《路透早报》--10月5日

图为美联储总部的会议室。美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，存在强有力的加息理由，称借款成本或需大幅提高以控制通胀率。 REUTERS/Jim Bourg

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾9月消费者物价指数(CPI)(0030)

--澳洲8月零售销售(0030)

--香港9月日经采购经理人指数(PMI)(0230)

--意大利9月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国9月Markit服务业PMI(0750)

--德国9月Markit服务业PMI(0755)

--欧元区9月Markit服务业PMI终值(0800)

--英国9月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区8月零售销售(0900)

--美国9月ADP民间就业岗位变动(1215)

--加拿大8月贸易收支(1230)

--美国8月国际贸易收支(1230)

--美国9月Markit服务业PMI终值(1345)

--美国8月工厂订单、耐久财(耐用品)订单修正值(1400)

--美国8月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1400)

--韩国9月外汇储备(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在该行主办的一场会议中发表演说(1330)

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔在马歇尔大学与学生进行对话(1700)，随后发表演讲，题为“美联储管理是否需要改革”(2100)

--欧洲央行管委会会议。无利率决定

--英国央行副总裁布罗德班特在华尔街日报伦敦办公室发表演讲(0830)

--冰岛央行宣布利率决定(0800)

以下为10月4日下午5:00至10月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF维持全球经济增长疲弱预测，警告称可能助长民粹主义

国际货币基金组织(IMF)周二维持全球经济增长疲弱的预测，并警告经济更加迟滞将会增强反对贸易与移民的民粹主义思潮，进而遏制经济活动、生产力和创新。IMF在其世界经济展望更新中表示，美国2016年经济增速因上半年表现低迷而下降，将会被日本、德国、俄罗斯、印度和其它一些新兴市场的增强所抵销。IMF维持全球经济成长预估不变，预计2016和2017年分别成长3.1%和3.4%。之前IMF曾连续五个季度下调预估。

--美国经济或需大幅加息，理由已经很充分--里奇蒙联储总裁拉克尔

美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，存在强有力的加息理由，称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。“先发制人地上调联邦基金利率可能会在维持通胀稳定方面发挥至关重要的作用，”他在一次经济展望会议上表示。不过拉克尔认为，鉴于当前的失业率和通胀率，历史经验表明利率要比当前水平高出1.5个百分点左右。

--欧洲央行并未讨论过削减购债速度--媒体官员推特发文

欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。彭博曾报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。“(欧洲央行)管理委员会并未讨论这些话题，一如(央行总裁)德拉吉在最近一次记者会以及欧洲议会听证会上所说的那样，”Steen在推特上说。

--美国参议员称，富国银行账户丑闻影响到数以千计小企业

美国参议员David Vitter致信富国银行执行长施通普夫称，该行账户丑闻并非仅限于其消费者银行部门。Vitter在日期为9月29日的信件中说，数以千计的小企业主也受到富国银行做法的影响。路透看到了这封信。Vitter要求富国为受“欺骗行为”影响的小企业主“全面负责”。知情消息人士称，富国银行不当做法影响到约10,000家小企业账户。

--英脱欧事务大臣称不会协商单独协议

英国脱欧事务大臣戴维斯表示，将协商一个总体脱欧协议，不会为金融和汽车行业磋商单独协议。另根据顾问公司Oliver Wyman的报告，英国金融产业在所谓的硬性脱欧中可能最高损失380亿英镑(483.4亿美元)的营收。倘若金融公司失去了在欧洲自由销售服务的权利，那么恐怕会有75,000个工作岗位消失。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二走低，英国退欧，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来数月升息的前景让投资者不安。美股连跌第二日，美国11月8日即将举行大选，两位候选人支持率难分伯仲，已经让投资者如履薄冰。道琼工业指数跌85.40点，或0.47%，至18,168.45点；标准普尔500指数挫10.71点，或0.5%，至2,150.49点；纳斯达克指数下滑11.22点，或0.21%，至5,289.66点。

--欧洲股市上扬，德意志银行在深跌后反弹，触及两周高位，全球最大的教育企业培生受摩根士丹利鼓舞人心的评论提振上涨。STOXX Europe 600指数攀升0.8%，德股DAX指数上涨1%。英国国内市场关注的中型股FTSE 250指数上扬0.8%，触及纪录高位。以跨国企业为主的富时100指数上涨1.3%，报7,074点，为2015年中以来首次升穿7,000点大关。德股DAX指数上涨1%，法国CAC 40指数上扬1.11%。

汇市:

--英镑兑美元跌至31年来最低水准，因担心英国不久将退出欧盟，欧元缩减大部份跌幅，因报导称欧洲央行可能逐步结束购债计划。美元全面上涨，受助于良好的经济数据和对美国年底前加息的押注。英镑兑美元下跌0.8%，至1.2738美元，周二稍早降至1985年6月来最低1.2720美元。自6月23日英国退欧公投以来，英镑下跌了大约15%。英镑兑欧元跌0.8%，至0.8794英镑，盘中触及三年低位。美元指数升0.5%，此前触及13日高位，受周一强劲的美国制造业数据带动。

债市:

--美国公债价格下跌，收益率跳升至近两周高位，此前报导称，欧洲央行可能逐步结束购债计划，令投资者不安。指标10年期公债价格下跌15/32，收益率升至9月21日来最高1.68%。

--欧元区国家公债收益率全面上涨，欧元在欧洲市场尾盘跳涨，此前有媒体报导，欧洲央行(ECB)可能逐步结束购债计划。意大利10年期公债收益率日内升7个基点，报1.30%。西班牙10年期公债收益率升幅一样，报1.05%。指标10年期德债收益率短暂上升最多5个基点，至负0.042%，为约一周半来最高水准。

油市:

--油价小幅走低，盘中走势反复，因美元急升，以及预期上周美国原油库存增加，盖过了对石油输出国组织(OPEC)计划减产的乐观情绪。后者盘初推升布兰特原油期货升至四个月高位。布兰特原油期货收跌0.02美元，报每桶50.87美元，盘中触及6月10日来最高51.37美元。美国原油期货收挫0.12美元，报每桶48.69美元，盘中触及7月5日来最高49.13美元。

金属市场:

--金价急跌逾3%，触及6月英国公投退欧以来最低，且可能录得近15个月来最大单日跌幅，因向好的美国数据提振美元走强。白银跟随金价走低，有望录得去年1月来最大日跌幅，并触及6月底以来最低。现货金收报每盎司1,267.81美元。美国12月期金收挫3.3%，报每盎司1,269.70美元。现货银回落5.1%，报每盎司17.78美元。

--期铜下滑，拖累其他基本金属下跌，因美元上涨，但中国经济改善的信号限制市场跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.3%，报每吨4,805美元。期镍收跌270美元，报10,080美元，离稍早触及的两周低位10,055美元不远。期铝收低0.5%，报1,669美元。期铅和期锌收跌1%，分别报2,075美元和2,380美元。 期锡收报19,875美元，下跌0.3%。(完)