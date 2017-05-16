《路透早报》--5月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲4月新车销售(0130)

--韩国3月L货供额(0300)

--法国4月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--意大利第一季国内生产总值(GDP)初值(0800)

--英国4月消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国5月ZEW经济景气判断指数、现况指数(0900)

--欧元区3月未经季节调整贸易收支、第一季GDP二次初估值(0900)

--美国4月建筑许可年率(1230)

--美国4月工业生产、制造业产出(1315)

--韩国4月进出口物价(2100)

--新西兰第一季生产者物价指数(PPI)投入/产出指数(2245)

--日本3月机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行支付系统理事会会议

--澳洲央行公布货币政策会议记录(0130)

--瑞典央行总裁英韦斯就货币政策发表演说(1030)

--欧洲央行执委科尔在欧洲央行Bond Market Contact Group(BMCG)年度晚宴上发表讲话(1800)

--欧洲经济区理事会(European Economic Area Council)会议

--欧盟总务理事会会议

以下为5月15日下午5:00至5月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--勒索病毒侵袭速度放慢，研究人员认为此次攻击或与朝鲜有关

肆虐全球的勒索病毒黑客攻击侵袭速度周一减缓，没有重大感染事件报告，全球执法机构将注意力转向揪出发布这一病毒的黑客。网络安全研究人员已发现一些技术线索，他们称此次攻击可能与朝鲜有关。赛门铁克和卡巴斯基实验室周一表示，名为“想哭”(WannaCry)的勒索软件较早版本中一些代码还出现在Lazarus Group使用的程序中。多家公司的研究人员都已确认Lazarus Group是朝鲜的黑客机构。美国和欧洲安全部门官员匿名对路透表示，现在说谁是此次攻击的幕后黑手还为时尚早，但他们不排除朝鲜有嫌疑。

--全球经济仍然面临挑战，将努力建设开放型多边贸易体系--“一带一路”公报

周一发布的中国“一带一路”高峰论坛公报称，全球经济依然面临挑战，将努力促进在WTO框架范围内的开放型多边贸易体系；公报并重申在公平竞争基础上扩大贸易和投资的重要性。公报并表示，欢迎和支持一带一路加强亚欧互联互通的倡议。

中国国家主席习近平称，“一带一路”建设已经进入全面展开的新阶段，有理由对一带一路建设前景充满信心。习近平指出，未来将把互联互通作为重点合作领域，拓展融资渠道，创新融资方式，降低融资成本；将继续为重大项目提供政策支持，促进贸易投资自由化便利化，支持将一带一路和其它国家提出的发展规划对接起来；并在可持续发展、反腐败、减贫减灾等领域开展合作。

--纽约联储5月制造业指数降至负值，恐为行业活动恶化的先兆

美国纽约联邦储备银行周一公布，其衡量纽约州企业活动的指数在5月意外下降，并且是去年10月以来首度降至负值。纽约联储5月制造业指数从4月的正5.2下滑至负1.0。路透调查分析师的预估值为正7.0。分析师提醒说，该指数的下降也许是制造业可能恶化的先兆。纽约联储调查的新订单分项指数也降至负值，创下负4.4的9月以来最低，4月时为正7.0。就业分项指数从正13.9下滑至正11.9，而六个月展望指数则从正39.9微降至正39.3。

--中国4月央行口径外汇占款降幅继续收窄，未来有望继续改善

中国4月外汇占款已连续18个月下降，不过今年以来降幅一直在收窄，4月外汇占款降幅为2015年10月以来最低，当月为增加533.37亿。这一方面显示出中国资本流出压力持续缓解，另一方面也显示出央行干预汇市投放的“子弹”也在减少，人民币贬值预期在企稳。在此趋势下，未来外汇占款有望继续改善。路透根据中国央行公布的数据计算显示，4月末中央银行口径外汇占款余额为215,789.52亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少419.98亿元人民币。

