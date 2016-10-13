《路透早报》--10月13日

图为美元。美联储会议记录显示决策者更接近升息，但对通胀的疑虑犹存。 REUTERS/Rick Wilking

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月银行放款余额(12日2350)

--中国9月进出口贸易数据(0200左右)

--德国消费者物价调和指数(HICP)9月终值(0600)

--加拿大8月新屋价格指数(1230)

--美国9月进出口物价(1230)、一周请领失业金数据(1230)

--美国9月联邦预算(13或14日1800)

--加拿大8月新屋价格指数(1230)

--韩国9月进出口物价(2100)

--日本9月企业物价指数(2350)、一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问，并出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤，至17日

--中国国家发改委召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(0130)

--中国国务院新闻办公室举行发布会，由海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年前三季度进出口情况(0200)

--俄罗斯总统普京、俄罗斯央行总裁纳比乌里娜与俄罗斯财政部长西卢安诺夫参加VTB Capital的年度投资论坛

--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议(0100)

--瑞典央行总裁英韦斯在卡尔斯塔德大学就货币政策概况发表演说(0800)

--新西兰财政部公布2015-16年度政府财政报告。财长英格利希将进行陈述(1000)

--费城联储总裁哈克就经济前景发表演说(1615)

--欧盟最高监管者/外交官在一项银行业联盟会议中发表演说。演讲者：单一处理委员会主席Elke Koenig、欧盟经济与财政委员会主席Thomas Wieser

重要企业财报：

--达美航空

以下为10月12日下午5:00至10月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

--美联储会议记录显示决策者更接近升息，但对通胀的疑虑犹存

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

但会议记录还显示，美联储内部对升息时机的分歧还是很大。有17位决策者参加了9月政策会议，其中10位是有投票权的委员。无论是有投票权的委员，还是其他决策者都对升息前要等多久，以便让就业市场和通胀进一步改善有不同观点。会议记录公布后，美股小幅上涨，美国公债收益率缩减稍早升幅。

--富国银行执行长辞职下台，由总裁Tim Sloan接任

富国银行爆出账户丑闻后，董事长兼执行长施通普夫辞职下台，总裁兼首席运营官Tim Sloan将接任执行长一职。该行将董事长和执行长职位改为由两人分担，主要董事Stephen Sanger改任董事长。独立董事Elizabeth Duke将担任副董事长。富国银行股价在盘后交易中上涨2%，该行周五将公布第三季财报。

--欧洲央行下周或审议QE选项，但可能延至12月再做决定

知情消息人士透露，欧洲央行下周可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。消息人士称折衷方案可能包括，对限制欧洲央行购债比例的规定暂时或部分放宽。此举有可能减少欧洲央行购买的德债数量，或导致与德国出现新的分歧。德国认为，欧洲央行在补贴高负债国家。

--OPEC与俄罗斯及墨西哥举行非正式会谈，为全球冻产计划造势

石油输出国组织(OPEC)周三为其全球石油限产计划造势，在伊斯坦布尔与俄罗斯及墨西哥举行非正式会谈后表示，将邀请更多非OPEC产油国举行会晤。此次会谈是在伊斯坦布尔世界能源大会的间隙举行，卡塔尔能源部长萨达会后对记者表示，OPEC与非OPEC国家代表将于10月28-29日在维也纳召开技术性会议，继续讨论达成协议的“路线图”。

--美国8月职位空缺降至八个月低点，但就业市场仍然强劲

美国劳工部公布的8月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，8月职位空缺数量降至八个月低点，雇聘活动方面几无变化，这表明在经济复苏趋于完成之际，就业市场紧俏状况有所缓解。

衡量劳动力需求状况的职位空缺数量，经季节调整后减少38.8万个至540万个，这是去年12月以来的最低水平。7月曾升至纪录高位。职位空缺率因此下降0.3个百分点至3.6%，也是去年12月以来的最低水准。

--英国数据：9月房价为连续第二个月上升，但伦敦房价续跌

皇家测量师学会(RICS)调查显示，英国9月房价连续第二个月上涨，买家询问则是2月以来首度上升，表明房市经受住英国公投退欧的初步震撼。但伦敦房价再次下跌，因不确定退欧决定对伦敦及其庞大金融服务业的冲击，以及4月加税对投资性购房的影响。

