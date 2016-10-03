《路透早报》--10月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本央行第三季短观大型制造业景气判断指数(上日2350)

--日本9月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--台湾9月制造业PMI数据(0030)

--瑞士8月零售销售(0715)、9月制造业PMI(0730)

--意大利9月Markit/ADACI制造业PMI(0745)、第二季公共赤字与GDP之比(0800)

--法国9月Markit制造业PMI(0750)

--德国9月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区9月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国9月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--加拿大9月RBC经季节调整的制造业PMI(1330)

--美国9月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国8月建筑支出(1400)

--美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--美国9月汽车销量年率(1730)

--新西兰第三季NZIER企业信心指数(2100)

--韩国8月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--全球合作中心主办“2016年中央银行系列讨论会：马德里”(至10月4日)。前法国央行总裁诺亚将出席。

以下为9月30日下午5:00至10月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国9月官方制造业和非制造业PMI一平一升，虽保持扩张但增长基础不牢

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布的9月官方制造业采购经理人指数(PMI)和非制造业商务活动指数较上月一个持平，一个微升，显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。9月官方制造业PMI为50.4；与上月持平，继续高于临界点。上月和路透调查预估中值均为50.4。9月官方非制造业商务活动指数为53.7，上月为53.5。

--美国8月消费者支出下滑，给升息前景带来疑惑

美国8月消费者支出呈现七个月来首次下降，而通胀却显示加速迹象，好坏不一的数据可能让美联储继续对升息持谨慎态度。商务部周五公布，上月经通胀调整的个人支出较前月下滑0.1%。分析师原预估为上升0.1%。8月个人所得增加0.2%，符合预期。8月扣除食品和能源的核心PCE物价指数较前月上升0.2%，符合预期，较上年同期升幅为1.7%，比前月增加0.1个百分点，更加接近美联储2%的通胀目标。美元指数几无变动，美股走高。

其他美国经济数据：

* 一份报告显示，密西根大学9月美国消费者信心指数终值为91.2，高于路透调查预估的90.0和初值的89.8，8月终值为89.8。

* 美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)为54.2，预估为52.0。

--IMF宣布SDR篮子新货币量，反映纳入人民币的变化

国际货币基金组织(IMF)周五表示，设定新定值期内特别提款权价值的新货币量，以反映周六首次纳入人民币的变化。IMF称，每单位特别提款权包括0.58252美元、0.38671欧元、1.0174元人民币、11.900日圆和0.085946英镑。这种相对数量是根据去年确定的权重，按过去三个月的平均汇率计算得出。这一货币量有效期五年。将人民币纳入SDR，是1999年吸纳进欧元以来IMF首次调整货币篮子。这对人民币也是一个重要的里程碑。IMF已宣布人民币是“可自由使用的货币”。

--英国首相表示最晚将在明年3月底启动脱欧程序

英国首相特雷莎梅周日表示，她最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程，这是她首次透露脱欧时间表。她所在的保守党内部有人担心脱欧进程可能推迟，为缓解这种忧虑，她在英格兰中部伯明翰举行的保守党年度大会上表示，她决心推进这一进程并争取达成“有利的协议”。她的讲话受到欧盟的欢迎，欧洲理事会主席图斯克表示，这项声明让人高兴地看到情况得以明确。不过细节缺乏还是不免令人沮丧。

--德银执行长致信为员工打气，和解金有望降低进一步提振股价

有报导称德意志银行接近以较低的金额，与美国司法部就其出售不良抵押贷款债券一事达成和解，帮助推动德银股价反弹。德银危机的直接导火索是美国司法部对其高达140亿美元的罚款，因其抵押支持债券(MBS)的销售存在不当行为。法新社报导称该行有望以54亿美元达成和解，该股随之继续反弹。之前德银执行长亦表示，该集团的情况仍然稳固。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，受助于对德意志银行的担忧缓解，德银和金融股攀升。道琼工业指数收升164.70点，或0.91%，至18,308.15点；标准普尔500指数收高17.14点，或0.8%，至2,168.27点；纳斯达克指数收涨42.85点，或0.81%，至5,312.00点。

--欧洲股市收涨，受助于德意志银行尾盘急升，之前有媒体报导称，德银接近与美国当局就抵押贷款支持证券相关调查达成和解。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，年内迄今仍下跌约6%。德银收盘急升6.4%，该股在欧洲市场收盘前反弹，盘初触及10欧元之下的纪录低位。德银大涨提振德股DAX指数收涨1%。英国富时100指数收跌0.29%，法股CAC-40指数收高0.1%。

汇市:

--欧元兑美元从九日低位1.1153美元反弹，因对德意志银行体质的担忧缓解，但避险货币日圆和瑞郎因此承压。美元兑日圆尾盘上扬0.34%，报101.35日圆，日高为101.75日圆。美元兑避险货币瑞郎触及九日高位0.9752瑞郎，尾盘上扬0.49%，报0.9707瑞郎。美元指数尾盘下跌0.09%，报95.449。

债市:

--美国公债收益率上升，因德意志银行股价上扬和经济数据总体稳健扶助改善风险意愿。稳健的经济数据令美联储12月加息的可能性犹在。美国10年期公债价格尾盘下跌12/32，收益率从周四尾盘1.556%上涨至1.597%。30年期公债价格下跌一个大点，收益率从周四尾盘2.274%上涨至2.319%。两年期公债价格跌1/32，收益率报0.761%，高于周四的0.746%和欧洲交易时段触及的六周低位0.718%。

--德债收益率扳回稍早跌幅，因德意志银行股价从纪录低点反弹，但9月仍可能创下6月来最大月跌幅。德国10年期公债收益率尾盘报负0.12%，日内持平，稍早该收益率下跌4个基点至负0.161%。其它欧元区公债收益率扳回稍早跌幅。

油市:

--油价收盘涨跌互现，但9月连涨第二个月，因石油输出国组织(OPEC)计划减产，但数据显示，OPEC产油量再度触及纪录高位后，对其减产承诺的质疑升温。11月布兰特原油期货收跌0.18美元，或0.4%，报每桶49.06美 元，该合约收盘时到期。11月合约本周和本月均上扬约4%，本季回落约1%。11月美国原油期货收高0.41美元，或近1%，报每桶48.24美元。本周和本月均上涨8%，本季度基本持平。

金属市场:

--黄金下跌，盘中交投震荡，因对德意志银行的担忧缓解，令之前被抛售的大型银行股反弹，避险需求下降。现货金收报每盎司1,315.8美元。美国12月期金收升0.7%，报每盎司1,317.10美元。黄金本月上涨近1%，第三季小幅下跌。

--期铅上涨最多5%，触及去年5月来最高。期铜录得一年半来最大月升幅，因对需求增长的乐观情绪扶助期铜追补其它基本金属的涨势。锡和锌周五也触及数月高位，铅和锡季度升幅创下数年最大，受供应收紧和库存不断下降提振。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收涨2.9%，至每吨2,123美元，盘中触及2015年5月以来最高2,157美元。期铅过去三个月攀升19%，为四年来最大季度涨幅。LME期铜收盘时没有成交，买盘最后报4,864美元，升0.5%，9月上涨5.3%。(完)