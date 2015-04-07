《路透早报》--4月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲3月ANZ招聘广告，澳洲2月零售销售 (0130)

--美国劳工部公布2月职位空缺和劳动力流动调查 (14000

--美联储公布2月消费者信贷(1900)

--美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(2030)

--欧元区、德国、法国及意大利3月PMI (0745-0800)

--欧元区4月Sentix投资者信心指数 (0830)

--英国3月Markit/CIPS服务业PMI (0830)

--欧元区2月生产者物价指数(PPI)(0900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率决定 (0430)

--日本央行举行为期两天的货币政策会议(至4月8日)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲(1250)

以下为4月6日下午5:00至4月7日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美联储副主席称加息时间尚不确定

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，联储升息的时间尚不确定，目前政策制定者必须观察近期美国经济意外疲弱是否预示未来更明显的放缓。

杜德利此番言论表明，近期一系列经济数据令人失望，包括上个月非农就业岗位增长大幅下滑，影响到美联储年中左右开始收紧政策的计划。杜德利在讲话中并未重申预期到2015年中期升息合理的观点。

杜德利指出，低油价和强势美元是经济面临的主要风险。他预计，随着失业率自当前水准5.5%降至近5%以及薪资上涨，今年经济增长率料将超过2%。周一股市上涨，美元下跌，一些投资者称这是因为杜德利语气更谨慎。

--美国服务业在3月放缓，但新出口订单加速--ISM调查

美国供应管理协会(ISM)公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最低，但新出口订单指数升至逾两年来最高。ISM公布3月服务业指数从2月的56.9下降至56.5，和路透访查的分析师预期的一致。3月数据是追平去年12月数据以来的最低数值。ISM-3月服务业企业活动指数从2月的59.4降至57.5，为一年来最低水平。但3月出口指数从2月的53.0升至59.0的2013年2月以来最高水准。就业指数上升至56.6，触及去年10月以来最高水准。

金融数据公司Markit公布，3月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值升至59.2，为去年8月以来最高水平，并高于初值58.6。

--白宫称逐步解除对伊朗制裁事宜仍需谈判

美国明确表示，只有伊朗遵守遏制其核计划的最终协议，才会同意逐步撤销制裁。“在我们就如何切断他们获得核武器的所有途径达成协议之后，才能开始讨论减轻制裁，”白宫发言人欧内斯特在记者会上称。“第一天就取消对伊朗的所有制裁，这从来不是我们的立场，”他称。

--库欣上周库存仅小增，但不会改变美国原油库存增长趋势

交易商表示，俄克拉荷马州库欣原油库存上周仅小幅增加，并不意味着美国库存持续增长的趋势出现了改变，可能只是例外现象。能源信息机构Genscape周一表示，其数据显示库欣库存截至4月3日当周仅增长16.9万桶。原油期货跳升近3美元，因如此之小的增幅令人意外，最近几个月库欣原油库存每周平均增幅为200万桶。上次库欣库存下降出现在11月最后一周，而4月3日当周是这之后最小的增幅。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周一上涨，因对美联储将推迟今年升息时间的预期，抵销了对就业报告意外疲弱的忧虑。美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月非制造业PMI指数降至三个月来最低。这为经济疲弱提供进一步凭证。标普能源指数大涨1.8%，领升美股。美国原油期货跳升6.1%，此前沙特上调对亚洲的原油出口价格，且估计美国原油库存增加的势头可能放缓。

道琼工业指数收高117.61点，或0.66%，至17,880.85点；标准普尔500指数上涨13.66点，或0.66%，至2,080.62点；Nasdaq指数涨30.38点，或0.62%，至4,917.32点。

--欧洲主要股市周一休市，周二恢复交易。

汇市:

--美元缩减稍早跌幅，但仍然能感觉到周五令人失望的美国就业报告的后续影响，该报告令人质疑美国升息的时间。“市场目前减持美元，并寻机买入美元，因为即使3月非农就业报告疲弱，但我认为它不会改变美元的趋势，即逢低买入，”ING Capital Markets的外汇业务主管Lane Newman说。

纽约午后交易中，在EBS交易平台，欧元兑美元上涨0.10%，报1.09840美元。美元兑日圆升0.28%，报119.28日圆。美元兑加元下滑0.12%，报1.2465加元，接近1月底来所处的1.24-1.28加元区间的低端。一策略师表示，美元兑加元涨势暂竭，是买入美元的良机。

债市:

--美国公债价格下滑，交投清淡，回吐上日的升幅。指标美国10年期和两年期公债收益率从两个月低位反弹，但鉴于利率前景不确定，公债收益率趋势仍然是向下。“公债价格下跌，部分是技术性因素所致。在周五公债大涨后，市场人士获利了结，”Williams Capital销售和交易部主管David Coard说。美国10年期公债尾盘下跌21/32，收益率报1.909%，周五尾盘报1.845%。美国30年期公债价格下跌逾一个大点，收益率报2.572%，周五尾盘报2.492%。

--欧元债市因复活节休市。

油市:

--油价跳升逾5%，因交易商重新评估在达成初步核协议之后，伊朗石油出口在多长时间内可能增加，以及预期长达数月的美国原油库存增加的势头可能正在放缓。伊朗与六大国宣布就伊朗核计划达成初步框架协议。最初市场预期伊朗石油出口将快速反弹，但随后意识到撤销对伊制裁所需的时间可能长于预期。5月布兰特原油期货上扬3.17美元，或5.77%，收报每桶58.12美元，为2月13日急升7.8%以来最大单日百分比涨幅。5月美国原油期货攀升3美元，或6.11%，收报每桶52.14美元，为2月3日跳涨7%以来最大单日百分比涨幅。

金属市场:

--金价攀升至七周高位，连涨第二日，因上月就业报告引发市场预期美联储可能推迟升息。1808 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,217.66美元。美国6月期金收涨17.70美元，或1.5%，报每盎司1,218.60美元。其他贵金属方面，现货银上扬0.3%，报每盎司17.05美元。现货钯金跳升3.8%，报每盎司768.50美元。现货铂金攀升1.7，报每盎司1,175美元。

--伦敦金属交易所(LME)周一逢复活节假期休市。(完)

(整理 张涛；审校 于春红)

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