--德国经济上半年强劲扩张后，下半年成长步伐料放缓--经济部月报

德国经济部表示，该国经济在上半年表现强劲之后，下半年可能会失去一些动能。在好于预期的经济数据公布后，一些人对德国经济成长寄予厚望，但经济部的表态给这一期望泼了冷水。经济部认为，德国对外贸易前景受到一些外部风险的困扰，其中包括英国与欧盟其余成员国就未来关系问题举行的退欧谈判结果存在不确定性。

--中国研究制定地方政府偿还欠款计划，放开民间投资市场准入--发改委

中国国家发展改革委员会称，要研究制定“地方政府偿还欠款计划”，对于依法依规应由地方政府偿还的拖欠企业的工程款、物资采购款、保证金等，督促地方政府制定分期还款计划。发改委也表示，将进一步放开民间投资市场准入，确保各类投资主体进入社会服务领域一视同仁，并大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周三小幅收高，在美联储发布最近一次货币政策会议记录后，对升息时机的预期基本保持不变。投资人等待上市公司业绩季报。

道琼工业指数收高15.54点，或0.09%，至18,144.20点；标准普尔500指数收高2.45点，或0.11%，至2,139.18点；纳斯达克指数下跌7.77点，或0.15%，至5,239.02点。

--欧洲股市小幅下跌，爱立信发出盈利预警后，股价跌至八年低位。STOXX 600指数下跌0.5%，连续第二日下跌，今年迄今下滑约7.4%。德股DAX指数收跌0.5%。英股富时100指数和英国富时250中型股指数皆收低约0.7%。法股CAC指数下滑0.44%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币守在七个月高位附近，美联储公布的9月会议记录巩固了对联储可能在12月加息的预期，而对英国经济的担忧减轻，也带动英镑反弹。

会议记录发布后，美元指数最初下滑，但之后反弹。纽约尾盘，美指升0.21%，报97.900，接近会议记录发布前触及的七个月高位98.043。美元兑日圆升0.71%，报104.23日圆，稍早升至逾10周最高的104.48日圆。欧元兑美元跌0.35%，报1.1014美元，稍早时触及11周低点。英镑兑美元升0.67%，报1.2204美元，稍早一度大涨1.6%。

债市:

--美国公债收益率上涨，新债供应推升收益率至四个月高位，但FED会议记录公布后缩减升幅。这表明尽管美联储可能在12月升息，但之后升息步伐料将缓慢。指标10年期公债收益率在四个月来首次升穿1.80%，30年期公债收益率触及6月23日英国退欧公投以来最高。两年期等较短期公债收益率也升至6月初来最高水准。

--欧元区公债收益率小涨，此前市场围绕英国“硬退欧”的担忧减轻，因报导称英国议会在退欧谈判中所扮演的角色可望加重。德国10年期公债收益率上涨3个基点，至一个月高位0.07%。西班牙10年期公债收益率升5个基点，报1.15%，为7月底来最高。

10年期英债收益率跟随美债和德债收益率的升势，高见1.061%，当日升8个基点，触手可及英国公投退欧公债翌日所创高位。

油市:

--油价收低约1%，之前OPEC月报显示其9月石油产量触及八年高位，浇灭了对该组织控制供应过剩承诺的乐观情绪。布兰特原油期货收跌0.60美元，或1.1%，报每桶51.81美元。美国原油期货回落0.61美元，或1.2%，收报每桶50.18美元。

金属市场:

--黄金价格保持小幅上涨，此前美联储会议记录显示，联储内部对升息前要等多久，以便让就业市场和通胀进一步改善的分歧还是很大。现货金收报每盎司1,254.73美元。在美联储会议记录发布前，美国期金收低0.2%，报每盎司1,253.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，因美元在美联储发布9月会议记录前走强，抵消了LME铜库存降至三周低点的影响，并限制了基本金属价格更普遍的反弹。LME三个月期铜收报4,814美元，较上日变动不大，稍早一度高见4,842美元。(完)