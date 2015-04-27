《路透早报》--4月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-3月规模以上工业企业利润

--德国3月进口物价(0600)

--英国工业联盟(CBI)4月总工业订单差值(1000)

--美国Markit 4月综合采购经理人指数(PMI)初值(1345)

--美国达拉斯联储4月制造业活动指数(1430)

--日本3月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--挪威央行总裁奥尔森在伦敦政治经济学院的系统风险中心(SRC)发表讲话(1730)

--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话(2240)

重要企业公布业绩：

--佳能、发那科(Fanuc)、苹果

以下为4月24日下午5:00至4月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国企业支出计划连降七个月，暗示成长反弹乏力

--美国3月企业投资支出计划连续第七个月下降，受累于美元走强和能源价格回落，暗示美国经济在近期滑入低谷后反弹乏力。之前公布的零售销售、就业和房屋开工数据均乏善可陈，暗示经济成长动能不足，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟至今年晚些时候再升息。一项反应企业支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财订单3月回落0.5%，2月修正后为急挫2.2%，为2013年7月以来最大月跌幅。

欧元区警告希腊，不达成全面改革协议就拿不到金援

--欧元区财长周五警告希腊，除非希腊左翼政府同意一项全面经济改革计划，否则不会得到进一步援助。希腊财长瓦鲁法基斯挨过了一个难过的上午，期间欧元区财长们抱怨协商“完全没有成果”。一位财长甚至称，或许各国政府是时候为希腊违约准备“B计划”了。

荷兰财长迪塞尔布洛姆主持此次在拉脱维亚首都里加召开的会议，对于瓦鲁法基斯此前有关实行部分改革就先发放部分资金的提议，他予以拒绝。他还表示，6月以后剩余72亿欧元被冻结的救助资金将不会发放，希腊债权人也不会讨论更长期限的资金援助和债务减免，除非希腊达成全面的临时协议。

迪塞尔布洛姆称，各位财长只会在5月11日再度检视进展，而第二天希腊就必须要向国际货币基金组织(IMF)偿还一项约7.5亿欧元的贷款。

尼泊尔周末7.9级地震导致死亡人数逼近2,500人

--尼泊尔周六中午发生7.9级地震，死亡人数逼近2,500人，为1934年地震以来最严重的一次地震灾害。地震的震中位于尼泊尔第二大城市博卡拉往东50英里处，由于震源较浅，所以带来的破坏更大，且导致珠穆朗玛峰发生雪崩。

目前正值该国的徒步旅行和登山旺季，估计境内约有30万名外国游客。搜救人士持续徒手挖废墟寻找生还者，尼泊尔政府敦促各国提供援助。

德国4月IFO企业景气判断指数升至近一年来最高

--周五公布的数据显示，德国4月IFO企业景气判断指数上升至将近一年最高水平，显示欧洲最大经济体--德国的经济在第二季有强劲开局。4月IFO企业景气判断指数从3月的107.9上升至108.6，为2014年6月以来最高值，且略高于路透预估的108.4。

德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周五对路透表示，德国经济前景依然“很好”，欧元贬值帮助抵消了部分新兴市场的疲弱增长。沃拉博称，4月的数据支持了此前的预期，即春季时曾预期今年德国经济增长率将在2.1%，2016年将增长1.8%。

惠誉确认意大利及西班牙评级均为BBB+，展望均为稳定

--惠誉确认意大利BBB+评级，展望为稳定。惠誉表示，意大利的经济成长表现疲弱，该国将在2015年最终退出深度且长时间的衰退。

惠誉确认西班牙BBB+评级，展望为稳定。惠誉称，西班牙经济强劲复苏，增强了对其在欧元区内成功调整的信心。

重要企业财报：

施乐季度营收减少6%，受累于打印机销售下滑 --施乐(全录,Xerox)季度营收下滑6%，受累于打印机销售下滑且美元升值。3月31日止的第一季，可归属于施乐的净利下滑至2.25亿美元，或每股0.19美元，上年同期为2.81亿美元，或每股0.23美元。经调整后的获利为每股0.21美元。营收从上年同期的47.7亿美元降至44.7亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。Nasdaq指数上扬36.02点，或0.71%，至5,092.09点，连续第二日创下纪录收盘高位。标准普尔500指数上涨4.76点，或0.23%，至2,117.69点，略高于3月2日所创的上次收盘高位2,117.39点。标普盘中触及2,120.92点高位，Nasdaq指数稍早触及5,100.371点，为2000年3月互联网泡沫高峰时期创下5,132.52点以来最高。道琼工业指数收高21.45点，或0.12%，至18,080.14点。

