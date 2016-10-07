《路透早报》--10月7日

美国费城，求职者在招聘会上填写求职申请。美国上周请领失业金人数意外降至43年低点附近，暗示劳动力市场保持强势，或将支持美联储今年升息的看法。 REUTERS/Mark Makela

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月外汇储备(上日2350)

--日本8月加班工资(0000)、8月同时指标(0500)

--台湾9月出口数据(0800)

--香港9月外汇储备(0830)

--德国8月工业生产(0600)

--法国8月预算收支(0645)、经常帐(0645)、工业生产(0645)、贸易收支(0645)

--英国9月Halifax房价指数(0730)、8月工业生产(0830)、8月贸易收支(0830)

--美国9月非农就业岗位(1230)

--加拿大9月就业岗位变动(1230)

--美国8月趸售(批发)库存修正值(1400)

--加拿大9月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

--美国8月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)与世界银行举行2016年年会(至10月9日)

--加拿大央行公布企业前景调查(1430)

--美联储副主席费舍尔在国际金融协会(IIF)成员年会上，参加有关经济和联邦监管的对话(1430)。美联储理事布雷纳德参加有关“区块链技术”的讨论(2000)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治在国际金融协会(IIF)的成员年会上，参加有关美国经济前景的讨论(1900)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表演说，主题为“美联储沟通”(1645)

--美国旧金山联储高级副总裁Mary Daly发表演说，主题为“美国经济前景及支持美国梦的教育角色”(1940)

以下为10月6日下午5:00至10月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国一周初请失业金人数下降，暗示劳动力市场强劲

美国上周请领失业金人数意外降至43年低点附近，暗示劳动力市场保持强势，或将支持美联储今年升息的看法。劳工部周四公布，美国10月1日当周初请失业金人数下降5,000人，经季节调整后为24.9万人。此前路透调查中受访分析师预估值为升至25.7万人。本次公布的初请失业金人数为4月以来低点，而当时的数据则又为1973年11月以来最低。数据出炉后，美国股指期货略微削减跌幅，美元指数守住涨势。美国公债收益率略微走高。

--欧洲央行暗示打算继续刺激政策，因经济成长不振

欧洲央行两位高级官员表示，该央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀前景感到满意。欧洲央行已动用逾1万亿(兆)美元购买债券，以期提振通胀，但通胀率仍仅略高于零，而且预计至少需要两年时间才会达到欧洲央行接近2%的目标。

欧洲央行9月会议记录显示，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要持续的货币政策支持，并指出基础通胀没有显露出复苏迹象。

--投资者卖出日债期权，押注日央行的收益率曲线控制策略能成功

日本债市投资者正在通过期权市场押注央行控制公债收益曲线的策略能取得成功。整体的策略是，卖出日本公债的期权，从那些希望获得之后买卖日债权利的买家手中获得利润。交易员正在卖出看涨和看跌两种期权，基于的观点是随着日债收益率被关进狭窄的区间，价格或升水将下跌。由于日本央行依照实施的刺激计划买入大量日债，在日债市场上占据了主导地位，这也是为什么期权市场人士押注收益率目前将继续受控的原因。

--IMF及全球财经领袖对反全球化民粹主义情绪深表忧虑

全球财政金融领袖们谴责当前日益抬头的反全球化民粹主义情绪，誓言将采取行动，让更多人享受到贸易及经济一体化的好处。他们在国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季大会开始时发表的言论暗示，目前全球经济持续处于低增长，各国公众对于自由贸易等支撑世界经济体系支柱的不满却大大增强，这让他们倍感失望。

--英国首相批评央行政策，引发反对进一步降息的揣测

英国首相特雷莎梅罕见地对央行政策提出批评，提及零利率和央行大举购债计划已损及储户。她的谈话亦引发外界臆测，基于对储蓄及退休金的负面影响，英国政府可能反对央行进一步降息。英国央行总裁卡尼称，首相对低利率政策分配后果的言论并非攻击英央行独立性。 英国财政大臣哈蒙德称支持8月实施量化宽松，但将“谨慎”决定是否需要新一轮宽松措施。

