《路透早报》--11月10日

[今日看点]

经济数据：

--中国10月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)

--澳洲9月房屋融资

--意大利9月工业生产

--欧元区11月Sentix投资者信心指

--加拿大10月房屋开工年率

--美国10月就业趋势指标

--新西兰10月电子卡零售销售

--日本9月经常帐及10月银行放款数据

重大经济事件及官员讲话：

--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦于华盛顿与李大学发表演说

以下为11月7日下午5:00至11月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场表现强劲，但薪资增长仍疲弱

美国10月就业岗位继续保持高速增长的势头，失业率降至六年新低5.8%，表明美国经济抵御住全球需求放缓造成的拖累。尽管就业市场状况不断改善，但薪资增长仍然疲弱，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会急于开始升息周期。

劳工部周五公布，美国10月非农就业岗位增加21.4万个，尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%，显示就业市场状况改善。

* 路透调查受访的19位分析师中14位预计美联储将在2015年6月前升息；分析师预计美国联邦基金利率明年底为1%，2016年底为2.5%，2017年底为3.5%。

--IMF和美国欢迎日本和ECB货币刺激举措，敦促各国拉动经济成长

国际货币基金组织(IMF)和美国周五欢迎欧洲央行和日本央行扩大货币刺激举措，并敦促全球各国政府尽力刺激经济成长。

IMF总裁拉加德在巴黎央行行长会议上表示，欧洲央行和日本央行采取非传统举措对抗低通胀和经济停滞是“非常合理且适当的”，称全球经济“脆弱、不稳定且不均衡”。

欧洲央行管理委员会委员诺亚表示，各国央行包括自己所在的法国央行，都应该准备必要时购买公债，以避免通缩或主权债券出现挤兑。

--中国10月进出口平稳延续外强内弱，全年增7.5%目标难实现

得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷及大宗商品价格下跌，导致进口增速相对较低。受上半年外贸低迷的拖累，全年7.5%的外贸增长目标料无法实现。

分析人士认为，随着国务院稳进口政策的落实，未来进口增速料将回升；而先导指数回落暗示未来出口增速 可能放缓，但料仍会保持较高水平；处于高位的贸易顺差将有所缩窄。

--美联储主席叶伦称，财政支持疲弱拖慢全球经济复苏。她说，政府需要未雨绸缪，在经济好的时候明显改善财政平衡，为在经济差的时候的刺激措施作准备。

* 纽约联储总裁杜德利称，若经济按照预估般地有所改善，美联储将在“明年某个时点”升息。他支持美联储将焦点放在国内成长及稳定。

* 克利夫兰联储总裁梅斯特称，相信美国经济将以3%的增速成长，并重申预期利率将在2015年某个时点上升，又指美联储的行动并没有落后。

* 明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔预计，美国低利率政策还将持续数年。

* 芝加哥联储总裁埃文斯再度呼吁，美联储在升息问题上要有耐心，应该在对通胀和就业市场有信心时再升息。

--日本首相安倍晋三称，调高消费税必须避免损及经济

日本首相安倍晋三周五表示，日本政府在决定是否推动明年调高消费税上，必须避免损及经济复苏。安倍并称，未考虑提前举行大选。

然而，据日本读卖新闻报导，首相安倍晋三若决定推迟明年上调消费税的计划，他将考虑解散众议院，并举行提前选举。该报周日引述数位政府及执政党消息人士称，如果安倍真的解散众议院，可能会在12月14日或21日举行选举。

--墨西哥拟11月底重新招标高铁项目，中方仍可参与

墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚出访中国投下阴影。墨西哥交通运输部为招标过程进行辩护，并在周五表示，预计在11月底重新举行招标，条款相同，有效期六个月，使所有感兴趣的公司都有时间参与。墨西哥交通部长并称，中国铁建可以参加新的招标，并可以因墨西哥政府取消协议要求赔偿。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五几无变动，尽管美国10月非农就业数据直指美国经济抵御了全球经济增长疲弱，但美国医保法案的不确定拖累医疗保健股下跌，且迪士尼股价走低。道指和标普500指数周五收位创纪录新高。

