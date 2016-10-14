《路透早报》--10月14日

图为泰国国王普密蓬的资料图片。泰国王宫发表声明称，国王普密蓬周四在医院逝世，享年88岁。 REUTERS/Apichart Weerawong

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月企业物价指数(13日2350)、一周资本流动数据(13日2350)

--中国9月居民消费价格指数与工业生产者价格指数(0130)

--澳洲、日本、韩国10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--瑞士9月生产者/进口物价(0715)

--英国8月建筑业产出(0830)

--意大利9月消费者物价指数终值(0900)

--欧元区8月未经季节调整的贸易收支(0900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问，并出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤，至17日

--新加坡金融管理局公布货币政策声明

--澳洲央行公布金融稳定报告(0030)

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一项会议，讨论终结大到不能倒、美联储角色及其他主题(0100)

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)参加Common Good Ohio圆桌讨论会议(1600)

--波士顿联储总裁罗森格伦为该行举行的一场会议致欢迎词与发表开幕演说(1230)。美联储主席叶伦在会议中发表演说(1730)

--英国央行总裁卡尼与多位副总裁造访英格兰中部地区

重要企业财报：

--富国银行、花旗集团、摩根大通

以下为10月13日下午5:00至10月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

--美国初请失业金人数持稳在43年低位，进口物价通缩缓解

美国上周初请失业金人数持稳在43年低位，表明就业市场表现依然强劲，这可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息铺路。

美国劳工部报告，截至10月8日当周，初请失业金人数持平，经季节性调整后为24.6万，为1973年11月来最低水平。劳工部公布的第二份报告显示，上月进口物价上涨0.1%，8月为下降0.2%。截至9月的一年中，进口物价下降1.1%，为2014年8月以来最小同比降幅，8月下降2.2%。

--美联储可能希望把政策调整推迟到总统选举之后--费城联储总裁

费城联邦储备银行总裁哈克表示，美联储可能希望等到11月8日美国总统大选后才进行政策调整。美联储官员通常会尽力远离选举政治，而哈克的言论等于罕见地承认，美联储可能需要根据谁最终入主白宫来制订货币政策。

哈克在美联储11月1-2日的政策会议上没有表决权，但他将参加讨论。哈克表示，美联储应该在今年底前升息一次。他在2017年的美联储会议上将拥有利率政策表决权。

--威瑞森通讯称雅虎电邮账户资料遭窃问题严重，恐影响对其收购

威瑞森通讯(威讯)表示，该公司有“合理依据”相信，雅虎电邮账户大量资料遭窃产生严重影响，有可能让威讯取消48.3亿美元收购其核心资产的交易。威讯律师Craig Silliman在华盛顿对记者表示，资料失窃一事可能触发协议中的一项条款，按照该条款，威讯可以不完成交易。威讯方面发表评论后，雅虎发言人称：“我们对雅虎的价值抱有信心，我们继续进行与威讯整合方面的工作。”

--美国要求WTO审查中国对11种原材料的出口限制

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在声明中称，美国已要求世界贸易组织(WTO)成立一个解决争端小组，审查中国对11种原材料出口的“不公平限制”。弗罗曼称，这些原材料包括锑、铬、钴、铜、石墨、铟、铅、氧化镁、滑石、钽和锡，并称这是代表钢铁、汽车、航空和其他受到影响产业的美国工人采取的行动。

--泰国国王普密蓬逝世，为全球在位时间最长的君主--王宫声明

泰国王宫发表声明称，国王普密蓬周四在医院逝世，享年88岁。他是世界上在位最久的君主。王宫没有公布国王死因。国王之子、63岁的王储Maha Vajiralongkorn为法定继承人，料成为泰国新任国王。一些风险分析师及外交人士表示，德高望重的泰国国王普密蓬 ·阿杜德去世，虽令国内很多人悲痛欲绝，但不大可能对泰国经济产生严重的不利影响。

--亚洲几乎每三日诞生一位亿万富豪，过半数来自中国--瑞银

由瑞银与普华永道联合编撰的亿万富豪报告显示，家族之间转移资产、大宗商品价格通缩及美元升值等阻力，令全球亿万富豪于2015年的总财富减少6%，但在亚洲几乎每三日诞生一位亿万富豪，过半数来自中国。

根据报告，亿万富豪的总财富于2015年减少3,000亿美元至5.1万亿美元，人均财富由40亿美元降至37亿美元，反映商品价格通缩及美元升值等因素对全球财富创造构成一定影响。而在新增210位亿万富豪之中，美国只净新增五位亿万富豪，相比之下，亚洲几乎每三日就有一位亿万富豪诞生，单单中国便占亚洲113位新亿万富豪中的过半数。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下滑，因金融股领跌且中国经济数据疲弱，但油价尾盘反弹，限制股市日内跌幅。道琼工业指数收低45.26点，或0.25%，至18,098.94点；标准普尔500指数收低6.63点，或0.31%，至2,132.55点；纳斯达克指数下跌25.69点，或0.49%，至5,213.33点。

--欧洲股市走低，因令人失望的中国数据打压矿业股，而标准人寿和全球人寿(Aegon)因券商下调评级而走低。泛欧STOXX 600指数下跌0.9%，年内迄今累积下跌约8%。英股富时100指数下跌0.66%，法股CAC指数收挫1.06%，德股DAX指数回落1.04%。

汇市:

--美元从七个月高位下跌，因风险意愿回落，此前中国贸易数据疲弱，令预期美联储在年底前加息的市场感到不安。美元指数创下一个月来最大单日百分比跌幅。

纽约尾盘，美元指数下跌0.4%，至97.538。美元兑日圆尾盘跌0.5%，至103.61日圆。美元兑瑞郎尾盘报0.9863瑞郎，下跌0.4%。欧元盘中一度跌穿1.10美元，为7月来首次，但迅速反弹，日内上升0.4%，至1.1052美元。

债市:

--美国公债价格上涨，因中国经济数据疲弱，促使投资人在避险美债连跌两日后买入。指标10年期公债价格升12/32，收益率报1.739%。30年期公债升22/32，收益率报2.476%，为10月7日来最低。

--欧洲指标公债收益率从一个月高位回落，全球主要央行的最新暗示缓解了围绕可能逐步缩减货币刺激措施的担忧。根据Tradeweb，德国10年期公债收益率跌3.6个基点至0.03%，从周三触及的一个月高位回落。欧元区多数其他公债收益率日内下跌3-4个基点不等。

油市:

--油价收涨，之前美国政府数据显示，上周美国柴油和汽油库存骤降，抵消了原油库存六周来首次增加带来的压力。布兰特原油期货收涨0.22美元，或0.4%，报每桶52.03美元。美国原油期货上扬0.26美元，或0.5%，收报每桶50.44美元。

金属市场:

--黄金价格小涨，因对中国经济的担忧重燃，拖累全球股市走软，且美元下滑。现货金收报每盎司1,257.49美元，美国期金收高0.3%，报每盎司1,257.60美元。

--期铜下跌近3%，因中国9月贸易数据显示出口急剧下滑，引发了对于中国需求的新忧虑。中国是全球最大的铜消费国。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.1%，至每吨4,712美元，稍早降至一个月低位4,687美元。LME期锌跌至近四周最低2,210美元，后收跌1.1%，报2,241美元。(完)