《路透早报》--5月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国4月70个大中城市住宅销售价格月度报告(0130)

--澳洲4月就业数据(0130)

--英国4月零售销售(0830)

--美国5月13日当周初请失业金人数(1230)、费城联储5月制造业指数(1230)、4月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚太经合组织(APEC)高级财政官员会议(至19日)

--中国消费金融暨科技创新大会(至19日)

--中国与东盟国家落实《南海各方行为宣言》第14次高官会在贵州省贵阳市举行

--欧洲央行管理委员会开会，会后宣布利率决定

--欧盟外交事务理事会会议，及欧盟司法与内政理事会会议

--欧洲央行执委莫尔许和德国央行总裁魏德曼在德国央行支付体系研讨会上发表讲话

--欧洲央行执委莫尔许发表讲话，主题为“欧元体系2020年愿景-欧元体系市场基础设施的进一步发展”(0850)

--希腊财部察卡洛托斯与央行总裁史托纳拉斯就希腊重返金融市场的前景发表讲话(1000)

--纽约联储市场部高级副总裁洛根发表演说(1100)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在IBF董事会议上讲话(1245)

--欧洲央行执委莫尔许在欧洲稳定机制(ESM)和卢森堡财政部主办的Government Borrowers论坛发表主旨演说(1330)

--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1600)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特于明尼苏达经济俱乐部发表演说(1715)

以下为5月17日下午5:00至5月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普危机越演越烈，司法部任命特别检察官展开独立调查

美国总统特朗普面临的压力周三进一步加剧，国会议员加强对他开除联邦调查局(FBI)局长科米及去年竞选期间疑与俄罗斯勾结进行的调查，司法部还任命了特别检察官展开独立调查，但特朗普态度依然强硬。这一争议令华尔街投资者受到惊吓，但特朗普在康乃狄格州的演说中传达了“不让步、不退缩”的信息，他同时抱怨自己受到从来没有任何政治人物遭受过的不公平对待。

标普500指数与道琼工业指数创下9月来最大单日跌幅，因为随着政治争议的阴霾罩顶，投资者对减税与其他有利于企业政策的期望消退。

--欧盟考虑打造一个替代伦敦的金融市场

据路透周三看到的一份欧盟文件草案，英国退欧迫使欧盟重新考虑其资本市场联盟(CMU)计划，并迫切地想办法打造一个替代伦敦的金融市场。伦敦是欧盟目前最大的金融市场，但2019年之后将不再属于欧盟，给CMU计划带来挑战。CMU计划在英国去年公投前已经开始。“必须调整CMU改革计划，才能迎接挑战，为欧盟27国打造更加自主的资本市场，”欧盟执委会在文件中写道，这里指的是留下的欧盟成员国。

--明尼亚波利斯联储总裁警告，不要通过升息来解决资产泡沫问题

美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利警告，不要通过升息来解决资产泡沫问题，称泡沫难以分辨，此举或弊大于利。他是3月唯一投票反对升息的联储决策者。他认为保持利率在低位将有助于为美国人创造更多工作岗位。卡什卡利最新发表的文章称，密切关注潜在的泡沫并使用监管权力防止银行破产，与升息相比是更好的选项。

--中国减少涉企经营服务收费，取消工业企业结构调整专项资金

中国国务院周三召开国务院常务会议，推出一批新的降费措施；包括合理降低输配电价格，取消工业企业结构调整专项资金，降低重大水利工程建设基金征收标准和脱硫脱硝电价等，减轻企业用电负担。“上述项目一年将减轻企业负担约1,200亿元人民币。”会议称。会议并指出，中国制造2025是新旧动能转换和经济迈向中高端的重要抓手，下一步，要以智能制造为主攻方向，支持急需装备产业化，启动实施新材料等研发和应用工程。

企业面消息：

* 思科营收预估令人失望，称将再裁员1,100人

思科预计当前季度营收远低于分析师预估，并称其将再裁员1,100个工作岗位，因其扩大努力转型为以软件为主的企业。思科股价周三盘后下跌8.2%至31.05美元。公司周三表示，预期第四季营收将较上年同期减少4-6%，暗示在118.8-121.3亿美元区间内。

