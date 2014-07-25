《路透早报》--7月25日

韩国现代和起亚在Pyeongtaek港的汽车运输中心。 REUTERS/Kim Hong-Ji

[今日看点]

经济数据：

--台湾6月M2数据

--新西兰国民银行(NBNZ)7月企业展望指数和活动指数

--德国8月GfK消费者信心指数

--德国7月Ifo企业景气判断指数

--欧元区6月M3货供额

--意大利6月薪资通胀

--英国第二季GDP初值

--美国6月建筑许可年率修正值

--美国6月耐久财订单

重大事件及官员讲话：

--俄罗斯央行公布利率决定

今日将公布业绩的美国主要企业包括：穆迪、施乐(全录/Xerox)等。

以下为7月24日下午5:00至7月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国上周初请失业金人数降至逾八年低点，但新屋销售大减

美国上周初请失业金数降至近八年半最低水平，显示劳动市场复苏势头增强。虽然周四公布的另一项报告显示6月新屋销售锐减，但分析师认为不能过度解读这次下降，指出其它数据显示房屋市场在2013年末停滞之后正在重回正轨。失业金数据公布后，美国公债价格下滑，德国公债期货跌至日低147.86,美元兑日圆扩大上涨，触及日高101.75,欧元兑美元回吐稍早涨幅，跌至纽约盘中低点1.3466美元。

浏览美国隔夜重要数据：

* 表格：美国6月新屋销售较前月大跌8.1%，年率为40.6万户

* 表格：美国一周初请失业金人数降至28.4万人，低于预估的30.8万人

* 美国数据：7月MARKIT制造业PMI初值为56.3，低于预估

--欧盟制裁计划瞄准俄罗斯国有银行，料沉重打击其经济

欧盟(EU)各国政府考虑的制裁方案目标直指俄罗斯国有银行，这将是迄今为止最严厉的制裁措施。这些银行在向蹒跚的俄罗斯经济提供融资方面至关重要。为了对马航客机7月17日在亲俄分裂分子控制的乌克兰东部坠落事件做出回应，欧盟28国的外交人士讨论了各种选项，以阻止俄罗斯进入资本市场、获取武器和能源技术。欧盟一名官员表示，周五上午将继续讨论欧盟执委会提出的加强制裁的各种选项。外交人士表示，可能最快于下周做出扩大制裁的决定。

加拿大周四表示将对多家俄罗斯企业和银行实施制裁，指因要惩罚俄罗斯非法吞并克里米亚和在乌克兰东部进行“挑衅性军事活动”。

--IMF下调今年全球经济成长预估至3.4%，警告发达国家有停滞风险

国际货币基金组织(IMF)下调今年全球经济成长预估，因年初全球最大的两个经济体－美国和中国经济表现疲弱。IMF警告导致下调预估的因素中仅有部分是暂时性的，并称特别是较发达国家面临经济停滞的风险，除非采取更多措施提振经济成长，包括投资基建或改变税法等深化改革。IMF在最新的全球经济展望报告中表示，今年全球经济成长预计为3.4%，较4月预估下调了0.3个百分点。明年经济成长将加速至4%，同今年稍早的预估一致。IMF将今年发达经济体经济成长预估下调0.4个百分点至1.8%，预计明年成长2.4%；将今年新兴市场经济体经济成长预估下调0.2个百分点至4.6%，预计明年成长5.2%。

--韩国7月消费者信心小跌，因经济前景转黯

韩国央行周五公布数据显示，7月消费者信心指数微跌，受访者对未来经济状况的展望趋于黯淡。7月消费者信心指数从6月的107降至105。不过该指数仍守在中性水准上方，因消费者对于生活水平的看法依然乐观。韩国政府昨日甫宣布新举措，旨在支撑疲弱的国内消费。

--马里国家电视台称阿尔及利亚航空失事客机残骸在马里城镇GAO被找到

马里国家电视台周四称，失事阿尔及利亚航空公司客机残骸已在该国城镇Gao以南、接近与布基纳法索交界处找到。国家电视台称，马里总统Ibrahim Boubacar Keita周五将前往坠机地点。一名外国外交人士和附近城镇Gossi的官员证实已经找到AH5017航班的残骸。该航班原定从布基纳法索飞往阿尔及尔，机上载有110名乘客和六名机组成员，乘客中近半数为法国籍。目前事故发生原因的线索不多，伤亡情况尚不清楚。

--亚马逊第二季继续录得亏损，通用汽车因召回事件导致季度获利减少

美国最大的网上零售商亚马逊公布第二季度亏损大于预期，因公司继续在数字内容和消费电子产品等新业务方面加大投资步伐。该公司公布每股亏损0.27美元，几乎为华尔街预估亏损0.15美元的两倍。

