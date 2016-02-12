《路透早报》--2月12日

2016年2月11日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲12月房屋融资(0030)

--日本、韩国及澳洲汤森路透/益普索2月主要消费者信心指数(0200)

--法国第四季非农就业岗位修正值(0630)

--德国第四季国内生产总值(GDP)初值(0700)、1月消费者物价指数(CPI)终值(0700)、1月趸售(批发)物价指数(0700)

--意大利第四季GDP初值(0900)

--英国12月建筑业产出(0930)

--欧元区第四季GDP初值(1000)、12月工业生产(1000)

--美国1月进出口物价(1330)、1月零售销售(1330)、路透/密西根大学2月消费者信心指数初值(1455)、12月企业库存(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--秘鲁央行公布利率决定(0000)

--捷克央行公布2月政策会议记录(0800)

--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加有关家庭借贷与负债的小组讨论和新闻简布会，并发布2015年第四季家庭负债与信贷报告(1500)

以下为2月11日下午5:00至2月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦坚持原有立场，即便全球市场波动加剧

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四继续在国会出席听证会。目前全球市场进一步下挫，外界愈发怀疑美联储能否继续推进其货币政策“正常化”进程。

叶伦强调美联储没有“预制的政策路径”，即便鉴于美国就业市场强劲及经济其他亮点的出现，她目前仍预期今年将会逐步升息。随着全球投资者在涌入避险资产，叶伦承认全球经济下滑及股市深跌，令金融条件紧缩的步伐超出了联储的期望水平。

但叶伦面对的金融市场状况已经不同于一天之前：美国公债价格大涨，指标10年期公债收益率降至逾三年来最低水平；亚洲、欧洲和美国股市纷纷下挫。叶伦承认金融市场担忧及油价下跌，正对美国通胀造成下行压力。目前通胀率仍然低于美联储的2%目标。

--阿联酋能源部长称OPEC成员国准备协同减产--华尔街日报

华尔街日报周四报导，阿联酋能源部长称石油输出国组织(OPEC)成员国准备协同减产，而当前油价已迫使非OPEC产油国至少暂停增产。

报导称，阿联酋能源部长Suhail bin Mohammed al-Mazrouei表示，非OPEC产油国的日供应预计将减少最多80万桶，而全球石油日需求料增长130万桶，这将扶助油市实现供需平衡。

--美国上周初请失业金人数降幅超预期，表明就业市场依然强劲

美国上周申请失业金人数降幅大于预期，表明尽管经济增长放缓，且股市动荡，就业市场仍保持强劲。

劳工部称，截至2月6日当周，一周初请失业金人数减少1.6万人，经季节调整后为26.9万人。经济学家预计上周初请失业金人数降至28.1万人。

这令一周初请失业金人数接近约25.6万的衰退后低位，表明尽管美国经济前景越来越不确定，但裁员情况非常少。

--澳洲央行总裁史蒂文斯称经济可望温和扩张

澳洲央行总裁史蒂文斯称，天然资源以外的领域活动改善，而实质国内生产总值(GDP)成长速度较我们所认为的常态来得缓慢。此外，史蒂文斯指出，宽松货币政策及澳元贬值扶助经济成长，过去几年所经历的调整可能持续下去，而经济可望以温和的速度扩张。

--瑞士央行总裁乔丹称不排除进一步降息的可能

瑞士央行总裁乔丹接受杂志采访时表示，该行不排除将利率在负区域进一步调降的可能性，但警告欧洲的动荡可能会重振瑞郎的避险地位。乔丹说：“在负利率的道路上我们已走的相对较远。目前我们正在密切监控形势。我们不排除任何事。”

乔丹表示，瑞士央行的货币政策旨在削弱瑞郎，“为了这个目标，我们采取负利率，并做好干预外汇市场的准备。”乔丹称，瑞郎依旧高估，但可能逐步走弱。“相比一年前，高估问题的重要性有所下降，”他说。

--强劲获利提振思科股价急涨，但引发对整体IT支出情况的担忧

网络设备巨擘思科公布的强劲业绩，表明其经受住了全球资讯科技(IT)支出放缓的打击。但潜在客户正在搁置一些项目的迹象，令人更加担心整体IT成长情况。

思科股价周四飙升10%，与整体股市下跌形成对比。该公司设定的获利目标符合华尔街的预期，尽管全球企业的支出转弱。

[市场摘要]:

股市:

--银行股拖累美国股市下跌，因担心全球经济放缓将继续给利率带来压力，但能源股在尾盘扶助市场缩小跌幅。成交放量，标普500指数盘中触及两年来最低水准，但到收盘时缩减了一半的跌幅。

道琼工业指数下跌254.56点，或1.60%，收报15,660.18点；标准普尔500指数下跌22.78点，或1.23%，收报1,829.08点；Nasdaq指数下滑16.76点，或0.39%，收报4,266.84点。

--欧洲股市泛欧绩优股指数跌至两年半最低水平，受累于银行和商品相关类股重拾跌势，法国兴业银行在发布令人失望业绩后急挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数急跌3.7%，报1,195.76点，稍早触及2013年8月以来最低点位。

英股富时100指数跌2.39%，报5,536.97点，法股CAC指数收跌4.05%，报3,896.71点。德国DAX指数跌2.93%，收报8,752.87点。

汇市:

--美元兑日圆跌至15个月低位，可能录得2008年来最大周跌幅，因对全球成长放缓，及银行系统面临压力的担忧，提振了避险需求。

美元兑日圆盘中急跌2%，触及110.98日圆的低位。美元在纽约午后小幅反弹，最新下跌1%，报112.18日圆。美元指数最新下跌0.4%，报95.52。欧元兑美元盘中触及三个半月新高1.1368美元，尾盘上扬0.45%，报1.1339美元。

债市:

--美国公债价格大涨，10年期公债收益率降至2012年9月来最低，因投资人担心全球经济成长和央行政策的效果，引发对避险资产的需求。10年期美债收益率一度降至1.53%的2012年9月来最低，而30年期公债收益率触及2.38%的一年最低。

指标10年期公债价格尾盘上扬23/32，收益率报1.63%，低于周三尾盘的1.708%。30年期公债价格升1-05/32，收益率由2.529%降至2.478%。

--葡萄牙公债受市场对全球经济成长和银行业体质的忧虑拖累，葡萄牙10年期公债收益率18个月内首次升穿4%，在过去两周已经大涨约150个基点。

1430GMT，葡萄牙10年期公债收益率升45个基点，报4.00%，稍早高见4.38%，今日势将录得2013年7月来最大单日升幅。德国10年期公债收益率则触及九个半月新低0.15%。

油市:

--美国原油下滑，触及12年低位，因美国原油库存增加，高盛预期油价在今年下半年前将仍在低位，且投资者纷纷避开股票等高风险资产，投向黄金等避险资产。

原油价格在结算后的交易中从日内低位反弹，因华尔街日报报导，阿联酋能源部长称石油输出国组织(OPEC)成员国准备协同减产，而当前油价已迫使非OPEC产油国至少暂停增产。

美国原油结算价报每桶26.21美元，下跌1.24美元或4.5%，在结算后交易中跌至12年低位26.05美元；在华尔街日报报导发布后，美国原油缩减跌幅。布兰特原油结算价报每桶30.06美元，下滑0.78美元，或2.5%。该合约曾低见29.92美元。

金属市场:

--金价飙涨逾5%至一年高位，势将录得逾七年来的最大单日涨幅，因全球金融市场不稳定、美元走低和全球股市急跌，促使投资者买入黄金避险。交投最活跃的美国黄金期货合约成交量飙涨至2014年底以来最高。

1940 GMT，现货金上涨5%，报每盎司1,257.26美元，此前飙涨5.3%至1,260.60美元，为2015年2月以来最高。金价势将录得2009年1月以来最大单日涨幅。美国4月期金收涨4.5%，报每盎司1,247.80美元。

--期铜因美元下滑而上涨，但对可能出现金融危机的担忧所引发的全球经济成长忧虑，以及中国需求存在的不确定性，限制了期铜价格的升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.1%，报每吨4,447.5美元，周三曾触及两周低位4,430美元。期铅上扬1.2%，报1,827美元。期锡下挫1.4%，报15,575美元。期镍大跌3.7%，报7,590美元，稍早触及12年低位7,565美元。