* 福特汽车宣布裁掉1,400个白领工作岗位，股价大跌

福特汽车周三表示，计划透过自愿提前退休及其他财务激励的方式，于北美及亚洲裁掉1,400个受薪工作岗位。。随着美股大盘因华府政治风波而大跌，福特交投爆量，盘中一度重挫2.5%，收盘下跌1.65%，报10.76美元。

* 高通起诉四家苹果台湾代工厂，与苹果专利战升级

高通起诉富士康(鸿海)集团等苹果代工厂拒付专利费，与苹果之间专利战火扩大。其他被高通起诉的公司包括：和硕、纬创和仁宝。高通在起诉书中称，苹果此前指示其代工厂拒付专利费，并同意保护它们免受因违反与高通协议而造成的损失。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，因有报告称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经济政策的希望降温，给华尔街敲响警钟。尾盘跌势加速，三大股指收盘接近日低，今日成交量为数月来最高。

道琼工业指数大跌372.82点，或1.78%，至20,606.93点；标准普尔500指数下滑43.64点，或1.82%，至2,357.03点；纳斯达克指数收挫158.63点，或2.57%，至6,011.24点。

--欧洲股市录得去年9月以来表现最糟的一天，因美国的政治风波将投资者推向避险资产，此前的一波升势将欧洲指标股指带到纪录高位。泛欧STOXX 600指数下跌1.2%，为去年9月底以来的最大单日跌幅，欧元区蓝筹股下跌1.6%，波动率上升。德股DAX指数收挫1.35%，英股富时100指数收跌0.25%，法股CAC指数收跌1.63%。

汇市:

--美元兑日圆大跌近2%，至4月来最低水准，兑瑞郎触及六个月低点，因传闻称总统特朗普可能面临弹劾的风险，提振避险资产。美元指数跌0.6%，至11月9日来最低水准，回吐“特朗普行情”带动的所有涨幅。美元兑日圆一度大跌1.95%，跌穿111日圆水准，报110.93日圆。美元兑瑞郎跌0.75%，挫至11月9日来最低。

欧元兑美元升至11月9日来最高水准1.1155美元。欧元兑日圆跌1.3%，因周二触及13个月高位125.815日圆后投资人获利了结。

债市:

--美国公债收益率势将创下7月以来最大单日跌幅，因投资者愈发担忧对总统特朗普的指控，将推迟他在减税和增加基建开支所作出的努力。指标10年期公债上涨一大点，收益率报2.22%，为4月21日来最低水准，低于周二尾盘的2.33%。两年期和10年期公债收益率差降至11月3日来最低水准，因投资者买入长债。

--美国公债较德国公债利差跌至逾六个月最低。一周来美国白宫经历混乱，与欧洲一体化和经济走强的迹象形成对比。美国10年期公债收益率周三最多下降8.5个基点至约四周低位的2.243%，德国可比公债收益率下降5个基点至0.38%。两种指标公债的利差为187个基点，处于11月14日以来最窄。

德国周三发售30年期公债，参与资金为发售目标的两倍多，法国周二发售的同年期债券吸引310亿欧元资金参与，这是对欧洲市场抱有信心的又一表现。

油市:

--油价收在两周高位，此前美国公布上周原油库存连降第六周，这在下周石油输出国组织(OPEC)会议前对市场是有利迹象，预计主要产油国将在下周会议上延长减产计划。布兰特原油结算价升0.56美元，或1.1%，至每桶52.21美元。美国原油收高0.41美元，报49.07美元，为4月28日来最高。

金属市场:

--金价升至两周高位，因美国的政治风波削弱了今年大幅升息的预期，推低美债收益率，美元跌至六个月最低。现货金连升第五日，收报每盎司1,260.35美元。美国期金收高1.8%，报1,258.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍和期锌反弹，此前钢铁价格跳升，加拿大一矿场停产的消息也提振期镍。期锌收高0.6%至2,561美元，期镍升1%报9,215美元。

期铜受到库存增加打压，略微收低0.02%，报5,610美元。期铅大涨1.3%至2,110美元。期锡升2.2%至20,380美元，为4月6日来最高，升幅为3月28日来最大。(完)