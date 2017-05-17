《路透早报》--5月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布4月银行结售汇数据

--澳洲5月消费者信心指数(0030)

--澳洲第一季薪资价格指数(0130)

--日本3月工业生产修正值、产能利用率指数(0430)

--意大利3月对欧盟贸易收支、全球贸易收支(0800)

--英国4月请领失业金人数(0830)

--欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值、扣除食品和能源HICP终值(0900)

--美国上周MBA抵押贷款市场指数、抵押贷款再融资指数(1100)

--加拿大3月制造业销售(1230)

--日本上周投资外国债券、外资投资日股(2350)

--日本第一季国内生产总值(GDP)、GDP环比年率(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印尼央行管理委员会会议

--中国国家卫计委厅召开5月专题新闻发布会，介绍健康扶贫地方典型经验(0200)

--欧洲央行管委会非货币政策会议

--瑞典央行副总裁佛洛登出席Kronoberg地区政府管理会议，并讨论当前的货币政策(1130)

--英国央行首席经济学家霍尔丹在Finance Foundation年度讲座上发表谈话。(1800)

--亚太经合组织(APEC)第二次高层官员会议(至18日)

以下为5月16日下午5:00至5月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--消息人士称，特朗普曾要求时任FBI局长科米结束调查弗林事件

科米的友人周二表示，美国总统特朗普要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林与俄罗斯之间关系的调查。这位友人曾看过备忘录的内容。该友人对路透表示，一开始由纽约时报报导所披露的文件细节是正确无误的。根据备忘录的说辞，特朗普对科米表示：“我希望你能放过此事。”

这已获消息人士证实。白宫在给记者的声明稿中否认该报导，称“关于总统和科米之间对话的描述不实且不精准。” 在弗林因其与俄罗斯接触而辞职后隔天，科米在白宫椭圆形办公室与特朗普会面，结束会晤后立刻写下该备忘录。

--勒索病毒攻击情况缓解，黑客组织威胁继续发布恶意代码

肆虐全球的“想哭”(WannaCry)勒索软件发布者警告，将释出更多恶意代码，周二各国政府注意力已转向可能面临一波新的网络安全威胁。

自周五以来，此次网络攻击已感染超过30万台电脑，病毒扩散情况周二连续第二日缓解，但攻击者的身份和动机尚不得而知。此次攻击利用了美国国家安全局上月泄露的工具。勒索病毒幕后黑手--黑客组织Shadow Brokers周二威胁将发布更多新近的代码，让黑客侵入全球广泛使用的电脑、软件和电话之中。

--韩国称朝鲜导弹计划进展速度快于预期，联合国谴责试射行动

韩国国防部长周二表示，朝鲜的导弹计划推展进度快于预期，而在这之前数小时，联合国安理会要求朝鲜停止一切核计划及弹道导弹试射，并对周日的试射行动予以谴责。

美国特朗普政府已经呼吁立即终结朝鲜的挑衅行为，并警告称对于朝鲜的“策略性忍耐时代”已经结束。美国驻联合国裁军委员会的特别代表伍德周二表示，中国的影响力是关键，可以有更多作为。

联合国安理会在一致通过的声明中称，朝鲜“通过具体行动展示去核的真诚承诺”至关重要。韩国总统府称，特朗普与新当选的韩国总统文在寅下月将在华盛顿会面，预计朝鲜问题将是重要议题。

--美国4月工业生产创三年多来最大增幅，但房屋建造意外下滑

美国4月制造业生产创三年多来最大增幅，这增强了第二季初经济增长加快的观点，不过房屋建造数据意外下滑。美联储公布，4月制造业生产跳增1.0%，为2014年2月以来最大增幅；3月为下滑0.4%。数据好于分析师预期，因汽车和零部件生产回升5.0%。商务部周二公布的另一份报告显示，4月经季节调整后房屋开工下降2.6%，年率为117万户，创五个月最低水平，受累于多户型住宅建设持续疲弱。房屋开工同比上升0.7%，4月建筑许可下滑2.5%。

--欧元区第一季GDP的二次估值符合预期，德国5月投资者信心进一步改善

欧盟统计局周二公布，欧元区第一季度国内生产总值(GDP)第二次估值为较前季成长0.5%，较上年同期成长1.7%，都与预估一致。

周二发布的一项调查显示，5月德国投资者信心进一步改善，触及2015年7月以来的最高水平，更多显示令德国经济前景蒙阴的政治不确定性正在消散。德国智库ZEW称，5月经济景气指数从前月的19.5升至20.6，5月ZEW经济现况指数为正83.9。

