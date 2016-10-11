《路透早报》--10月11日

图为俄罗斯总统普京。普京周一表示俄方准备好加入石油限产。 REUTERS/Osman Orsal

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月经常帐(10日2350)

--澳洲9月NAB企业现况指数、8月房屋融资(0030)

--日本9月服务业景气判断指数(0500)

--德国10月ZEW经济景气指数(0900)

--全美独立企业联盟(NFIB)9月小型企业信心指数(1000)

--加拿大9月房屋开工年率(1215)

--韩国9月失业率(2300)

--日本8月机械订单(2350)

--澳洲10月消费者信心指数(11-12日2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲开发银行就当前经济和发展问题，以及亚开行如何支持政府的2016-2020社会经济发展计划举行发布会(0130)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表讲话(0200)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯在国会发表讲话(0900)

--英国央行金融政策委员会委员卡什亚普在国会发表讲话(1000)

--爱尔兰财长Michael Noonan发表2017年该国预算(1300)

--欧盟财政部长会议

重要企业财报公布：

--美国铝业

以下为10月10日下午5:00至10月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--三星电子宣布将在全球停止销售和更换盖乐世Note7手机

三星电子宣布，将要求全球所有运营商和零售伙伴停止销售和更换盖乐世NOTE7手机；该公司尚在调查有关更换过设备的Note7手机却仍起火的消息。三星在声明稿中要求所有消费者，不论其Note7是否更换过设备都应该停止使用。

--沙特能源部长乐观认为,下月OPEC会议或可达成全球限产协议

石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特表示，11月的OPEC正式会议可望达成一项限制供应的全球产量协议，届时也将邀请俄罗斯等非OPEC产油国一起加入减产行列。

另外，俄罗斯总统普京周一表示俄方准备好加入石油限产。俄能源部长诺瓦克称，若OPEC提议俄罗斯减产，莫斯科当局将予以考虑。

--推特股价暴跌，因报导称潜在竞购方失去兴趣

推特(Twitter)股价下挫逾14%。彭博新闻周末时称，原本曾接洽银行讨论收购可能的Salesforce、Alphabet旗下谷歌以及迪士尼，现在已不大可能推进此事。报导称，推特原计划周五召开有外部顾问参加的董事会会议讨论出售事宜，但后来取消了会议。

--德国政府拒绝就三安光电拟收购欧司朗的报导置评

德国经济部一位发言人表示，对于中国芯片厂商三安光电打算收购德国照明企业欧司朗(Osram)的报导，德国政府不予评论，但强调称政府希望确保竞争条件是公平的。三安光电周一证实曾与欧司朗进行过初步接触。

--英国9月零售支出增加，但退欧忧虑恐打压未来销售

英国零售业联盟(BRC)公布调查显示，英国消费者支出在8月陷入疲弱后，9月已加快脚步，但英国退欧计划可能令未来销售承压。BRC称，9月零售支出较上年同期上升1.3%，8月为下滑0.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上扬，能源股受油价提振走高，苹果因竞争对手三星电子Note7智能手机停产跳涨。美国总统选举民调结果扶助美国股市上涨。民调显示，美国民主党总统候选人希拉里扩大领先优势。

苹果跳涨1.7%，至116.05美元，此为12月以来最高水准。道琼工业指数升88.55点，或0.49%，至18,329.04点；标准普尔500指数涨9.92点，或0.46%，至2,163.66点；纳斯达克指数上扬36.27点，或0.69%，至5,328.67点。

--欧洲股市上扬，扭转稍早跌势，因石油股跟随油价走强。德意志银行反弹，但走势震荡。

泛欧STOXX 600指数收升0.7%，为四个交易日内首次收高。英股富时100指数上涨0.75%，法股CAC指数收高1.06%，德股DAX指数上扬1.27%。

汇市:

--英镑下跌，从上周的闪跌中反弹后再度走低，因投资者担心英国将硬性退出欧盟。美元全面上涨，继续受益于美联储最有可能在12月升息的预期。英镑盘中跌至1.2352美元，下跌0.64%，收报1.2358美元。

美元兑日圆尾盘上涨0.75%，报103.67日圆，盘中触及103.78日圆高位。美元兑欧元上升，欧元尾盘下跌0.54%，报1.1139美元。这些涨势扶助美元指数上扬0.29%，至96.916。

债市:

--美国债市周一因假期休市。

--葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)下滑，势将创6月底来最大单日跌幅，因葡国财长称本国财政状况总体仍佳的言论舒缓了人们对债信评级的担忧，目前距离DBRS做出评级检视还有不到两周时间。

葡萄牙10年期公债收益率大跌逾16个基点，其他南欧国家公债收益率则小涨。德国10年期公债收益率触及三周高位0.06%，当日升3.5个基点。

油市:

--油价跳涨多达3%，布兰特原油期货触及一年高位，之前俄罗斯表示，准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划，且阿尔及利亚呼吁其它非OPEC产油国做出同样的承诺。

布兰特原油期货盘中触及2015年10月9日以来最高53.73美元，后削减涨幅，收涨1.21美元，或2.3%，报每桶53.14美元。美国原油期货盘中触及6月9日以来最高51.60美元，收报每桶51.35美元，上扬1.54美元，或3.1%。

金属市场:

--金价从上周录得的11月来最大周度跌幅中反弹，因上周五美国公布的就业数据低迷，打压了美国短期内加息的臆测；且在中国国庆黄金周假期后，中国买家重返市场。

现货金收报每盎司1,259.36美元，美国12月期金收高0.7%，报每盎司1,260.40美元。。

--伦敦金属交易所锌价上扬，受对矿场关闭将导致供应短缺的预期提振，但分析师表示，锌供应仍充裕，进一步升势可能受限。LME指标三个月期锌升0.1%，报每吨2,328美元。三个月期铜收高1.5%，报4,848美元。期镍大涨2.9%，报10,530美元。(完)