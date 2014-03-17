《路透早报》--3月17日

经济数据：

--香港12-2月失业率

--欧元区2月通胀率终值

--美国3月纽约联邦储备银行制造业指数

--美国2月工业生产和制造业产出

--美国3月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

重大事件及官员讲话：

--英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(ChathamHouse)出席“市场结构、交易及融资新规则”会议

以下为欧美市场时段(3月14日下午5:00至3月17日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--中国央行宣布人民币兑美元汇率浮动幅度扩至2%，汇改迈出实质性一步

中国人民银行周六宣布，自17日起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。这并未让市场感到意外，此举表明在利率市场化时间表确定后，汇率机制改革也实质性地向前推进了一步。央行新闻发言人并称，将继续完善人民币汇率市场化形成机制，进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

专家和市场人士认为，央行此举确认了市场此前推测，即2月下半月突如其来的人民币急剧贬值是在为扩大波幅做准备。但央行扩大波幅并不意味着未来人民币就会形成贬值趋势，汇率的波动还是要看经济基本面的走势，后期人民币汇率料稳中有升。

--克里米亚公投选票统计过半，超过90%克里米亚人支持脱乌入俄

俄罗斯国家媒体报导称，周日克里米亚人以压倒性优势投票支持脱乌入俄。基辅指责莫斯科向克里米亚投送军队，并警告分离势力领导人“他们脚下的大地将燃烧”。公投委员会主席MikhailMalyshev在投票结束两小时后表示，选票统计过半，95.5%的人选择与俄罗斯合并。他说，投票率高达83%，由于许多反对公投的人此前表示将抵制投票，这是很高的投票率。

西方大国与基辅领导人抨击公投非法。据莫斯科方面，俄罗斯总统普京与美国总统奥巴马通了电话，都认为双方有必要合作来稳定乌克兰局势。白宫表示，奥巴马与普京通话称，美国和欧洲盟友将令俄罗斯因侵犯乌克兰主权付出更多代价；乌克兰危机仍可以通过外交解决，但前提是俄罗斯停止入侵乌克兰。美国国务卿克里对俄罗斯政府表示，美国政府不会接受克里米亚地区的公投结果。美国政府还警告俄罗斯政府可能要面临制裁，同时欧盟外长将于周一决定可能采取类似行动。欧盟与俄罗斯年拥有重要的外贸关系。但普京否决了西方对公投是非法的指责，指称公投尊重了克里米亚人民的意愿，同时俄罗斯外交部表示，已与美国一致同意通过宪政改革来寻求解决克里米亚危机。

--美国消费者信心回落，恶劣天气是罪魁祸首

美国消费者信心3月初转弱，因异常寒冷的冬季打击了民众对经济前景的信心。分析师之前预计消费者信心改善，数据基调疲弱可能暗示，恶劣天气使消费者情绪低落。这将巩固美国经济只是暂时走疲，一旦天气状况改善，将恢复更快速增长的看法。如果天气是导致经济活动放缓的罪魁祸首，那么，美联储可能对继续缩减购债更加充满信心。而另一项劳工部公布的数据反应的通胀情况却与消费者信心指数相反，2月美国生产者物价指数走低，暗示不存在通胀压力增加的风险。

*汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值降至79.9，为11月来最低，低于2月终值的81.6和分析师预期的82。

* 美国劳工部公布，2月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，1月为上升0.2%。

--马航失联飞机被人蓄意改变航向，正副机长住所均被搜查

马来西亚总理纳吉布周六在记者会上称，调查人员认为马航失联飞机上有人蓄意关闭通讯和追踪系统，改变飞机飞行方向，并在飞机失联后又飞行了近七个小时。纳吉布表示，放弃了在失联飞机原定航线周围寻找残骸的行动。调查人员越发关注失联飞机被一名飞行员或其他拥有大型商用飞机飞行经验的人操作偏离航线的可能性。纳吉布称，对卫星最后一次收到的失联飞机信号进行分析后得出的结论是，该机可能的地点位于两个走廊地带：一个是泰国北部至哈萨克斯坦和土库曼斯坦边境之间的走廊地带，另外一个是从印尼至南印度洋之间的走廊地带。周六马国警方先后搜查了失联客机机长和副机长的住所，寻找有关他们是否曾参与不当行为的证据。目前警方的调查重点是失联客机机组成员和乘客。

