《路透早报》--10月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士9月失业率(0545)

--德国8月进出口(0600)

--意大利8月工业生产(0800)

--欧元区10月Sentix投资者信心指数(0830)

--美国9月就业趋势指数(1400)

--英国9月BRC零售销售(2301)

--日本8月经常帐(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧元集团会议

以下为10月7日下午5:00至10月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业成长连续三个月放缓，但料挡不住美联储年内升息

美国就业增长速度9月份连续第三个月放缓，而且失业率微升，但预计不会阻止美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年底升息。劳工部公布上月非农就业岗位增加15.6万个，少于8月的16.7万个。失业率微升0.1个百分点至5.0%，因有更多美国人重新回到劳动力队伍之中。美联储副主席费舍尔在华盛顿的一个活动上表示，该就业报告“接近”理想状态，显示就业成长不太快也不太慢。

数据公布后美国股市下跌，美国公债价格基本持稳。美元指数走低，显示交易商减少了对下月升息的押注。但利率期货市场仍然暗示12月升息。路透调查亦显示，华尔街在就业报告公布后预期美联储年底升息。

--上海将增土地供应，南昌加入限购至此共21城推出调控新政

国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，随着周六晚间上海和南昌的新政出炉，已有21个城市出台了限购、限贷以及加强土地市场以及销售监管等调控政策。其中上海最新政策明确，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。

--日本央行总裁称为应对外部冲击，必要时将降息和增买资产

日本央行总裁黑田东彦表示，如果外部冲击损害日本经济，并“凸显”进一步宽松货币政策的必要性，日本央行将进一步调降负利率或者扩大购买资产。但他表示，在日本经济继续温和复苏的情况下，他认为目前没有扩大刺激举措的紧迫需求。

--欧洲央行总裁德拉吉：可能在2018年底或2019年初实现通胀目标

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六表示，欧元区通胀率可能在2018年末或2019年初达到目标水准，而且没有证据显示超宽松货币政策正在导致资产泡沫。

副总裁冈斯坦西欧则表示，事实证明，欧元区面对最近的一系列冲击具有韧性，经济成长保持在与预期相符的稳定轨道上。

--财新9月服务业PMI微降至52，经济温和扩张但内生动力待增强

财新中国9月服务业PMI环比略微下降，就业指数有较明显改善，新订单和生产持稳，但企业对未来一年经营前景的预期不如以往乐观，服务业拖累之下综合PMI亦有所下滑，显示中国经济虽保持温和扩张但内生动力仍有待增强。

--德银获得最大投资者支持，CEO正与其他银行商谈

消息人士对路透称，德意志银行已获得其最大投资者的支持，并且正寻求其他银行建议。消息人士称，持有德银最大份额股份的卡塔尔投资者不计划出售持股，若德银决定筹资，还可能买进更多股份。

--英国经济失去动能，因企业投资萎缩--调查

英国经济似乎正在失去动能。主要企业调查显示，服务业活动明显放缓，且在英国公投退出欧盟之后，企业对于前途感到不安。

英国商会(BCC)在其季度经济调查中表示，企业投资和信心在第三季触及四年低点。这次调查了7,000家企业，为历来数量最多的一次。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五走低，因英镑闪跌引发金融市场出现不希望看到的震荡，而弱于预期的美国就业数据，并不足以改变对美联储将在年底前升息的预期。三大指数四周来首周收跌。道琼工业指数周五收低28.01点，或0.15%，至18,240.49点；标准普尔500指数收低7.03点，或0.33%，至2,153.74点；纳斯达克指数下跌14.45点，或0.27%，至5,292.41点。

--欧洲大陆股市下跌，礼券及预付企业服务公司Edenred和廉价航空公司easyJet跌幅居前，但英镑闪跌，提振英股富时100指数攀升，终场收升0.6%。泛欧STOXX 600指数收低0.9%，触及一周低位。该指数今年迄今跌幅约7%。法股CAC指数收低0.67%，德股DAX指数收跌0.74%。

汇市:

--英镑骤降，此前曾一度闪跌至31年低位；美元下滑，受累于9月美国就业岗位增幅意外疲弱。纽约尾盘，英镑扳回部份跌幅，至1.2442美元，日内下跌1.5%。美元指数下跌0.3%，至96.501，在非农就业报告公布前，美元指数曾短暂升至逾两个月高位。

债市:

--美国公债价格收盘基本持稳，之前公布的数据显示9月就业岗位增速意外放缓，但8月数据被上修，交易员仍押注美联储可能在12月升息。10年期公债价格上扬2/32，收益率报1.74%，稍早触及6月3日以来最高的1.77%。

--意大利公债收益率上升，周线创下2015年12月以来最大单周涨幅，因市场益发担忧意大利将进行的宪改公投，此外，穆迪稍晚将公布对意大利主权评级的复评结果。意大利10年期公债收益率盘中触及1.43%，为6月底以来最高，本周上涨近20个基点。

英国10年期公债价格创下一年来最大周线跌幅，指标英国10年期公债收益率升至1%之上，为逾三个月来首见。英债/德债收率差约95个基点，为7月初以来最阔。其它欧元区公债收益率上涨1-2个基点，10年期德债收益率攀升至0.03%，为逾两周最高水准。

油市:

--油价下跌约1%，市场人士把对石油输出国组织(OPEC)减产希望而起的涨势获利了结。OPEC减产希望推动油价过去一周上涨近15%，触及四个月高位。布兰特原油收低0.58美元，或1.1%，报51.93美元。美国原油收低0.63美元，或1.3%，报49.81美元。

金属市场:

--金价连跌第九日，一度触及四个月低位，因计算机交易引发的卖盘，盖过了美国疲弱就业数据带来的支撑，本周有望录得逾三年来最大周度跌幅。现货金收报每盎司1,256.48美元，周线下跌4.8%，创2013年6月来最大周度跌幅。美国12月期金收跌0.1%，报每盎司1,251.90美元。

--期铜上涨，因9月美国就业岗位增幅不及预期，暗示美联储可能对升息保持更谨慎态度，令美元缩减涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报每吨4,775美元。(完)