--中港“债券通”初期将先开通“北向通”，正式启动时间待公告

中国央行周二与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。

刊登在央行网站的公告指出，“北向通”指香港及其他国家与地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，投资于内地银行间债券市场；“南向通”即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，投资于香港债券市场。“‘债券通’引入的境外投资者与已有可直接入市的投资者范围相同，资金大进大出风险相对较低。”央行在答记者问中称。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500和道琼工业指数周二基本收平盘，此前发布的一系列经济数据和零售企业季报有好有坏，纳斯达克指数收盘再创纪录新高，受助于科技股上涨。投资者对政府计划中的减税和监管改革可能推迟保持谨慎态度。道琼工业指数下跌2.19点，或0.01%，至20,979.75点；标准普尔500指数下滑1.65点，或0.07%，至2,400.67点，从2,405.77点的盘中纪录高位回落；纳斯达克指数升20.20点，或0.33%，至6,169.87点，为纪录最高收盘点位。

--欧洲股市微幅收低，因令人失望的业绩打压银行股和制药股，但沃达丰财测喜人，扶助英股富时100指数创纪录新高。德股DAX指数盘中也创新高，之后扭转涨势，微幅收低0.02%，泛欧STOXX 600指数也微幅收低0.02%，法股CAC指数收低0.21%。英股富时100指数大涨0.91%，受沃达丰劲升近4%提振。

汇市:

--欧元兑普遍走弱的美元急升逾1%，升至特朗普11月赢得美国大选以来的最高值，逼近1.11美元水准。在美国制造业生产录得逾三年来最大增幅的数据发布后，美元略微反弹，但投资者在晚些时候再次抛售美元。欧元普遍跳升，兑日圆触及2016年4月以来的最高水平，兑英镑达到3月31日以来最高。美元指数周二跌至11月9日以来最低水平。

债市:

-- 美国公债收益率下滑，此前数据显示美国4 月房屋开工意外下滑，进一步显示近期经济疲弱，这令投资人愈发质疑美联储今年还将升息几次。指标10年期美债价格升3/32，收益率报2.33%，数据发布前报2.36%。该收益率低见2.31%，因股市下跌也提振对公债的避险买盘。

--法国发售的30年期公债获得逾310亿欧元资金的参与，凸显需求强劲。此次发售被视为对中间派马克龙赢得法国总统大选以来市场人气的首次重大考验。法国此次通过银团发售的70亿欧元公债，预计将在周二稍晚定价。分析师称，过去几周法国债市价格下滑提振了投资者的需求，促使30年期法国公债收益率表现跑赢市场，尾盘下跌3个基点。葡萄牙10年期公债收益率急挫9个基点，至3.29%，与德国可比公债收益率差触及约288个基点的九个月来最窄。意大利10年期公债收益率下跌6个基点，至2.21%，与可比德债收益率差跌穿180个基点，为一周来首见。

油市:

--油价小幅收低，此前多个石油输出国组织(OPEC)成员国对延长减产协议至2018年3月，以降低全球供应过多的局面表示支持。原油在盘后交易中下滑，此前美国石油协会(API)数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外增加。布兰特原油收低0.17美元，报51.65美元。美国原油在盘后交易中下跌0.58美元，至每桶48.26美元，该合约收低0.19美元，报48.66美元。科威特、伊拉克、伊朗和委内瑞拉官员都对延长减产行动表示支持。5月25日产油国会议将对是否延长减产协议作出决定。

金属市场:

--黄金价格连升第四天，因美国政治麻烦和弱于预期的房屋数据重压美元，欧洲更亮丽的前景提振欧元。现货金收报1,236.40美元，此前触及触及5月4日以来最高1,239.10美元。美国期金收涨0.5%，至每盎司1,236.40美元。

--伦敦期铅触及四个月低位，期锌降至近一个月来最低，因中国抑制影子银行和风险投资的新行动，削弱全球最大消费国中国的成长前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅下跌2.4%，至2,084美元，稍早触及1月9日来最低2,080.50美元。LME期锌收跌1%，至2,546美元，稍早触及4月18日来最低2,518。LME期铝收涨0.9%，报1,923美元。期铜收盘几无变动，微跌0.04%至5,611美元。期镍跌1.2%，收报9,120美元。(完)