《路透早报》--10月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲8月建筑许可(0030)、9月ANZ报纸招聘广告(0030)

--日本9月消费者信心指数(0500)

--英国9月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区8月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国9月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)

--澳洲9月AIG服务业指数(2230)

--韩国9月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧盟-菲律宾2016年商业峰会

--澳洲央行召开利率会议(0330)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济事态和货币政策发表讲话(2350)

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔就“经济展望，2016年10月”发表讲话(1205)

--欧洲央行执委普雷特在第七届金融论坛发表讲话

--印度央行货币政策委员会会议(0900)

以下为10月3日下午5:00至10月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业活动在9月反弹，力抵全球经济迟滞的拖累

美国制造业活动在出现一个月的萎缩后，9月重又增多，表明美国经济正在抵御全球经济迟滞的拖累。美国供应管理协会(ISM)周一公布，9月制造业指数从前月的49.4上升至51.5，优于路透调查中的预估。ISM新订单指数从8月的49.1升至55.1，暗示未来制造业销售有望上升。美元指数上升，美国公债收益率也上扬，美股下跌。

--日本央行放宽政策的诱因将是日圆突然升值，而非通胀--消息

熟悉日本央行想法的人士称，该央行将进一步调降负利率，以瓦解日圆汇率的任何激升走势；央行认为日圆大涨是妨碍通胀和经济增长的绊脚石。消息人士表示，虽然实现通胀目标仍是日本央行的首要政策任务，但央行手中可用的工具已所剩无几，意味着日圆突然升值、而非通胀低迷，将成为央行进一步宽松政策的导火索。“如果日圆过度升值损及经济，日本央行会毫不犹豫地放宽政策，”一名消息人士称。“重要的是维持经济增长动能，以达到2%(的通胀目标)，”另一位消息人士表示。

--英国财政部将为退欧前获得的欧盟融资提供担保

英国财政大臣哈蒙德周一表示，英国将为退欧之前获得的所有欧盟融资提供担保，这等于扩大了现有承诺，以缓解对英国退欧恐损及投资的担忧。他并称，退欧过程将比较复杂，将需要缜密的规划和坚定的决心，退出欧盟后的英国仍将是全球企业投资的最佳地点之一。

--美国9月汽车销量同比下滑0.5%，优惠促销增加但成效不彰

美国主要汽车制造商尽管大力对消费者祭出优惠折扣，但周一公布的9月销量略低于上年同期，通用汽车和福特汽车的皮卡销售量均下滑。研究公司Autodata Corp数据显示，汽车业9月整体销量为144万辆，经季节调整的年率为1,776万辆，比上年同期的1,805万辆减少0.5%。销量全美第一的通用汽车9月销量下滑0.6%，福特汽车下滑8%，菲亚特克莱斯勒汽车下滑1%。

--加拿大政府出招收紧抵押贷款并封堵税收漏洞，旨在遏制炒房热

加拿大政府周一宣布，将收紧抵押贷款规定并严堵房屋出售当中的税收漏洞，力求抑制外国投资者以及国内高负债消费者的炒房活动，为房地产市场降温。一些人认为，该国的房地产市场出现泡沫。这也是加国政府抑制房市过热的最新举措。虽然加拿大财长摩尔诺表示，他相信楼市在整体上是“良性的”，但这次新举措将对海外投资者以及国内购房者和贷款银行产生影响。

--伊朗9月原油出口达到制裁前高位，料为280万桶/日--消息人士

直接了解情况的两名消息人士表示，伊朗9月原油与凝析油总体出口量可能达到了280万桶/日，几乎达到了受制裁前2011年创下的高位。9月出口较8月的约250万桶/日大增，主要来自凝析油。凝析油是一种轻质油，不受石油输出国组织(OPEC)产量配额的限制。这两名消息人士说，伊朗9月的凝析油销量为60万桶/日，包括来自存储设施的大约10万桶/日，以满足亚洲的旺盛需求。他们说，9月伊朗原油出口较8月小增，达到220万桶/日左右。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，第四季开局疲弱，金融、必需消费品和公用事业股拖累标普500指数走低。道琼工业指数跌54.30点，或0.3%，至18,253.85点；标准普尔500指数挫7.07点，或0.33%，至2,161.20点；纳斯达克指数回落11.13点，或0.21%，至5,300.87点。

--欧洲股市小幅上涨，因基金管理公司股价受一宗业内大规模合并交易提振上涨。不过，对德意志银行的担忧持续，仍然令一些投资者保持警惕。泛欧STOXX 600指数收升0.1%，该指数在今年迄今仍下跌约6%。英股富时100指数上扬1.2%，触及16个月高位，受助于英镑下跌。法股CAC指数收升0.12%。

汇市:

--英镑兑美元跌至接近31年低位，兑欧元降至三年低点，此前英国设定最晚在明年3月启动英国退欧程序的时限。美元兑一篮子货币上涨，因一份民间报告显示，9月美国制造业活动返回扩张区域。英镑兑美元盘中大跌超过1%至1.2818美元的低位，一度离7月初触及的31年低位不到0.5美分。英镑在纽约尾盘缩减跌幅，最新下挫0.9%，报1.2863美元。英镑兑欧元下跌0.7%，至0.8718英镑，盘中触及2013年8月来最低0.8748英镑。美元指数升0.25%，至95.701。

债市:

--美国公债收益率攀升，之前公布的数据显示 ，美国制造业活动9月扩张，提振对美国经济成长的预期。市场静待备受期待的就业数据周五公布。指标美国10年期公债价格尾盘下跌5/32，收益率报1.62% ，周五尾盘报1.61%。

--西班牙10年期公债收益率触及纪录低点，债券表现优于大部份其他欧元区公债，因西班牙社会党党魁周末辞职的消息，引发市场寄望这将为组建新政府铺路。西班牙10年期公债收益率盘中下跌接近2个基点，至纪录低位0.865%，之后反弹至0.91%，因意大利和葡萄牙公债价格承压。德国10年期公债收益率升2个基点，至负0.10%，德国公众假期令交投清淡。

油市:

--油价上涨超过1%，布兰特原油8月来首次收在50美元之上，美国原油触及三个月高位，因伊朗呼吁，需要其它产油国与石油输出国组织(OPEC)协同减产。布兰特原油期货收涨0.70美元，或1.4%，报每桶50.89美元， 为8月19日以来首次收在50美元之上。稍早触及日高51.14美元。美国原油期货收高0.57美元，或1.2%，报每桶48.81美元。收盘前触及7月5日以来最高49.02美元。

金属市场:

-- 黄金下滑，因美元上涨，受助于强于预期的美国制造业数据，投资者静待本周稍后公布的就业数据，从中寻找美国是否在年底前加息的线索。现货金收报每盎司1,311.45美元，成交清淡，因10月1-9日期间中国市场因国庆节假期休市。美国12月期金收低0.3%，报每盎司1,312.70美元。

--期铜走低，因基金抛售，但跌幅受限，因数据显示中国制造业活动改善后，市场预期最大消费国中国的需求增加。LME指标三个月期铜收跌0.9%，报每吨4,819美元，上周五触 及8月3日以来最高4,889美元。三个月期锡收跌0.5%，报每吨19,925美元。三个月期铅下滑1.2%，报每吨2,097美元。三个月期镍急跌2.1%，报每吨10,350美元。三个月期期铝小涨0.2%，报每吨 1,677美元。三个月期锌上涨1.1%，报每吨2,404美元。(完)