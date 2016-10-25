《路透早报》--10月25日

图为希尔顿酒店的logo。中国海航集团宣布，将以65亿美元从黑石集团BX.N手中收购希尔顿全球控股约25%的股份。 REUTERS/David Mdzinarishvili

[今日看点]

--法国10月企业景气指数(0645)

--德国10月Ifo企业景气判断指数(0800)

--意大利8月工业订单(0800)

--美国联邦住房金融局(FHFA)8月房屋价格(1300)、8月CaseShiller 20个城市房价指数(1300)

--美国10月消费者信心指数(1400)、里奇蒙联储10月综合制造业指数(1400)

--韩国10月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议(至27日)

--新加坡金管局公布宏观经济形势详细评估。金管局将公布最新宏观经济评估(0400)

--欧洲经济研讨会：英国退欧对民众、欧盟及欧洲经济的影响(1345)

--英国央行总裁卡尼在上议院经济事务委员会接受质询(1435)

--欧洲央行总裁德拉吉发表主题为“稳定、公正和货币政策”的讲话(1530)

--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表题为“社区发展过程中的借贷和投资”的讲话(1720)

--世界经济论坛湄公河会议

重要企业财报：

--美国电话电报公司(AT&T)、苹果、通用汽车、默克、康宁、礼来、联合技术、宝洁、卡特彼勒、惠而浦等

以下为10月24日下午5:00至10月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国芝加哥联储总裁埃文斯预期明年底前加息三次

芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，只要通胀预期和就业市场继续改善，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在明年年底前升息三次。埃文斯是美联储最直言不讳的政策鸽派官员之一。这种预期完全符合美联储17名决策者在上月会议上所做出的中值预测，即短期利率到明年底时将在1-1.25%。埃文斯表示，最重要的是，美联储应更加明确进一步升息的条件。埃文斯表示，他预计今年下半年经济增幅在2%-2.5%之间，称美国经济表现“相当不错”，劳动力市场也“很强劲”。

--俄罗斯、卡塔尔和OPEC石油官员讨论可能采取的举措，以支撑油市

俄罗斯能源部长诺瓦克称，已与卡塔尔能源部长以及石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都讨论了可能采取的联合举措，以稳定油市。诺瓦克称市场供需仍不平衡，原油供应仍高于需求。诺瓦克对将同OPEC的磋商取得成果有信心。诺瓦克称俄罗斯认为冻产是稳定油市的有效工具，称冻产或减产是正确的决定，短期减产将降低市场波动性。巴尔金都称有迹象显示油市基本面正在恢复平衡，需求稳健，但供给过剩仍是主要忧虑，阿尔及尔会议决定有助于降低油市波动。

--德国2016年底通胀率料将升逾1%--央行月报

德国央行称，2016年底该国通胀率将在逾两年半来首次升逾1%，这使德国央行更有动力促使欧洲央行减少印钞。德国通胀的强劲反弹，将使德国央行总裁兼欧洲央行管委会成员魏德曼更有支持削减欧洲央行购债计划的空间。央行在月报中称，“根据对当前原油价格的市场预估，2016年底通胀率将可能将升至1%略上方。”

--加拿大央行：总裁波洛兹称，降息将使央行更接近使用非常规工具

加拿大央行总裁波洛兹表示，央行若进一步放宽政策，将离采取非常规货币政策更近一步，而且是否降息不是一个能轻易做出的决定。“我们必须权衡等待更长时间的风险，与更早采取行动的成本，”波洛兹在接受议员质询时说道。

此外，加拿大央行更新其通胀目标，并称为了能更好地评估长期趋势，央行将改变衡量通胀方式。分析师表示，此举可能使市场较难预测央行的政策变化。央行把五年通胀目标定在1-3%区间的中点，符合市场预期，央行之前已一再重申要改变的门槛很高。

--中国海航集团以65亿美元从黑石接手希尔顿25%的股份

中国海航集团宣布，将以65亿美元从黑石集团BX.N手中收购希尔顿全球控股约25%的股份。海航集团的出价为每股26.25美元，较希尔顿上周五收盘价有14.6%的溢价。双方公司称，交易于2017年第一季完成后，黑石在希尔顿的持股份额将降至21%。

--主要经济数据

* 韩国央行估计，该国第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，较上年同期成长2.7%，增速略高于市场预期，但较第二季小幅放缓。

