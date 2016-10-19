《路透早报》--10月19日

图为美联储总部会议室。美联储会议记录显示，在9月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至九家，这是联储接近收紧政策的最新迹象。 REUTERS/Jim Bourg

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局三季度国民经济运行情况新闻会，公布GDP、投资、工业和消费等数据。(0200)

--英国9月请领失业金人数(0830)

--美国MBA一周抵押贷款市场指数(1100)

--美国9月建筑许可和房屋开工数据(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--阿联酋-印度经济论坛。

--印尼央行理事会会议(至10月20日)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在全球合作中心举行的一项会议上发表演说(1245)。

--英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)在议会发表讲话(1315)。

--加拿大央行宣布政策利率与货币政策报告(1400)。之后加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)。

--英国央行首席经济学家霍尔丹于卡斯商学院(Cass Business School)就“量化宽松迄今概况”发表演说(1700)。

--欧洲理事会-Tripartite Social峰会。

--瑞典央行监事会会议。

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)发表讲话(1730)。

--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯出席参议院一个委员会的听证会(2015)。

--巴西央行利率决议(2100)。

重要企业财报：

--希捷、雅培制药、摩根士丹利、eBay、美国运通等

以下为10月18日下午5:00至10月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国9月CPI录得五个月最大同比涨幅，汽油与房租劲升

美国9月消费者物价录得五个月最大同比涨幅，因汽油和房租大涨。这显示通胀稳步上升，可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续迈向12月升息。但核心通胀减弱，医疗保健成本在近期强劲上升之后增速出现放缓。隔夜市场美元指数少有变动，长天期美国公债价格小幅上涨。

* 美国9月CPI较前月上涨0.3%，较上年同期上涨1.5%

* 10月NAHB房屋市场指数为63，和预估一致

--美联储9月会议纪录显示支持上调贴现率的联储银行增至九家

美联储公布的贴现率会议记录显示，在9月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至九家，这是联储接近收紧政策的最新迹象。有三位联储决策者对政策决定持反对意见，支持立即上调指标利率。且美联储似乎已经准备好，一旦就业和通胀进一步增强，将在12月升息。根据CME Group的数据，交易员目前预计美联储12月升息的可能性为65%。

--中国国务院总理称推进东北经济企稳向好，出台深化东北国企改革方案

中国国务院总理李克强表示，推进实施东北经济企稳向好举措，要推动国企深化改革，加快转型升级，出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点；发展民营经济，增强企业信心，选择优质项目，实施政府和社会资本合作模式。央广网援引他在国务院振兴东北地区等老工业区会议上的讲话强调，要深化放管服改革，开展优化投资营商环境行动，推进建立投资项目管理和市场准入负面清单制度，保护各种所有制经济产权。

--OPEC秘书长乐观预测，11月会议有望达成限产协议

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都表示，该组织下月应该能够达成限产协议，在各国产量水平的问题上不会有太多分歧。他在伦敦出席石油和货币会议期间对记者表示，如果OPEC成员国能在11月30日的下次会议上达成协议，已承诺参与限产的俄罗斯也不会食言。“预计所有实施(限产)的必要条件都将及时到位，”巴尔金在会上说。

--韩国9月生产者物价指数同比跌1.1%，降幅为近两年最低

韩国央行周三公布的数据显示，韩国9月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌1.1%，连续第26个月同比下跌，但降幅为近两年最低。9月PPI较8月上升0.2%，连续第二个月上升。

--主要企业财报：

* 高盛第三季获利跳增58%，因债券交易业务反弹且该行设法控制支出。固定收益、外汇和大宗商品的交易营收为近20亿美元，对整体营收的贡献最大。但财务长指出，业务表现看上去颇佳，是因为上年同期的表现太糟。

* 英特尔季度营收增长9.1%，好于预期，受助于个人电脑(PC)晶片需求不断改善，及其数据中心和云业务增长。公布业绩后，英特尔盘后下跌3.9%，至36.29美元。

* 雅虎第三季获利超预期，因新兴业务表现亮丽。不过，该公司主营项目的营收继续下滑。搜索业务总营收减少14.1%，至7.525亿美元。雅虎总营收较上年同期增长6.5%，至13.1亿美元。其股价在盘后上涨约1.4%。

* 强生第三季获利增长4.2%，受处方药业务表现强劲提振

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘上涨，标普500指数录得本月来表现最好的一天，此前United Health和Netflix等公司发布强劲业绩，有望扭转企业获利连续四个季度下滑的局面。

道琼工业指数收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点；标准普尔500指数收升13.10点，或0.62%，至2,139.60点；纳斯达克指数收涨44.013点，或0.85%，至5,243.836。

--欧洲股市反弹，由矿业股和银行股领涨，但博柏利(Burberry)公布业绩后下滑。泛欧STOXX 600指数上涨1.5%，至近一周最高水准。不过，该指数今年迄今仍下跌逾6%。

英股富时100指数收涨0.76%，法股CAC指数收高1.32%，德股DAX指数收升1.22%。

汇市:

--美元小幅走软，连跌第二日，因投资者在美元近期走强后锁定部分获利，并斟酌美联储是否会在年内升息。近几周，美元基本跟随公债收益率而动。市场还关注欧洲央行周四举行的政策会议。

美元指数尾盘持平，报97.890。英镑兑美元尾盘上扬0.92%，报1.2294美元。

债市:

--美国公债收益率下跌，与英债走势一致， 因英国脱欧协议可能须获得议会批准，这减少了对英国可能丧失单一市场准入的一些押注。

指标10年期美债价格尾盘上涨4/32，收益率报1.750%，下跌1.6个基点，距离周一触及的四个月高位1.841%不远。

--葡萄牙政府公债收益率触及近五周最低，本周评级机构DBRS将公布对葡萄牙至关重要的评级复评结果。

葡萄牙10年期指标公债收益率跌2个基点至3.25%，为9月13日以来最低。其它欧元区公债收益率小幅下跌，受累于英债收益率走低，因英国政府律师称退欧协议“很可能”须获得议会的批准。英国10年期公债收益率最多跌6个基点至1.07%，德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.04%。

油市:

--油价上涨，因石油输出国组织(OPEC)将限产的预期提振油价。在油市收市后，API公布，截至10月14日当周，美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶，分析师预估为增加270万桶。这消息带动油价在盘后交易中大幅扩大涨幅。

布兰特原油收高0.16美元，或0.3%，报每桶51.68美元。美国原油收高0.35美元，或0.7%，报每桶50.29美元。

金属市场:

--黄金上涨，受美元指数下跌支撑；不过对美国大选结果的担忧减退，及预期美联储将在12月加息，可能拖累金价走低。

现货金升0.5%，报每盎司1,262.24美元。美国12月期金收高0.50%，报1,262.90美元。

--锌和其他金属价格上涨，受助于主要金属消费国中国的信贷数据强劲，以及美元下跌；锡价上升，因主要生产国缅甸的产量下降。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锌收高0.5%，报每吨2,285美元，脱离了稍早触及的2,313美元高位。锡是LME今日表现最佳的金属之一，三个月期锡上涨1%，报19,625美元。LME期铜收高0.1%，报4,681美元。LME期镍收高1.2%，报10,410美元，LME期铝表现最糟，下跌1.1%，收于1,642美元。(完)