--中国经济将“更加稳健”，继续保持增长--央行副行长

中国人民银行副行长易刚周四在出席IMF和世界银行年会时表示，中国仍将延续当前的财政和货币政策，并深化结构改革。他认为中国的经济比以往更为稳健，未来也将为世界经济贡献更多。易刚并称，中国的经济增长率将保持在6.5%-7%之间，目前就业情况良好。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘几无变动，但下跌股家数多于上涨家数，市场静待明日出炉的就业数据，市场认为，该报告是美联储决定否在年底前加息的关键。道琼工业指数收低12.53点，或0.07%，至18,268.50点；标准普尔500指数收升1.04点，或0.05%，至2,160.77点；纳斯达克指数下跌9.17点，或0.17%，至5,306.85点。

--欧洲股市下跌，因easyJet跌至逾三年最低水准，但之前受到重创的银行股连续第三日上涨。STOXX 600指数开盘上扬，后收低0.4%，延续昨日跌势。英股富时100指数下跌0.47%，法股CAC指数收低0.22%，德股DAX指数收跌0.16%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至两个月最高水准，美国就业数据令人鼓舞，巩固对美联储年底前升息的预期。英镑兑美元跌至31年低位，因投资者重新担心英国“硬性退欧”将带来的后果。美元指数纽约尾盘上涨0.55%，报96.658，此前触及7月底来最高水准。美元兑日圆盘中给触及一个月高位，尾盘上涨0.5%，报104.04日圆。欧元兑美元跌0.4%，报1.1153美元。欧元兑日圆触及近五周高位116.28日圆，之后回落至116.03日圆，日内涨0.05%。

债市:

--美国公债收益率上升至三周高位，投资者为周五可能公布强劲的就业报告作准备，市场认为，良好的就业报告会暗示美联储下次升息时机。指标10年期公债价格下跌7/32，收益率报1.74%，高于周三尾盘的1.72%，在从上周五触及的1.54%反弹。

--欧洲指标公债德国公债收益率短暂升至零以上，扭转稍早跌势，因英国公债遭到抛售，外溢至欧元区债市。英国10年期公债收益率跳升近10个基点，至三周高位，分析师表示，是因为市场担忧刺激经济成长的重心将从货币政策转向财政政策。10年期德债收益率盘中升至0.008%的高位，之后回落至略低于零。

油市:

--油价上扬逾1%，至四个月高位，受助于石油输出国组织(OPEC)将再次进行非正式会议，讨论减产，以及美国原油库存骤降。部分人士认为，市场在过去七日上涨近15%的涨势过度。布兰特原油收涨0.65美元，或1.3%，报每桶52.51美元，稍早触及6月9日以来最高52.65美元。美国原油收涨0.61美元，或1.2%，报每桶50.44美元，为6月24日以来首次收在50美元之上。

金属市场:

--金价连跌第八日，触及四个月低位，因美元走强，以及美国上周初请失业金人数下降，提振美联储年内升息的可能性。市场静待周五公布的美国9月就业报告。现货金在跌穿200日移动均线后延续跌势，盘中触及6月8日以来最低1,250.35美元。终场报每盎司1,254.22美元。美国12月期金收跌1.2%，报每盎司1,253美元。

--期铜触及两周低位，美国初请失业金人数显示就业市场进一步改善，提振美联储今年稍晚加息的可能性，且推高美元。伦敦金属交易所三个月期铜收报每吨4,758美元，下跌0.9%，稍早触及9月20日来最低4,750美元。交易商称，中国黄金周假期，令市场交投疏落。期铝收涨0.1%，报1,677美元。期锌收低1%，报2,320美元。期铅收高0.5%，报2,054.50美元。(完)