* 美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.2，高于预估和上月终值，为2015年10月以来最高。

* 英国10月工业订单差值从9月的负5降至负17，创2月以来新低。不过出口需求略有回升，并且企业乐观度在截至10月的三个月里较英国公投退欧之后有所改善，不再那么负面。

--主要企业财报：

* 全球最大的支付网络运营商Visa季度获利和营收好于预期，受助于将Visa欧洲业绩纳入计算、以及客户用其支付网络进行更多消费。Visa净利增加27.7%至19.3亿美元，或Class A每股获利0.79美元。扣除特殊项目的获利为每股0.78美元。营业总收入增长19.3%至42.6亿美元。Visa股价先涨后跌，盘后在震荡交投中下跌1.2%。Visa称预计2017年全年Class A每股盈余经调整后将增长约15%，净营收将成长16-18%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周一触及两周高位，受助于公司业绩强劲，一系列企业并购显示美国公司继续看到市场未开发的价值。道琼工业指数收升77.32点，或0.43%，至18,223.03点；标准普尔500指数收高10.17点，或0.47%，至2,151.33点；纳斯达克指数上涨52.43点，或1%，至5,309.83点。

--欧洲股市收平，银行股续升抵消医药股下挫的影响。西班牙股市表现出众，因有迹象显示政治僵局快将告终。泛欧STOXX 600指数收平，报344.26点，今年迄今该指数跌5.9%。STOXX欧洲600银行指数升1.4%，连升第五日，悉数收复英国公投退欧后的失地。英股富时100指数收低0.49%，法股CAC指数上涨0.36%，德股DAX指数收升0.47%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币徘徊在九个月高位附近，兑日圆触及一周高位，因对美联储12月升息的预期增强。美元指数小升，报98.775，略低于盘中稍早触及的近九个月高位98.846。纽约早盘时，美元兑日圆一度升至一周高位104.32日圆。欧元兑美元跌0.08%，报1.0873美元，接近周五触及的逾七个月低位1.0857。美元兑巴西雷亚尔下跌逾1%，至两个半月低位3.1148雷亚尔。

债市:

--美债收益率走高，与全球公债收益率和美股上涨的走势一致，交易员称下周美联储会议前市场交投清淡。分析师称，美债收益率也得益于本周美国将进行两年期、五年期和七年期公债标售。美国10年期公债尾盘下跌7/32，收益率报1.764%，高于上周五尾盘的1.74%。30年期公债下跌16/32，收益率报2.517%，高于上周五的2.492%。两年期公债收益率报0.844%，较上周五的0.827%上涨近2个基点。

--葡萄牙公债收益率跌至六周低点，此前葡萄牙通过关键的评级考验，西班牙公债收益率亦大跌，因市场寄望该国长达10个月的政治僵局可能快要结束。德国和法国较长期公债收益率则分别上涨约4个基点。

葡萄牙10年期公债收益率早盘最多下跌15个基点至3.05%，但1530GMT时回升至3.15%，全日仍下跌4个基点。西班牙10年期公债收益率一度跌5个基点至1.06%的逾两周来最低水平，而后大幅回升，1530GMT时报1.10%，全天下跌不到1个基点。

油市:

--油价走低，美国原油一度跌至50美元之下，因有消息称，英国Buzzard油田即将恢复生产，以及伊拉克希望被允许不参与石油输出国组织(OPEC)的减产行动。布兰特原油期货收跌0.32美元或0.6%，报每桶51.46美元，日低为50.50美元。美国原油期货收低0.33美元，或0.7%，报每桶50.52美元。

金属市场:

--金价下滑，受美联储12月升息的预期升温推动，美元升至近九个月新高。但分析师称，亚洲主要黄金消费国的实货需求改善，围绕11月8日美国大选的不确定性可能在未来几周给金价提供支撑。现货金收低0.2%报每盎司1,264.06美元，美国12月期金收跌0.3%，报1,263.70美元。

--期锌领涨基本金属，受助于投资者风险意愿上涨和中国实货需求上升。伦敦金属交易所(LME)期锌收涨2.3%，报每吨2,312美元，在周五下挫1.2%后反弹。三个月期铜收升0.1%，报每吨4,638美元。期铝收涨0.3%，收报1,630.50美元。(完)