道琼工业指数升19.46点，或0.11%，至17,573.93点；标准普尔500指数上涨0.71点，或0.03%，至2,031.92点；Nasdaq指数下跌5.94点，或0.13%，至4,632.53点。道指本周上升1.1%，标普500指数上涨0.7%，两者连升第三周。Nasdaq指数本周微升0.04%。

--欧洲股市下滑，因对经济成长的悲观情绪和贷款需求忧虑殃及银行股，而美国公布的就业数据中有好有坏，未能提振投资人信心。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.5%。英国富时100指数上升0.25%，报6,567.24点；德国DAX指数收低0.91%，报9,291.83点；法国CAC指数收低0.89%，报4,189.89点。

汇市:

--美元下滑，美国公布的10月非农就业报告逊于预期，但仍算稳健，投资人遂对美元长达数月的升势获利了结。对美国明年收紧货币政策的预期带动美元升至数年高位。根据汤森路透数据，美元兑日圆跌0.66%，报114.44日圆，从周四触及的七年高位115.49日圆回撤。美元指数一度升至88.19的2010年6月来最高，之后回落至87.55，当日跌0.52%。不过本周美元指数升0.74%，自5月已经大涨近12%。

债市:

--美国公债价格上扬，因美国10月非农就业岗位和薪资增长不及预期，激活了对美联储要到明年年底才会升息的预期。美国公债势将创下10月15日来表现最好的一天。指标10年期公债收益率报2.307%，较周四尾盘跌7个基点，就业数据发布前一度升至一个月最高的2.407%。

--西班牙公债收益率上升，富裕的西班牙加泰罗尼亚地区将举行象征性独立公投，可能造成西班牙政局紧张。10年期西班牙公债收益率上升3个基点，报2.16%，表现不及可比德债和意大利公债，且扭转在上日欧洲央行确认其超宽松货币政策立场后录得的部份跌幅。10年期德债收益率小跌1个基点，报0.83%。

油市:

--美国原油期货攀升不到1美元，但本周收跌逾2%，自1998年12月以来首次出现连跌六周的颓势。今日油价上扬部分受助于乌克兰与俄罗斯的冲突和美元从四年高位回落。布兰特原油期货收涨0.53美元，报每桶83.39美元，但本周下跌近3%，连跌第七周，为2002年以来最长周度连跌。美国原油期货收高0.74美元，报每桶78.65美元。

金属市场:

--金价劲升2.6%，为约五个月来最大单日升幅，因美元回落，且大量回补空头提振金价从四年半低位反弹。不过，金价连续第三周下跌，在周五稍早一度挫跌至2010年4月来最低1,131.85美元。

在2003 GMT，现货金上涨2.6%，报每盎司1,170.10美元。本周，金价下跌0.3%，延续上周录得约5%跌幅的势头。纽约商品期货交易所(COMEX)12月黄金期货收升27.20美元，报每盎司1,169.80美元。现货银攀升1.8%，至每盎司15.65美元，之前触及2010年2月来最低15.03美元。白银本周下跌约3%，是本周表现最差的贵金属。现货钯金上涨3.1%，报每盎司770.25美元。现货铂金升1.9%，报每盎司1,209.75美元，从稍早触及的五年低位1,181.50反弹。

--期铜上涨，因美国就业报告有强劲的方面，显示美国经济尚未失去动能，投资人宽心。而期铝扩大跌幅，因生产商和贸易商抛售。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.83%，报6,715美元，在就业数据公布后，期铜还在下跌。三个月期铝盘中挫至2,054.75美元，之后缩减跌幅，收报2,055美元，跌1.01%。(完)

(整理 龚芳; 审校 杜明霞)

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