《路透早报》--5月20日

[重大数据或新闻]

--周五受美国政治不确定性拖累，美元指数录得逾一年来表现最糟的一周，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅，美国公债收益率下跌，美股收高，但脱离盘中高位。

--美国华盛顿邮报报导称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员，该官员同总统关系密切。纽约时报报导，特朗普向俄罗斯官员称开除FBI局长科米令他因调查面临的“巨大压力”缓解。

--美国圣路易斯联储总裁布拉德称，经济近期显露出疲弱迹象，美国联邦储备委员会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上涨1.6%。4月核心CPI较前月持平，较上年同期上涨1.1%。

* 加拿大统计局公布，加拿大3月零售销售较前月上升0.7%至482.9亿加元(355.1亿美元)，受汽车和零部件销售增加推动。

* 欧盟执委会公布，欧元区5月消费者信心指数初值升0.3点至负3.3，逊于路透调查预估的升0.6点至负3.0。欧盟28国消费者信心指数升0.1点，至负3.3。

--标准普尔确认瑞士“AAA/A-1+”评等且展望为稳定，预计今明两年经济成长1.6%和1.7%。

* 标准普尔确认荷兰“AAA/A-1+”评等及展望为稳定，预计未来两年经济继续成长。

* 惠誉确认巴西“BB”评等且展望为负面，指评等受制于公共财政结构性疲弱及成长前景疲弱等。

--知情人士称中国最早将在6月，放开暂停了两年的外国基金境内筹资并投资海外的业务。这表明北京方面对于资本外流压力的担忧正在缓解。

--中国国家外汇管理局局长潘功胜周五表示，当前中国跨境资金流动形势回稳向好，更趋平衡；稳定、良性的外汇市场有利于外资企业在中国的运营，维护外汇市场稳定需要监管部门与市场主体相互配合，共同努力。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。道琼工业指数收高141.82点，或0.69%，至20,804.84点；标准普尔500指数上扬16.01点，或0.68%，至2,381.73点；纳斯达克指数收高28.57点，或0.47%，至6,083.70点。本周三大股指均下跌，道指和标普500指数下跌0.4%，纳斯达克指数下跌0.6%。

--欧洲股市小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。泛欧STOXX 600指数收升0.6%，但未能扭转本周将录得六个月来的最差周度表现局面。一些投资者对希腊的进展感到欣慰，希腊议会前夜批准了采取进一步的撙节措施，在获得救助基金方面取得进展。希腊股指升0.2%。

汇市:

--美元下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。美元指数本周大跌超过2%，周五下挫0.75%，触及美国大选翌日11月9日以来最低。欧元本周上涨逾2.5%，将创2016年2月来表现最好的一周。欧元周五上扬0.95%，至六个月高位1.1205美元。美元兑避险的瑞郎下滑0.65%，触及六个月低位，势将创2016年2月来最大单周百分比跌幅。美元兑日圆跌0.3%，至111.14日圆，本周下跌，为五周内首次。

债市:

--美国公债收益率下跌，因投资者担心针对总统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。指标10年期公债收益率持平于2.23%，稍早最高升至2.26%，周四收益率最低跌至2.18%，为4月19日以来最低水平。

--投资者目光从高评级的欧元区公债转向评级较低的意大利和葡萄牙公债，因欧洲良好的经济和政治形势与美国的风波形成鲜明对比。周五，投资者开始聚焦于欧元区的正面因素，尤其是欧洲央行总裁德拉吉上日发表了乐观言论。美国与德国10年期公债收益率差缩窄至187个基点，远低于4月高点216个基点。意大利及葡萄牙10年期公债收益率下跌3-4个基点。德国10年期公债收益率日内上涨2个基点，其他较高评级欧债收益率小升。

油市:

--油价上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。布兰特原油收高1.10美元，2.1%，报每桶53.61美元，为4月18日以来最高价，美国原油收高0.98美元，至50.33美元，为4月19日以来最高。本周，美国原油上涨5.2%，布兰特原油上升5.4%。OPEC和包括俄罗斯在内的其它产油国将于5月25日召开会议，预计会将日减产180万桶的协议延长至明年3月底。

金属市场:

--黄金上涨，势将创五周来最大周线涨幅，因美国政治风波拖累美元下跌，提振黄金的避险魅力。1847 GMT，现货金上涨0.6%，至每盎司1,253.87美元。本周周线上涨2%。美国期金收升0.06%，至1,253.60美元。

--期铜上涨，本周周线升幅超过2%，拜美元疲弱和对中国经济的担忧缓解所赐。期锌急升逾3%，因库存减少。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.8%，报每吨5,682美元。基本金属中升幅最大的是期锌，收涨3.3%，至2,616美元，且录得九周来最大的周度升幅。(完)