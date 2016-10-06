《路透早报》--10月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲8月商品及服务贸易收支(0030)

--德国8月工业订单(0600)

--瑞士9月CPI(0715)

--美国9月Challenger企业计划裁员岗位(1130)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--加拿大8月建筑许可(1230)

--澳洲9月AIG建筑业指数(2230)

--日本9月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国财长杰克卢在彼得森国际经济研究所发表讲话(1230)

--欧洲央行执委普雷特发表演说(0715)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1535)。

--印度经济峰会(至10月7日)

以下为10月5日下午5:00至10月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国服务业活动升至11个月高位，提升美联储年内加息前景

美国服务业活动9月反弹至11个月高位，这一经济增长的乐观迹象可能提升美联储今年加息的前景。供应管理协会(ISM)周三表示，9月非制造业指数升至57.1，为2015年10月以来最高水平。路透调查中分析师原本预计该指数升至53.0。该指数全面改善，其中企业活动分项指数和就业分项指数均触及11个月高点。美元指数在数据出炉后走强。美元股市上扬，美国公债价格大多走软。

其他美国经济数据：

* 美国8月贸易逆差扩大至407.3亿美元，预估为逆差393亿美元

* 9月ADP民间就业岗位增加15.4万个，增幅创4月来最低

--美联储理事受政治因素影响的程度大于从前--拉克尔

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储在华盛顿的理事们受政治因素影响的程度比以前要大。他认为，要作出好的决策，首都以外的联储官员作用十分重要。在美联储内部，理事和地区储备银行总裁有时在利率政策方面会产生意见分歧。一些学者认为，理事对通胀的容忍程度要大于地区储备银行总裁。拉克尔今年不是政策委员会的投票委员，但他周二曾表示，如果他有投票权，9月就会投票赞成加息。

--英国央行副总裁称若英镑跌势够大，可能影响货币政策

英国央行副总裁布罗德班特称，若英镑跌幅够大，英国央行可能升息，但目前为止英镑波动有序。布罗德班特在华尔街日报伦敦办公室称，英镑自6月退欧公投以来的跌势“相当有序”，并反映了市场对英国经济情况的较长期判断。他补充称，央行没有为英镑汇率设定特定的目标水准。布罗德班特并称，6月公投退欧后英国经济的表现要比央行原本预期的“略微强劲一些”，但要断言中长期的意义，现在还为时过早。

--世界债务总额达152万亿美元，但一些国家仍需加大支出--IMF

国际货币基金组织(IMF)表示，全球债务总规模达到创纪录的152万亿(兆)美元。不过该组织仍鼓励一些国家，在能够负担的前提下加大支出，以刺激摇摇欲坠的经济成长。IMF称，欧洲银行业者需要采取“迫切及全面的行动”，应对遗留的不良贷款和臃肿低效的商业模式，因为这两点有可能导致银行陷于利润极低的困境。IMF官员并称，欧洲的不良贷款规模仍有约9,000亿欧元，中国四大银行一直在积极清除资产负债表上的不良贷款，希腊银行有足够的资本，需要进行重组以确保资本充足的状况能持续。

--日本央行将进一步调降负利率--前经济财政大臣竹中平藏

日本前经济财政大臣竹中平藏表示，日本央行将会进一步调降负利率，以达成2%的通胀率目标。他在接受路透专访时表示，日本央行的新政策框架“合乎传统”，不必然是一种重大改变。日本央行目标对商业银行存放在央行的部分超额准备金实施负利率。对于是否会进一步调降该利率，他说，“日本央行无疑将会这样做。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上涨，因油价上升提振能源股，强劲的美国经济数据提高美国加息的可能性，令金融股走坚。银行股劲升2%，为该板块在两个月来最大单日涨幅。道琼工业指数升112.58点，或0.62%，至18,281.03点；标准普尔500指数升9.24点，或0.43%，至2,159.73点；纳斯达克指数上涨26.36点，或0.5%，至5,316.02点。

--欧洲股市下跌，因担心欧洲央行在结束购债计划前，减少购债规模，公用事业股和地产股的跌幅最大。泛欧STOXX 600指数收低0.6%，该指数本月迄今下跌约6%。英股富时100指数下跌0.58%，法股CAC指数收低0.29%，德股DAX指数收跌0.32%。

汇市:

--美元兑一篮子货币几无变动，令人鼓舞的美国服务业数据被弱于预期的民间就业报告所抵销，欧元全面上涨，和欧元区公债收益率一起攀升。美元指数基本持平在96.101，周二曾升至8月9日来最高96.442。美元兑日圆徘徊在四周峰值附近的水准，最新升0.7%，报103.56日圆。欧元兑英镑盘中升至0.8843英镑，为五年来首见的水准，在纽约尾盘回落至0.8793英镑。欧元兑日圆涨0.8%，报116.08日圆，此前触及三周最高116.14。欧元兑美元 几无变动 ，报1.1212美元。

债市:

--美国公债收益率上扬，之前公布的数据显示 ，美国服务业就业分项指数强劲，提振对周五公布的非农就业岗位增幅的预期。指标10年期公债价格下跌11/32，收益率报1.72%，高于周二尾盘的1.68%，在上周五触及1.53%的低位后反弹。

--多数欧元区公债收益率(殖利率)急升，因有关欧洲央行最终结束购债计划前，将缩减购债规模的报导，令投资者不安。欧元区公债收益率上升8-12个基点不等，南欧国家公债收益率升势较大。路透数据显示，意大利10年期公债收益率升至1.38%，为6月底来最高。指标10年期德债收益率上升超过8个基点，触及零，为两周来首次。

油市:

--油价收涨约2%，触及6月以来最高，因上周美国原油库存连续第五周意外减少，以及市场寄望主要产油国下月将就减产达成一致。布兰特原油期货收涨0.99美元，或2%，报每桶51.86美元。稍早触及6月10日以来最高52.09美元。美国原油期货收高1.14美元，或2.3%，报每桶49.83美元，日高为49.97美元，为6月29日以来最高。

金属市场:

--黄金基本持平，因美元缩减涨幅。黄金稍早延续上日急跌的势态降至逾三个月低位，并跌穿远低于1,300美元大关的技术位。现货银和现货铂金也延续跌势，触及6月底来最低水准。现货金收报每盎司1,266.16美元，此前跌至6月24日来最低1,261.59美元。美国12月期金收低0.1%，报每盎司1,268.60美元。

--伦敦期铜连续第二日下跌，因良好的美国服务业数据提振美元，美元本周坚挺，持续向基本金属施压。伦敦金属交易所三个月期铜收报每吨4,800美元，下跌0.1%，盘中触及略逾一周低位4,773美元，过去两日累计下滑1%。三个月期铅收低1.45%，报2,045美元。期锌收跌1.6%，报2,343美元。期铝收涨0.4%，报1,675.50美元，期锡收平在19,875美元。期镍收平在每吨10,080美元。(完)