--外资3月为四个月来首次买进美国公债

美国财政部周一公布的数据显示，外资3月为四个月来首次买进美国公债，表明资金从美国政府公债出走、转进股市和其他风险资产的情况暂歇。外资3月买进美国公债243.9亿美元，2月修正后为卖出135亿美元。3月海外私人投资者买进美债329.7亿美元，但外国官方机构卖出91.5亿美元。日本仍是美国最大债权国，3月持有1.12万亿(兆)美元美国公债，较2月小幅上升。中国持有美债的规模仅次于日本，从1.06万亿美元升至1.09万亿美元。

--赛默飞将以52亿美元收购Patheon，以扩大生物制药服务

全球最大的科学仪器制造商赛默飞世尔科技(TMO.N)周一称，将以52亿美元收购荷兰临床试验药物生产商Patheon NV (PTHN.N)，因该公司寻求完善其在生物制药方面的生产和服务。每股35美元的收购报价，较Patheon周五收盘价溢价约35%。赛默飞还将承担20亿美元的净债务，收购成本因而达到72亿美元左右。Patheon去年营收为19亿美元。交易预计将在年底前完成，将令赛默飞在合并后首年经调整的利润每股增加0.3美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500和纳斯达克指数周一收盘创纪录新高，因全球网络攻击事件带动科技股上涨，且油价大涨。油价上涨和地产市场数据带动了对经济的乐观情绪，扶助金融股表现，金融股今日对标普500指数的提振作用仅次于科技股。道琼工业指数上涨85.33点，或0.41%，至20,981.94点；标准普尔500指数升11.42点，或0.48%，至2,402.32点；纳斯达克指数升28.44点，或0.46%，至6,149.67点。

--欧洲股市微幅上涨，受助于油价反弹和新的企业并购活动，以及全球电脑遭黑客攻击，提振软件安全公司股价大升。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，德股DAX指数和英股富时100指数均收升约0.3%，盘中稍早触及纪录新高。法股CAC指数收涨0.22%。

汇市:

--美元下跌，兑多个货币触及低位，此前疲弱的美国制造业数据，与商品价格上涨一起拉低美元。5月一项纽约州制造业活动调查意外下降，指数自10月来首次转为负值。数据公布后，欧元兑美元一度上涨至一周高位1.0989美元，收报1.0973，美元兑瑞郎收报0.9963瑞郎。加元触及逾两周最高水准，澳元触及12日高位，因原油期货跳涨，金属价格得到提振，令与原材料出口息息相关的经济体的货币上涨。新兴市场货币上升，哥伦比亚和俄罗斯等原油出口国的货币兑美元录得强劲的涨幅。

债市:

--美国公债收益率上涨，因投资人评估今年美联储可能还会升息几次，本周没有会左右观点 的重大经济数据公布。指标10年期美债收益率自3月22日以来大致守在约2.20-2.40%区间内，因投资人等待是否特朗普政府今年可能通过税改和财政改革进一步明朗化。指标10年期美债价格跌3/32，收益率报2.34%。

油市:

--油价跳升2%至逾三周高位，升穿每桶52美元，此前沙特和俄罗斯称，减少供应行动需要延长至2018年，这是朝着将由OPEC牵头减产以提振油价的协议延长迈出的一步。布兰特原油收高0.98美元，或1.9%，报每桶51.82美元，盘中触及4月21日以来最高的52.63美元。美国原油收高1.01美元，或2.1%，报每桶48.85美元。原油交易员对公告的强硬措辞感到意外，但是否所有协议参与国都能在5月25日政策会议上同意沙特-俄罗斯立场还不得而知。

金属市场:

--金价上升，因美国政治动荡，朝鲜试射导弹和全球网络遭黑客攻击，燃点对避险资产的需求，且逊于预期的美国经济数据拉低美元，令黄金对持有其它货币的投资者来说更便宜。现货金上涨0.2%至1,230.21美元，连续第三天上涨。美国期金收高0.2%，至每盎司1,230美元。

--期铝价格升至一周高位，因市场聚焦最大出产国中国可能减少产出，且油价大涨。LME期铝收高0.8%，报每吨1,905.5美元，盘中触及5月5日来最高的1,911.50美元。期铜收高1%，报每吨5,613美元。期锡收报19,875美元，升0.2%。期镍收低1%，报9,230美元，期锌收高0.7%，报2,571美元。期铅收高0.4%，报2,135美元。(完)