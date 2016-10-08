《路透早报》--10月8日

[重大数据或新闻]

--英镑周五在全球汇市早盘闪跌至31年低位，美国公布的9月就业岗位增幅不及预期，令美元下跌。市场仍预计美国联邦储备理事会可能在12月加息。

--美国劳工部公布，美国9月非农就业岗位增加15.6万个(预估为增加17.5万个)。9月失业率为5.0%(预估为4.9%)。9月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)。

--美联储副总裁费舍尔称，就业数据接近经济平衡的理想状态。

* 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美国9月就业增长“稳健”，尽管较前月增速有所放缓。她继续认为美联储升息是适宜的。梅斯特又表示，目前的数据支持将利率正常化进程再迈进一步。梅斯特称，需要以系统化的观点来看待美国利率正常化。

* 堪萨斯城联储总裁乔治称，9月就业报告令人鼓舞，美国更接近充分就业。

--Sky News报导，英国财政大臣哈蒙德称，英镑闪跌反应市场认清英国退欧的现实。

* 欧元集团主席称英镑闪跌反应市场对英国政府退欧立场感到失望。

--20国集团(G20)消息人士称，欧洲央行总裁德拉吉表示，利率将保持低位直至成长反弹令人信服。

--IMF欧洲主管THOMSEN称，德国有一定增加支出的财政空间，应加以利用。但不会解决欧洲成长问题，只有依靠结构性改革。

--周五公布的一项路透调查显示，围绕石油输出国组织(OPEC)减产决定可行性的疑虑高涨，油市分析师并不信服OPEC的减产方案能抬高油价。这将是该组织自2008年以来首次减产。本次调查访问的32位分析师和经济学家将2016年布兰特原油均价预估从8月预期的每桶45.44美元下调至44.74美元，2016年美国轻质原油均价预估为每桶43.49美元。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美联储公布，美国8月消费者信贷增加258.7亿美元，预估为增加165亿美元，7月修正为增长177.8亿，前值为增加177.1亿美元。

* 美国商务部公布，美国8月趸售库存较前月下跌0.2%，预估为下跌0.1%。[nZOS1VUJ04]

* 加拿大统计局公布，加拿大9月失业率为7.0%，预估为7.0%。9月就业岗位增加6.72万个，全职就业增加2.3万个，兼职就业增加4.41万个。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五走低，因英镑闪跌引发金融市场出现不希望看到的震荡，而弱于预期的美国就业数据，并不足以改变对美联储将在年底前升息的预期。三大指数四周来首周收跌。道琼工业指数周五收低28.01点，或0.15%，至18,240.49点；标准普尔500指数收低7.03点，或0.33%，至2,153.74点；纳斯达克指数下跌14.45点，或0.27%，至5,292.41点。

* 欧洲大陆股市下跌，折扣券公司Edenred和廉价航空公司easyJet跌幅居前，但英镑闪跌，提振英股富时100指数攀升。泛欧STOXX 600指数收低0.9%，触及一周低位。该指数今年迄今跌幅约7%。

汇市:

--英镑骤降，全球汇市早盘闪跌至31年低位，美元下滑，受累于9月美国就业岗位增幅意外疲弱。纽约尾盘，英镑扳回部份跌幅，至1.2442美元，日内下跌1.5%。美元指数下跌0.3%，至96.501，在非农就业报告公布前，美元指数短暂升至逾两个月高位。

债市:

--美国公债价格收盘基本持稳，之前公布的数据显示9月就业岗位增速意外放缓，但8月数据被上修，且交易员仍押注，美联储可能在12月升息。10年期公债价格上扬2/32，收益率报1.74%，稍早触及6月3日以来最高1.77%，上周五为1.53%。

--意大利公债收益率(殖利率)上升，本周料创下2015年12月以来最大单周涨幅，因市场益发担忧意大利将进行的宪改公投，此外，穆迪稍晚将公布对意大利主权评级的复评结果。意大利10年期公债收益率周五盘中触及1.43%，为6月底以来最高，本周上涨近20个基点，为去年12月以来最大单周涨幅。其它欧元区公债收益率上涨1-2个基点，10年期德债收益率攀升至0.03%，为逾两周最高水准。10年期英债收益率上扬逾10个基点，英债/德债收率差约95个基点，为7月初以来最阔。

油市:

--油价下跌约1%，市场人士对石油输出国组织(OPEC)减产希望燃点的涨势获利了结。OPEC减产希望推动油价过去一周上涨近15%，触及四个月高位。布兰特原油收低0.58美元，或1.1%，报51.93美元。美国原油收低0.63美元，或1.3%，报49.81美元。

金属市场:

--金价连跌第九日，一度触及四个月低位，因计算机交易引发的卖盘，盖过了美国疲弱就业数据带来的支撑，本周有望录得逾三年来最大周度跌幅。1911 GMT，现货金下跌0.09%，报每盎司1,252.71美元，盘中下跌1%，触及6月8日来最低1,241.20美元，本周可能下跌4.8%，创2013年6月来最大周度跌幅。美国12月期金收跌0.1%，报每盎司1,251.90美元。

-- 期铜上涨，因9月美国就业岗位增幅不及预期，暗示美联储可能对升息保持更谨慎态度，令美元缩减涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报每吨4,775美元。(完)