通用汽车周四公布第二季净利降至1.9亿美元，每股盈余0.11美元，上年同期净利12亿美元，每股盈余0.75美元。第二季获利远低于预期，因有数起召回事件，且因点火开关瑕疪造成至少13人死亡所做的赔偿金，预估成本至少为4亿美元。通用并重申，今年营业利润料将小幅改善，且未来召回的成本将比过去略高。

其他主要美国企业业绩：

* 美股业绩：福特第二季获利优于预期，北美获利刷新纪录

* 美股业绩：卡特彼勒第二季获利高于预期，受建筑业需求旺盛支撑

* 美股业绩：礼来季度营收下滑，遭逢非专利药激烈竞争

* 美股业绩：百度获利优于预期，因移动业务营收激增

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘几无变动，交投清淡，因企业季报显示的经济状况不一致，但标普500指数连续第二日创下纪录最高收位。道琼工业指数收跌2.83点，或0.02%，至17,083.80点。标准普尔500指数小涨0.97点，或0.05%，至 1,987.98点；Nasdaq指数收低1.59点，或0.04%，至4,472.11点。标普500指数一度升至1,991.39点，离两千点大关仅差0.4%。

--欧元区股市上涨，因欧元区数据好于预期，且一些西班牙企业季报强劲，为区域内经济复苏注入一些希望。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数涨0.8%，报3,220.07点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.5%，报1,381.97点。西班牙IBEX 35指数收高1.9%，德股DAX指数收涨0.42%，报9,794.06点；法股CAC指数收高0.78%，收报4,410.65点。英国富时100指数上升0.34%，收报6,821.49点。

汇市:

--欧元兑美元保持在八个月低位上方，此前数据显示德国和法国企业活动强于预期，新西兰元大跌，因新西兰央行暗示将暂时按兵不动。美元兑多数主要货币表现不一，变动不大，兑日圆升至一周高位，之前数据显示上周美国初请失业金人数降至2006年初来最低。

纽约尾盘，欧元报1.3463美元，较纽约周三收盘时变动不大。欧元兑日圆上涨0.3%，至137.08日圆。美元兑日圆攀升0.3%，至101.82日圆，为约一周最高。美元升幅受限，因报告显示美国6月新屋销售跌幅为约一年来最大。

债市:

--美国公债价格下滑，此前数据显示美国初请失业金人数降至逾八年最低，但中东和乌克兰的紧张局势带动的避险买盘限制了市场的跌幅。午后交易中，10年期公债跌13/32，收益率报2.510%，盘中该收益率触及2.518%的7月18日来最高。30年期公债跌25/32，收益率报3.298%，盘中升至一周高位3.308%。不过在美国公布数据显示6月新屋销售大跌，而5月新屋销售下修显示增幅也没有那么强劲后，公债收益率从高位回落。

--欧元区公债收益率上涨，因投资人认为优于预期的经济数据降低了欧洲央行进一步放宽货币政策的机率。德国10年期公债收益率升3个基点，报1.18%，其他多数欧元区公债收益率也攀升。意大利10年期公债收益率持平在2.74%，表现优于其他国家公债，此前该国取消8月中的发债计划。

油市:

--原油期货下跌，因需求出现反季节性疲弱，以及原油和成品油供应充裕，抵销中国制造业数据强劲可能预示中国能源需求增长的影响。9月布兰特原油跌0.96美元，结算价报每桶107.07美元。美国原油大跌1.05美元，结算价报每桶102.07美元。

金属市场:

--金价触及一个月低点，此前美国、中国和欧元区公布的强劲经济数据盖过了黄金的避险吸引力，尽管中东和乌克兰的局势依旧紧张。2015 GMT，现货金下跌约12美元，报每盎司约1,303美元，稍早跌至6月19日来最低的1,287.46美元。美国8月期金收跌13.90美元，报每盎司1,290.80美元。交易员表示，他们在1,300美元下方设了止损单。

--伦敦期铜升至10日来最高，期锌触及约三年高位，因中国制造业数据好于预期，令对全球最大金属消费国经济增长的忧虑缓解。LME三个月期铜在LME金属中升幅最大，盘中升至每吨7,172美元高位，此为7月14日来最高。三个月期铜收报7,196美元，周三收报7,050美元。期锌升至2,394美元，连续第四日迫近三年高位，之后略为缩减升幅，收报2,388美元，周三买盘最后报2,364.50美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 李爽)

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