本周，道指上涨1.4%，标普500指数上扬1.8%，Nasdaq指数劲涨3.3%。

--欧洲股市上涨，受令人鼓舞的企业业绩和强劲的经济数据提振，而希腊债务危机有望达成协议的预期也提振希腊股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.4%，报1,626.83点。德股DAX指数升0.74%，报11,810.85点，逼近近期触及的纪录高位，因数据显示，德国4月IFO企业景气判断指数上升至将近一年最高水平。英国富时100指数收高0.24%，收报7,070.70点。法国CAC 40指数上扬0.44%，收报5,201.45点。

汇市:

--美元走软，因数据显示3月美国企业支出计划连降第七个月，使美联储在短期内升息的理由减少。欧元兑美元从两周高位回落，之前欧元区财长告诉希腊，在制订出全面改革计划前，不会向该国提供进一步援助。

美元指数触及近三周低位，尾盘回落0.4%，本周跌幅达0.6%。美元兑日圆跌0.6%，报118.87日圆。英镑兑美元上扬0.75%，报1.5172美元。欧元兑美元上扬0.40%，报1.0866美元，盘中触及两周高位1.09美元

债市:

--美国公债价格上涨，因数据显示美国3月企业投资疲弱，支撑美联储下周不太可能暗示接近升息的观点。分析师表示，希腊同国际金主的债务磋商缺乏突破，也支撑了对低风险公债的需求。

纽约尾盘，指标10年期美债收益率下跌3.1个基点，报1.921% ，价格升9/32。根据路透数据，10年期美债收益率本周势将升近7个基点，周三该收益率一度触及三周半最高的1.993%。30年期公债升14/32，收益率较周四尾盘回落2.1个基点，报2.616%，本周势将升11个基点。

--德国公债收益率(殖利率)持稳，但本周可能录得今年以来最大单周升幅，因希腊短期内违约的担忧减轻，但策略师仍认为欧洲央行的购债计划会压低德债收益率。

德国10年期公债收益率持稳在0.16%，本周大涨8个基点，有望录得今年以来最大周线涨幅。意大利和西班牙10年期公债收益率均小涨3个基点，分别报1.43%和1.40%，本周缩窄同指标德债的收益率差。希腊10年期公债收益率小升至12.69%，但本周跌逾30个基点。

油市:

--油价涨跌互见，布兰特原油触及四个半月高位，因也门冲突持续；而美国原油下挫，因担心库存将继续上升，但两份原油合约本周均上涨。

布兰特原油收高0.43美元，报每桶65.28美元，此前触及12月10日来最高65.80美元。布兰特原油本周上涨3%，连涨第三周。

美国原油收低0.59美元，报每桶57.15美元，从周四触及58.41美元的今年高位回落。美国原油连升第六周，为2014年第一季来最长升势。本周上涨2.5%。

金属市场:

--金价触及逾一个月最低水准，连跌第三周，因全球股市上扬转移了贵金属市场的买兴，但对美国升息时机的不确定性，令金价仍在窄幅区间内。

1834 GMT，现货金下挫1.4%，报每盎司1,177.03美元，今日跌幅为3月6日来最大。美国6月期金收低19.30美元，报每盎司1,175美元。本周现货金下挫2.2%，为七周来最大周度跌幅。

--期铜价格上涨，受助于上海铜库存大幅减少和美元走低，抵销中国制造业数据疲弱带来的压力。中国制造业数据拖累期铜本周跌至一个月低位。三个月期铜收涨1.5%，报每吨6,030美元，周四收报5,940美元。(完)

(整理 利棣儿/龚芳；审校 母红/杜明霞)

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