合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外机构投资者（RQFII）将取消配置比例的限制，由其自主决定。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升1.0%。8月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(预估为上升0.2%)，较上年同期上升1.7%。

* 一份报告显示，密西根大学9月美国消费者信心指数终值为91.2，高于路透调查预估的90.0和初值的89.8，8月终值为89.8。

* 美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)为54.2，预估为52.0。

* 欧盟统计局周五公布的初步数据显示，欧元区19国9月通胀率从8月的0.2%升至0.4%。核心通胀率保持在0.8%，略低于市场预期的0.9%。

* 欧盟统计局公布，欧元区8月失业率为10.1%，路透调查预估为10.0%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，受助于对德意志银行的担忧缓解，德银和金融股攀升。道琼工业指数收升164.70点，或0.91%，至18,308.15点；标准普尔500指数收高17.14点，或0.8%，至2,168.27点；纳斯达克指数收涨42.85点，或0.81%，至5,312.00点。

* 欧洲股市收涨，受助于德意志银行尾盘急升，之前有媒体报道称，德银接近与美国当局就抵押贷款支持证券相关调查达成和解。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，年内迄今仍下跌约6%。德银收盘急升6.4%，该股在欧洲市场收盘前反弹，盘初触及10欧元之下的纪录低位。德银大涨提振德股DAX指数收涨1%。

汇市:

--欧元兑美元从九日低位1.1153美元反弹，因对德意志银行体质的担忧缓解，但避险货币日圆和瑞郎因此承压。美元兑日圆尾盘上扬0.34%，报101.35日圆，日高为101.75日圆。美元兑避险货币瑞郎触及九日高位0.9752瑞郎，尾盘上扬0.49%，报0.9707瑞郎。美元指数尾盘下跌0.09%，报95.449。

债市:

--美国公债收益率上升，因德意志银行股价上扬和经济数据总体稳健扶助改善风险意愿。稳健的经济数据令美联储12月加息的可能性犹在。美国10年期公债价格尾盘下跌12/32，收益率从周四尾盘1.556%上涨至1.597%。30年期公债价格下跌一个大点，收益率从周四尾盘2 .274%上涨至2.319%。两年期公债价格跌1/32，收益率报0.761%，高于周四的0.746%和欧洲交易时段触及的六周低位0.718%。

--德债收益率扳回稍早跌幅，因德意志银行股价从纪录低点反弹，但本月仍可能创下6月来最大月跌幅。德国10年期公债收益率尾盘报负0.12%，日内持平，稍早该收益率下跌4个基点至负0.161%。其它欧元区公债收益率扳回稍早跌幅。

油市:

--油价收盘涨跌互现，但本月连涨第二个月， 因石油输出国组织(OPEC)计划减产，但数据显示，OPEC产油量再度触及纪 录高位后，对其减产承诺的质疑升温。11月布兰特原油期货收跌0.18美元，或0.4%，报每桶49.06美 元，该合约收盘时到期。11月合约本周和本月均上扬约4%，本季回落约1%。11月美国原油期货收高0.41美元，或近1%，报每桶48.24美元。本周和本月均上涨8%，本季度基本持平。

金属市场:

--黄金下跌，盘中交投震荡，因对德意志银行的担忧缓解，令之前被抛售的大型银行股反弹，避险需求下降。1848 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,316.32美元。美国12月期金收升0.7%，报每盎司1,317.10美元。黄金本月上涨近1%，第三季小幅下跌。

--期铅上涨最多5%，触及去年5月来最高。期铜录得一年半来最大月升幅，因对需求增长的乐观情绪扶助期铜追补其它基本金属的涨势。锡和锌周五也触及数月高位，铅和锡季度升幅创下数年最大，受供应收紧和库存不断下降提振。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收涨2.9%，至每吨2,123美元，盘中触及2015年5月以来最高2,157美元。期铅过去三个月攀升19%，为四年来最大季度涨幅。LME期铜收盘时没有成交，买盘最后报4,864美元，升0.5%，9月上涨5.3%。(完)