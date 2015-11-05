《路透早报》--11月6日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

简体: link.reuters.com/pux85w

繁体: link.reuters.com/qux85w

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月同时指标和领先指标(0500)

--德国9月工业生产(0700)

--法国9月年内迄今预算收支、9月进出口和贸易收支(0745)

--香港10月外汇储备资产数字(0830)

--英国9月工业生产和制造业产出、及9月贸易收支(0930)

--美国10月非农就业报告(1330)

--加拿大9月建筑许可和10月就业报告(1330)

--美国9月消费者信贷(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平将于11月6日到7日对新加坡进行国事访问

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在第18届国际银行业年会上致开幕词(0045)

--日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社主办的活动中发言(0400)

--欧洲央行执委普雷特就货币政策之数据处理发表演说(0830)

--欧洲央行执委会成员莫尔许在斯洛文尼亚银行业活动中演讲(1000)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1415)

--德国央行理事Andreas Dombret就“银行业的大数据--不同的政策问题”进行小组讨论(1500)

--美联储理事布雷纳德出席国际货币基金组织(IMF)“非常规货币和汇率政策”会议活动(2115)

以下为11月5日下午5:00至6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国上周初请失业金人数增加；第三季非农生产率意外上升

美国上周初请失业金人数创下八个月来最大增幅，但仍符合良好劳动市场的表现。其他数据显示，自营工作者工时下滑，导致整体工时出现六年来首次下滑，抑制了劳动相关的生产成本后，第三季非农生产力环比年率意外上升。

美元指数几近持平，美国债券价格下跌，美国股市亦下滑。

--英国央行继续维持利率不变，2016年初升息前景黯淡

英国央行周四宣布维持指标利率不变，对于提前升息近关情怯。央行表示即使明年全年借贷成本维持不变，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。央行总裁卡尼此次态度愈加不明确，仅表示英国央行会在正确时机采取行动。

声明让原本预期央行将对升息时机逼近释出更明确信号的投资者感到意外，而且与美联储的论调形成鲜明对照。受此影响，英镑回落逾1%，英债收益率走低。

--德拉吉称将在12月会议上决定是否需要扩大QE规模

欧洲央行总裁德拉吉表示，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模，以应对全球经济放缓。此外，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，通胀预期下滑增加了长期预期脱离目标的风险。

德拉吉讲话及美联储主席叶伦此前讲话进一步凸显出双方货币政策的走向背道而驰，两年期美国公债和德国公债收益率之差扩大至九年来最阔。

--商务部称中国今年出口料基本与上年持平，进口将大幅下降

中国商务部报告预计，今年中国出口规模将基本与上年持平，全年进口将呈现较大幅度下降，并拖累总体进出口出现下降；但从全球范围看，中国对外贸易发展状况相对较好，降幅低于全球贸易平均降幅，也低于大多数主要经济体的外贸降幅。报告还称，中国2016年外贸发展面临的外部环境依然复杂，但政策环境将进一步优化。

--中国正式申请加入欧洲复兴开发银行，12月中或作出决定

欧洲复兴开发银行(EBRD)表示，中国已申请加入该银行，在中国努力增强与欧亚贸易联系后，此举有利于中国扩大其全球影响力。

EBRD董事会料下周初将向银行股东建议批准。由七国集团主导的EBRD可能在12月作出最后决定。加入EBRD将强化中国“一带一路”计划，促进与欧亚贸易关系。

--独家：消息称蓝星已聘请投行准备硅产品业务Elkem挪威上市事宜

三名熟悉情况的消息人士称，中国化工集团公司的下属企业--中国蓝星(集团)股份有限公司已开始为旗下硅产品业务Elkem在挪威股票市场上市做准备，因该公司希望释放现金用于国内扩张。

消息人士指，蓝星已要求摩根士丹利和DNB安排在奥斯陆的首次公开发行(IPO)事宜，最早可能于2016年第二季成为现实。

--海湾OPEC代表称OPEC料不会于12月减产，除非非OPEC国家配合

石油输出国组织(OPEC)海湾国家一名高级代表周四表示，如果非OPEC的主要产油者不愿协助削减供应，那么OPEC可能在12月会议中继续维持其不减产的政策。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四小幅下挫，投资者消化医疗保健和科技公司好坏不一的业绩报告，并等待周五公布的美国就业数据。

道琼工业指数收低4.15点，或0.02%，报17,863.43点。标准普尔500指数收跌2.38点，或0.11%，报2,099.93点。Nasdaq综合指数下跌14.74点，或0.29%，报5,127.74点。

--欧股收高，因德国和法国公司业绩强劲，但商品相关类股受到美元走高打击而下跌。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数升0.2%，报3,447.49点。

英股富时100指数收跌0.75%，报6,364.90点。法国CAC 40指数收升0.64%，收报4,980.04点。德国DAX指数收涨0.39%，报10,887.74点。

汇市:

--美元兑多数主要货币走强，兑日圆触及逾两个月高位，因美联储官员的讲话巩固了不断升温的联储将在下月升息的预期。

美元逆转稍早美国初请失业金人口数据公布后出现的跌势，兑日圆 上扬0.1%，报121.71日圆。美元兑欧元攀升0.2%，报1.0886美元。美元指数尾盘上扬0.1%，报98.004，盘中触及三个月高位。

债市:

--美国两年期公债收益率触及四年半最高水准，因投资者继续预期美联储将在12月升息，而长债收益率也上涨，因新的公司债供应带来压力。

两年期公债价格尾盘持平，收益率报0.842%。指标10年期公债价格跌2/32，收益率从周三尾盘2.230%升至2.236%。30年期公债价格下滑4/32，收益率从周三尾盘2.994%升至3.001%。

--两年期美国公债和德国公债收益率之差扩大至九年来最阔水准，此前美联储主席叶伦和欧洲央行总裁德拉吉的讲话进一步凸显出双方货币政策的走向背道而驰。

两年期德债收益率持平在负0.32%。10年期德债收益率持平在0.60%。大部份欧元区公债收益率持平或小幅上涨。

油市:

--油价最多跌2%，延续前一交易日的跌势，因原油供应过剩且汽油价格疲弱。

美国原油期货下跌1.12美元，或2.4%，报每桶45.20美元。布兰特原油期货收跌0.60美元，或1.2%，报每桶47.98美元，盘中受美国股市走稳提振短暂上扬。

金属市场:

--金价跌至七周低位，因美元升至三个月高位，金价看似可能进一步下跌，因美联储官员保持了12月升息的可能性。

1928GMT，金价下跌0.2%，至1,105美元，盘中跌至9月16日来最低1,103.90美元。美国12月期金收跌0.2%，报每盎司1,104.20美元。

--铜价下滑至一个月最低水平，其他基本金属也下跌，因美联储将于12月升息的预期推高美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.4%，报每吨5,011美元，是10月2日以来最低水平。(完)