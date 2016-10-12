（更正）《路透早报》--10月12日

图为OPEC的logo。石油输出国组织(OPEC)将与非OPEC成员国召开会议，以敲定至少六个月的全球限产协议细节。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

（因英文有误，重大新闻第三则应为英镑从纽约尾盘触及的“1.21”下方低点反弹，而非“1.20”下方）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月机械订单(11日2350)

--韩国8月L货供额(0300)

--德国9月趸售(批发)物价指数(0600)

--法国9月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--瑞士10月ZEW投资者信心指数(0900)

--欧元区8月工业生产(0900)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国8月JOLTS职位空缺数(1400)

--新西兰9月制造业表现指数(PMI)

--新西兰9月食品价格指数(2145)

--英国皇家测量师学会(RICS)9月房价差值(2301)

--澳洲10月消费者信心指数(11-12日2330)

--日本9月银行放款余额(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第七届拉美中国投资人峰会于北京举行

--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫在英国上议院欧盟金融事务小组委员会作证(0900)

--挪威央行总裁奥尔森发表演说(1100)

--纽约联储总裁杜德利与纽约州商业理事会进行一场开放媒体采访的对谈(1200)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治就“支付系统”发表谈话(1340)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表9月政策会议记录(1800)

--奥地利财长谢林发布新预算

--日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会

以下为10月11日下午5:00至10月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--主要产油国将开会敲定为期六个月的限产细节，俄罗斯表态支持

石油输出国组织(OPEC)将与非OPEC成员国召开会议，以敲定至少六个月的全球限产协议细节。俄罗斯表示支持限产。OPEC成员国石油部长已经在伊斯坦布尔的能源会议上开始一系列协商，以强化对上月在阿尔及利亚达成的OPEC协议的支持，并希望在11月末协议可以付诸实施。OPEC秘书长巴尔金都表示，如果达成协议，最初实施期限为六个月，之后再进行评估。

--美铝季度获利及营收不及预期，股价重挫逾10%

美国铝业(Alcoa)公布季度获利不及预估，并调低对汽车和航空部门的营收预估，打压股价重挫逾10%。几周后美铝将拆分为两家实体，这是其拆分之前最后一份季度财报。

美铝称，汽车和航空部门季度营收下降，部分原因在于新喷气式飞机引擎推迟交贷及定价压力。该公司下调2016年全年所有业务领域的营收目标，并将之归因于近期面临的挑战，特别是在航空航天领域。

--英国央行MPC委员桑德斯认为英镑若继续下跌并不意外

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，但英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。

在桑德斯讲话时，英镑扩大跌势，但周三亚洲盘初跳涨0.8%，从纽约尾盘触及的1.21下方低点反弹，一些市场人士猜测，英镑受益于媒体报道称，英国首相特雷莎·梅已接受其退欧计划应由议会进行表决。

--三星电子宣布停产盖乐世Note7

三星电子表示，出于对消费者安全考虑，公司已对盖乐世Note7手机停产。此前已有数宗更换过设备的Note7也起火的报道，引发监管机构及航空公司和电信营运商的示警。

--日本国会通过320亿美元追加预算，政府焦点转向TPP法案

日本国会批准一项规模为320亿美元的本财年追加预算。该预算将为首相安倍晋三的经济刺激方案提供资金。这是日本截至2017年3月当前财年的第二笔追加预算，主要通过发行2.75万亿日圆建设项目债券实现。

--全面放开养老服务市场，引导社会资本进入养老服务业--习近平

中国国家主席习近平周二表示，将全面放开养老服务市场，引导社会资本进入养老服务业；确保各类重大统计数据造假案件得到及时有效查处；促进移动互联网健康有序发展。

--中国工信部：2020年底前严禁备案和新建水泥、平板玻璃行业新增产能

中国工业和信息化部表示，要开展专项行动，大力压减水泥、平板玻璃等传统建材行业严重过剩产能。2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目；2017年底前，暂停实际控制人不同的企业间水泥熟料、平板玻璃产能置换。

--百胜中国计划将中国餐馆数量提高两倍

百胜集团(Yum Brands)称，计划将其中国部门的餐馆数量提高两倍。百胜一系列出售计划遇阻后，目前正在剥离中国业务，引发了对这块公司最主要利润来源的风险预测。“我认为完全有理由在中国开设20,000家餐馆，”百胜中国业务执行长Micky Pant表示。目前在中国有超过7,300家肯德基(KFC)与必胜客(Pizza Hut)餐厅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二遭到抛售，因令人失望的企业季报为业绩期开局设定低迷基调，投资者消化可能变化莫测的美国大选选情动态。

道琼工业指数收低200.38点，或1.09%，至18,128.66点；标准普尔500指数收低26.93点，或1.24%，至2,136.73点；纳斯达克指数下跌81.89点，或1.54%，至5,246.79点。

--欧洲股市小幅收低，受商品股走软拖累，但在LVMH公布强劲的销售业绩后，大型奢侈品类股走强。泛欧STOXX 600指数跌0.5%，今年迄今跌幅约7%。英股富时100指数在触及历史新高后也转跌，收低0.38%。法股CAC指数下滑0.57%，德股DAX指数收跌0.44%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币急升至七个月高位，因过去数周的一系列美国经济数据总体稳健，投资者增加对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的押注。

纽约尾盘，美元指数上涨0.8%，至97.650，此前触及3月来最高水准。欧元兑美元触及逾两个月低点，下跌0.8%，报1.1054美元。美元兑日圆跌0.3%，至103.38日圆，但本月迄今上涨2%。英镑大跌1.8%，至1.2128美元。

债市:

--美国公债收益率攀升至四个月高位，市场在上日公债期货价格下跌后，进行技术性头寸调整。周一公债现货市场因哥伦布日假期休市。

指标10年期公债价格尾盘下跌5/32，收益率报1.75%，盘中升至6月底以来最高的1.78%。30年期公债价格回落14/32，收益率报2.49%。

--德国公债收益率守在一个月高点附近，因油价上涨可望提振通胀，并且有更多迹象表明主要央行可能将缩减货币宽松程度。德国10年期公债收益率下跌2.3个基点至0.03%，结束9月底以来收益率稳定攀升的势态。

油市:

--油价从一年高位回落。石油输出国组织(OPEC)表示将力争达成一项至少为期六个月的全球性限产协议，不过市场怀疑这对缓解供应过剩状况能发挥多大功效。

布兰特原油期货收跌0.73美元，或1.4%，报每桶52.41美元，跌落周一触及的一年高位53.73美元。美国原油期货回落0.56美元，或1%，报每桶50.79美元。

金属市场:

--黄金价格下跌，因对美联储12月加息的预期增强，带动美元上涨。现货金收报每盎司1,252.75美元。美国期金收低0.4%，报每盎司1,255.9美元。现货铂金收报每盎司944.99美元，此前跌至六个月低位941.90美元。

--期铝价格触及两个月高位，后因获利了结而回落，市场聚焦在供应过剩和预计中国产量上升。伦敦金属交易所(LME)指标期铝收跌0.7%，报1,679美元，此前触及8月18日来最高1,693美元。期铜收低0.7%，报每吨4,812美元。期锌收挫3.4%，报2,250美元。(完)