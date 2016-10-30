《路透早报》--10月30日

[重大数据或新闻]

--美国联邦调查局局长周五称，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，以决定这些邮件是否包含秘密信息。他补充称，还不清楚这些新材料的重要性。

--OPEC代表称，在维也纳举行的讨论削减石油供应计划的专家级会议取得一些进展，但尚未完全达成一致。OPEC和非OPEC产油国的专家级会议将在周六继续举行，专家们将在11月25日再度开会，讨论各国的产量分配。

--欧洲理事会主席图斯克称欧盟和加拿大将在周日举行峰会，签署自由贸易协定。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 一份报告显示，密西根大学10月美国消费者信心指数终值为87.2，创去年9月以来最低，与当月水准一致，且低于预期的88.1和9月终值91.2。

* 美国商务部经济分析局(BEA)周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.9%(预估为增 长2.5%)，第二季为增长1.4%。

* 欧盟执委会公布，欧元区10月经济景气指数为106.3，路透调查为104.8。

* 德国联邦统计局公布， 德国10月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月上升0.2% (路透调查预估为上升0.1%)。德国10月HICP初值较上年同期上升0.7% (路透调查预估为上升0.6%)。

--俄罗斯央行维持指标利率在10%不变。

--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩称，如果英国退欧后企业的监管条款与欧盟不同等，那么则可能出现金融活动大规模逃离英国的情况。

* 标普确认英国AA/A-1+评级，展望仍为负面，因退欧不确定性。标普称，负面展望反映，围绕英国退欧磋商以及退欧后安排的制度和经济方面的不确定性。

--全球最大上市油企艾克森美孚周五公布，季度获利下滑15.9亿美元，归因于原油价格及炼油利润率的下滑。

--中共中央政治局周五召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。

--中国证监会周五表示，进一步强化对期货公司的监管要求，提高最低净资本要求至3,000万元人民币，并按照流动性、可回收性和风险度大小进一步细化资产调整比例，提高净资本计算的科学性。

--中国外汇管理局周五晚间在网站上发布声明称，近期有关外管局要求部分商业银行采取适当措施，收窄结售汇逆差的报道“不准确”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，盘中交投震荡，美国联邦调查局(FBI)将调查总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，这一则消息引发市场大跌，但尾盘收复部份失地。道琼工业指数收跌8.49点，或0.05%，至18,161.19点；标准普尔500指数下挫6.63点，或0.31%，至2,126.41点；纳斯达克指数收低25.870点，或0.5%，至5,190.104点。本周，道琼工业指数升0.1%，标准普尔500指数下跌0.7%，纳斯达克指数下滑1.3%。

* 欧洲股市走低，受累于企业业绩不佳，银行股走势震荡，回吐近期的部分涨幅。诸如Novo Nordisk等企业的获利令人失望打压市场人气。该股今日急跌15%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币急挫，兑墨西哥披索却升至三周高位，因美国政治出现不确定性，此前美国联邦调查局称，将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件事件展开更多调查。欧元兑美元触及1.0991美元的八日高位，全日上涨约0.9%，美元兑日圆下跌约0.7%，至盘中低位104.49日圆，稍早触及105.53日圆的三个月高位。美元兑瑞士法郎触及0.9859的八日低位。美元指数触及 98.242的八日低位。该指数本周将下跌约0.4%。但美元兑墨西哥披索跳升逾1.3%，至19.1002的三周高位，后涨幅缩小，最新上涨0.57%，报18.9380披索。

债市:

--美国短债收益率从五个月高位下降，尾盘持平，此前美国联邦调查局称，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件。在今日美国公布第三季国内生产总值(GDP)强于预期后，美国公债收益率上涨，其走势与德债和英债收益率一致。纽约尾盘，两年期美国公债收益率报0.856%，低于周四的0.884%，周五盘中触及五个月高位0.9%。受希拉里邮件再受调查的消息带动，美国三年期，五年期和七年期公债收益率也下滑。

不过，指标10年期美国公债价格周五下跌1/32，收益率从周四尾盘1.843%小幅上升至1.846%。周五稍早，该收益率触及五个月高位1.879%。美国30年期公债价格下跌9/32，收益率报2.616%，高于周四的2.602%，周五盘中触及五个月峰值2.639%。

--欧元区公债收益率走势反复，投资者消化表现不一的经济数据，及其可能对通胀预期和央行政策未来方向产生的影响。从周五早盘的交易来看，欧元区公债可能连跌第三日，收益率触及数月最高。但收盘前，收益率回落至盘初的水平。指标10年期德国公债收益率周五涨5个基点至0.22%，创5月初以来最高水准，但在1500GMT，回落至0.17%。多数其它欧元区公债日内也基本持平。

油市:

--油价收在50美元之下，且创六周来最大周度跌幅，因担忧石油输出国组织(OPEC)不会全面落实减产计划，尽管数据显示，美国活跃钻机数量自6月来首次减少。布兰特原油期货跌0.76美元，或1.5%，收报每桶49.71美元，日低为49.31美元。美国原油期货收跌1.02美元，或2%，报每桶48.70美元，日低为48.42美元。两大指标原油本周下跌约4%，为9月中来最大跌幅。

金属市场:

--金价上涨1%至近四周以来最高，在尾盘交易中涨幅扩大，此前美国联邦调查局(FBI)称将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件系统事件进行进一步调查。1854 GMT，现货金上涨0.8%，报1,278.38美元，盘中高见10月4日以来最高的1,284.14美元，上涨1.3%。本周金价将上涨0.9%。美国期金上升0.6%，报1,276.80美元。

--期锡上升至两年高位，受助于对亚洲供应的担忧和锡库存降至12年低位，期铝触及去年7月来最高水准。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡收涨1.3%，报每吨20,650美元，为2014年9月来最高。LME期铝收升1.1%，报1,718美元，盘中高见1,718.50美元。期铜触及逾两周高位4,848美元，收报4,843美元，上升1.1%。(完)