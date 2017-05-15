《路透早报》--5月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月企业物价指数(周日2350)

--澳洲3月房屋融资、投资性房屋融资(0130)

--中国4月工业、投资和消费数据(0200)

--瑞士4月生产者/进口物价(0715)

--意大利4月消费者物价指数(CPI)、消费者物价调和指数(HICP)终值(0800)

--美国5月纽约联储制造业指数(1230)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)5月房屋市场指数(1400)

--美国3月整体资本净流动(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国“一带一路”国际合作高峰论坛

--中国国际经济交流中心主办的第五届全球智库峰会召开(0100)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲银行业管理局主管Adam Farkas，和德国央行执委多姆布雷特在一个银行业会议上发言(1050)

--欧洲央行执委普雷特在Annual PensioPlus Financial Seminar论坛上作主题演讲(1245)

--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在“监管vs业务？欧洲的银行与增长”大会上作主题演讲(1615)

--挪威央行总裁奥尔森出席挪威议会一个委员会的听证会

--欧盟外交事务委员会会议

以下为5月12日下午5:00至5月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜周日试射弹道导弹，韩国称对话需要朝鲜转变态度

韩国和美国官员表示，朝鲜不顾限制其武器计划的呼吁，周日发射了一枚弹道导弹；就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。美国太平洋司令部称，正在评估导弹的类型，但与“洲际弹道导弹不符”。日本防卫大臣稻田朋美称，这可能是一种新型导弹。据韩国和日本官员称，该导弹飞行了700公里，所及高度超过2,000公里，两者均超过了朝鲜2月从龟城(Kusong)成功试射的一枚中程导弹。

朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。

--中国力推“一带一路”战略，再释资金、政策全方位大礼包

中国国家主席习近平四年前提出“一带一路”倡议，此次中国专门召开“一带一路”高峰论坛并在会前频频召开吹风会，周日习近平在论坛开幕式上又释出包括资金、政策等全方位的大礼包，均展现出中国力促“一带一路”的诚意和所作的努力。

在此次“一带一路”国际高峰论坛上，中国再释出力推“一带一路”大礼包，包括将加大对“一带一路”建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元人民币。

--勒索病毒攻击全球电脑，微软指责政府软件漏洞被黑手利用

美国及欧洲官员急寻对策，欲揪出周末期间在全球四处破坏的勒索病毒蠕虫的幕后黑手；病毒导致汽车工厂、医院、商店及学校工作均受干扰中断，微软则将之归咎于各国政府未披露更多软件(软体)漏洞。电脑防毒研究专家普遍认为，这宗攻击事件是黑客利用从美国国家安全局偷出来的恶意软体所发动的。微软法务长Brad Smith在博客贴文称，此次事件凸显出为何政府堆积如山的软件漏洞是个大问题。勒索病毒“WannaCry”在逾150个国家锁住超过20万台电脑，网路安全专家称病毒传播速度已经放慢，但这可能只是暂时的喘息，担心周一员工们开始上班时，病毒可能再度造成大破坏。

--美国国会议员要求特朗普交出其所谓与FBI前局长科米的谈话录音

美国国会议员周日呼吁总统特朗普把他与被解雇的前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)之间对话的所有录音交出，这可能导致国会与白宫摊牌，因为民主党人考虑联合抵制就科米继任人选进行的投票。

特朗普上周在推特中暗示，他可能已经把其与科米的谈话内容录音，并警告后者对媒体曝料前要三思而行，这一举措相当不同寻常。特朗普与白宫发言人拒绝证实或否认这些录音带是否存在。

--美国4月零售销售全面上升，消费者物价亦反弹

美国4月零售销售全面上升，与此同时消费者物价反弹，这暗示经济成长加速且通胀逐步上升，美联储下月升息依然有望。周五公布的数据与就业市场报告一样，显示出第一季经济活动接近停滞是个例外。但年通胀率温和，令金融市场调降今年美联储将至少升息两次的预期。美国商务部公布，4月零售销售较前月增长0.4%，3月上修后为增长0.1%。4月零售销售较上年同期增长4.5%。劳工部在另一份报告中称，4月消费者物价指数(CPI)上涨0.2%，3月为下降0.3%。4月的增长暗示，CPI虽然在3月出现13个月来首次下降，但只是一次偏差。

--中国央行称4月已转为“扩表”，把握好去杠杆和维护流动性稳定的平衡

中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。央行指出，中国央行资产负债表受到更为复杂因素的影响，资产方不仅包括对其他存款性公司债权等，更大块头的是外汇占款；负债方除了基础货币（现金、法定准备金和超额准备金等），还有大量的政府存款等，因此不能简单与国外央行的“缩表”类比。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。避险情绪本周主导美股市场，此前特朗普总统意外解职了联邦调查局(FBI)局长，此事潜在的负面影响可能会延误特朗普减税和增加基建支出等促成长目标的达成。道琼工业指数收跌22.81点，或0.11%，报20,896.61点；标准普尔500指数收低3.54点，或0.15%，报2,390.90点；纳斯达克指数微升5.27点，或0.09%，报6,121.23点。本周，道指下跌0.5%，标普500指数跌0.4%，纳斯达克指数升0.3%。

--欧洲股市连涨第三日，受助于电信行业的并购活动，强劲的企业业绩，以及欧洲股市资金流入触及纪录高位。强劲业绩，加之政治忧虑缓解，吸引了一波资金流入，尤其是来自美国的资金，推动泛欧STOXX 600指数本周稍早触及21个月高位。STOXX 600指数和STOXX 50指数均上扬0.2%，英国富时100指数收涨0.66%。德股DAX指数收涨0.47%，法国CAC40指数上扬0.41%。

汇市:

--美元下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美联储是否会采用鹰派立场直至年底。欧元兑美元最多升0.7%，至日高1.0934美元，周四欧元一度跌至逾两周最低的1.0838美元。美元兑日圆一度跌0.6%，至日低113.21日圆，周四曾触及约两个月高位114.36日圆。美元指数尾盘跌0.4%，报99.274，本周仍势将升约0.6%，录得五周来首周上涨。

债市:

--美债市场反弹，指标公债收益率录得逾三周最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美联储是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。本周标售的620亿美元三年、10年期和30年期公债需求平平，投资者逢低吸纳，燃点了对美债的需求，分析师和交易员表示。指标10年期美债收益率下跌7个基点，至2.329%，周四达到2.423%的近六周高位，对4月美国生产者物价意外跳升做出反应。

油市:

--油价小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。布兰特原油收高0.07美元，报每桶50.84美元。美国原油收高0.01美元，报每桶47.84美元。OPEC和其他产油国在5月25日将开会，决定是否延长去年11月达成的减产协议，沙特已经表示，预计将延长减产至年底或更长。

金属市场:

--金价上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。现货金收高0.04%，报每盎司1,228.33美元，徘徊在100日移动均线附近。前日金价升0.5%，为一个月来最大单日升幅 。美国期金收高0.3%，报1,227.70美元。

--期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。中国央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收高0.3%，报每吨5,559美元。(完)