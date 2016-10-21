《路透早报》--10月22日

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话以及对希拉里当选美国总统的预期升温，导致市场周五对美联储年内升息的押注增加，推高美元指数至近八个月高位。美国公债收益率几无变动，因美国升息预期被欧洲央行总裁购债计划言论所抵销。

--旧金山联储总裁威廉姆斯再次呼吁逐渐升息“宜早不易晚”，警告等待过久会致经济衰退。他表示，今年是升息的好时机，美国经济已准备好应对美联储升息。

* 威廉姆斯又表示，联储正努力提高政策的可预见性，以便将对国际金融市场造成的极大影响降至最低。

--日本央行总裁黑田东彦周五称，许多央行认为通胀目标应维持在2%，而不是提高到3%或4%。他还表示，日本央行已做出“非常有力的”承诺，将维持大规模刺激计划，直至实际通胀超过2%目标。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，加拿大9月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期上 涨1.3%。9月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.8%。

* 加拿大统计局公布，加拿大8月零售销售较前月 下滑0.1%至439.8亿加元(332.3亿美元)，受机动车辆、零部件经销商和杂 货店销售下滑影响。

* 欧盟执委会公布的数据显示，欧元区10月消费者信心指数从9月的负8.2升至负8.0，与预期一致。欧盟28国消费者信心指数下跌0.1点，至负6.5。

--通用电气公布，季度获利增长6.7%，受到电力及可再生能源业务的强劲表现提振。

--DBRS确认葡萄牙投资评级，展望为稳定。

* 标普确认法国AA评级，展望从负面上调至稳定。

* 标普确认挪威AAA/A-1+评级，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周五收盘几无变动，纳斯达克指数上涨，因微软收位创纪录和麦当劳业绩带来的提振，帮助抵消了能源及医疗保健类股下跌带来的压力。道琼工业指数收跌16.64点，或0.09%，至18,145.71点；标准普尔500指数下挫0.18点，或0.01%，至2,141.16点；纳斯达克指数上涨15.569点，或0.3%，至5,257.402点。本周，道指上涨0.04%，标普500指数上升0.4%，纳斯达克指数上涨0.8%。

* 欧洲股市基本持平，但录得周线上升，尽管未来货币政策存在不确定性，但银行股持续反弹，且一些企业季报良好，扶助支撑市场。泛欧STOXX 600指数收平盘，但本周周线上升约1.3%。

汇市:

--美元指数攀升至2月初以来最高，受助于美联储年内升息的预期增强，以及欧元跌至七个月低位。包括纽约联储总裁杜德利在内的联储官员的鹰派讲话，以及希拉里当选美国总统的预期升温，导致对美联储年内升息的押注增加。美元指数盘中触及2月3日以来最高98.813。欧元兑美元跌至3月10日来最低1.0859美元。中国人民币兑美元周五跌穿6.75元人民币，之前人民币中间价跌穿该水平，为六年来首次。

债市:

--美国公债收益率几无变动，对美联储年底前升息的预期，抵消了欧洲央行总裁德拉吉购债计划言论带动的买需。指标10年期公债价格上涨2/32，收益率报1.738%，较周四尾盘低不到1个基点。较短期美国公债收益率小幅上升，因预计美联储将在12月13-14日政策会议上升息。

--葡萄牙公债收益率跌向六周低点，此前该国总理称，毫无疑问评级机构DBRS将维持对葡萄牙的投资级评等。葡萄牙需要此评等以保留参与欧洲央行资产购买计划的资格。1540GMT，葡萄牙10年期公债收益率报3.21%，全日下跌1.4个基点。德国10年期公债收益率持平在近零水准，稍早降1个基点，至零水平下方。

油市:

--原油收涨，因市场寄望，俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)能在周末达成支撑油市的协议，以使油价保持在50美元以上，不过，交易商对美国钻机数呈现双位数增长保持谨慎。布兰特原油收涨0.40美元，或0.8%，报每桶51.78美元。本周，该合约周线持平。美国原油收涨0.22美元，或0.4%，报每桶50.85美元，本周周线上升1%。

金属市场:

--金价基本持平，因美元上涨限制了黄金的涨幅，但本周录得四周来首次周线上涨，因亚洲的季节性需求开始增加。本周，包括中国、印度在内的亚洲需求，以及上市交易基金的需求帮助金价走高。1857 GMT，现货金上涨0.1%，报1,267.23美元。本周，金价上涨1.4%，收复了前三周下跌6.6%的部分跌幅。美国12月期金收高0.02%，报1,267.70美元。

--铜价下跌，录得连续第三周周线下降，部分因为对美元升至8个月高位作出反应，也因为担心中国的需求。锌、铅和锡录得周线上涨。伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.4%，报每吨4,635美元，距离上周触及的一个月最低位不远。(完)