--美国FDIC起诉全球16家最大的银行串谋压制利率

美国联邦存款保险公司(FDIC)起诉全球16家最大的银行，指控他们串谋压制利率。FDIC向纽约联邦地区法庭提出了上述指控，这是最新一起指控金融机构串谋操纵指标伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的诉讼。FDIC表示，被告的行为导致华互银行和IndyMacBank等38家银行录得巨额损失，自2008年以来，美国监管当局已对这些银行进行了破产接管。被告银行包括美国银行、巴克莱、花旗集团、瑞信、德意志银行、汇丰控股、摩根大通、苏格兰皇家银行和瑞银。

--阿里巴巴决定赴美上市，对港交所是个打击

中国电子商务巨擎阿里巴巴集团周日宣布，决定启动在美国的上市事宜，终止了为期数月关于该公司将在哪里进行首次公开发行(IPO)的猜测。阿里巴巴集团IPO将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。阿里巴巴赴美上市的决定对香港联交所是个打击，港交所原本是阿里巴巴优先考虑的上市地点。路透此前报导，分析师估计阿里巴巴集团的估值可能超过1,400亿美元，IPO规模料高于150亿美元。阿里巴巴集团在新浪官方微博上发布声明称，“未来条件允许，我们将积极参与回归国内资本市场，与国内投资者共同分享公司成长。”消息人士补充称，阿里巴巴正与花旗、瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利商洽承销事宜。:

股市:

--美国股市收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人担心俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级。道琼工业指数收跌43.22点，或0.27%，至16,065.67点；标准普尔500指数下跌5.21点，或0.28%，至1,841.13点；Nasdaq指数收低15.023点，或0.35%，至4,245.396点。本周，道指跌2.35%，标普500指数下滑1.97%，Nasdaq指数下跌2.1%。

--欧洲股市下滑，在乌克兰克里米亚地区周日就是否加入俄罗斯举行公投前局势紧张，拖累泛欧绩优股指挫至逾一个月最低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.7%，报1,284.32点，此为2月初来最低。该指数本周下跌3.2%。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数下滑0.5%，报3,004.64点。

汇市:

--日圆上扬，因乌克兰紧张局势以及有关中国经济增长的忧虑，引发避险买盘。美元兑日圆跌0.4%，报101.39日圆。欧元兑日圆尾盘跌0.31%，报140.80日圆。本周，欧元兑日圆势将下挫1.72%，美元兑日圆大跌1.7%。

债市:

--美国公债价格小涨，在乌克兰克里米亚周末公投前，西方和俄罗斯的紧张局势加剧，而美国公布的数据显示，通胀继续保持低点，且消费者信心疲弱，支撑了公债的避险买盘。美国10年期公债价格最新上涨1/32，收益率报2.647%，周四尾盘报2.653%。10年期公债收益率本周下滑14个基点，根据路透数据，这是去年9月来最大周度跌幅。30年期公债涨8/32，收益率报3.587%，周四尾盘报3.60%。

--德债收益率下跌至八个月来最低，因俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的关系紧张，以及担忧中国经济增长，提振低风险资产需求。10年期德债收益率一度下跌至略高于1.50%，因投资人感到不安，稍后有所反弹，最新持平在1.55%，但本周降幅为2013年9月来最大。

油市:

--布兰特原油期货上扬逾1美元，因交易商担忧，如果克里米亚就是否加入俄罗斯举行公投，俄罗斯与西方国家间的口水战本周末可能迅速升级。美国原油期货上涨0.69美元，结算价报每桶98.89美元。4月布兰特原油期货周五到期，上扬1.18美元，结算价报每桶108.57美元。5月合约从周一起成为近月合约，该合约上扬1.29美元，结算价报每桶108.21美元。

金属市场:

--金价升至六个月高位，在周日乌克兰克里米亚地区按计划举行公投，决定是否加入俄罗斯前，东西方的紧张局势带动黄金避险吸引力。现货金一度大涨1.4%，至9月9日来最高的1,387.90美元，之后缩减涨幅。美国COMEX-4月期金收涨6.60美元，报每盎司1,379美元。本周金价大涨3%，也受助于中国首次出现公司债违约，及中国经济放缓忧虑。

--伦敦期铜上涨，但势将录得11个月内最大周度跌幅，因投资人担心主要消费国-中国的信贷问题和工业需求，限制了铜的升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报6,468.50美元，升0.8%。本周铜价势将下挫5%，为去年4月中来最大周度跌幅，今年迄今铜价大跌超过12%。（完)

(整理 利棣儿/李爽; 审校 母红/戴素萍)

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