《路透早报》--12月11日

[重大数据或新闻]

--下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议料将加息25个基点，加上欧洲央行延长购债计划的影响犹在，导致欧元兑美元周五下跌，美元指数上涨。新鲜出炉的中国通胀数据和美国消费者信心指数均强于预期，拖累美债价格下跌。美国股市则延续大选后的涨势，主要股指再创新高。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 一份报告显示，密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至98，为去年1月以来最高，路透调查预估为94.5，11月终值为93.8。

* 美国商务部公布，美国10月趸售库存较前月减少0.4%，预估为减少0.4%。

* 英国公布官方数据显示，10月贸易逆差缩窄幅度超过预期，前几个月逆差大幅上修，因黄金交易数据记录有误。英国统计局称，10月建筑业产出略微下降，截至10月的三个月亦持续下降趋势。与其他一些行业调查的较正面迹象截然相反。周五的数据显示，单单10月的贸易逆差缩窄至19.71亿英镑，9月逆差由52亿英镑上修为58.12亿英镑。10月份全球商品贸易逆差收窄至97.11亿英镑，大大好于路透调查中分析师预期的收窄至118亿英镑，9月上修为逆差138.32亿英镑。

--俄罗斯能源部长诺瓦克对周六石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国会议感到乐观，预计非OPEC国家能达到减产60万桶/日的目标。另外，消息人士表示，墨西哥可能参与非OPEC产油国减产，减产量可能仅次于俄罗斯，达15万桶/日。

* 沙特能源部长称，对周六与非OPEC产油国的会议非常乐观，预计将有10到11个非OPEC产油国将在周六的减产会议上贡献具体的减产额。

--消息人士称，欧洲央行本来考虑以每月600亿欧元购债规模将计划延长12个月，但因保守派阻挠而妥协。

--一位消息人士周五透露，欧洲央行拒绝了意大利西雅那银行之前提出的，延长增资计划期限的要求。这项决定是向意大利政府施压，迫使其采取行动救助该行。

* 意大利政府消息人士称，该国政府关于支持银行系统的紧急法令已经就绪，需要时可随时通过。

--惠誉确认英国AA评级，展望为负面。英国的评级反映出其高收入、多元化和发达的经济与相对较高的公共债务水平的平衡。

* 惠誉确认法国“AA”评等，展望为稳定。

* 惠誉确认墨西哥“BBB+”的发行人违约评等(IDR)，展望下调至负面。

--中共中央政治局周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

--中国国家外汇管理局周五称，外商投资企业正常利润汇出不受限制。

--中国外汇交易中心周五称，将自下周一（12日）起在银行间外汇市场开展人民币对匈牙利福林、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、波兰兹罗提、墨西哥比索、土耳其里拉七种货币开展直接交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周五再创新高，标普500指数本周上涨约3%，因投资者买入那些涨幅落后的股票，自特朗普胜选以来此波升势已长达一个月。指标标普500指数连续第三日创纪录新高，道琼工业指数和纳斯达克指数也创新高。道指录得连续第五周周线上涨。道琼工业指数收高142.04点，或0.72%，至19,756.85点；标准普尔500指数收升13.34点，或0.59%，至2,259.53点；纳斯达克指数收高27.14点，或0.50%，至5,444.50点。标普500指数连续第六日上涨，今年已累积上涨10.5%。

* 欧洲股市升至近11个月高位，受助于英国付费电视集团Sky获收购报价后暴涨，带动媒体股走强，但意大利银行股承压下挫。泛欧STOXX 600指数周五连升第五日，上扬1%，本周表现为去年1月来最强。意大利的银行领跌银行股，意大利西雅那银行急挫超过10%，此前欧洲央行拒绝了该行提出的延长增资计划期限的要求。

汇市:

--欧元连续第二日下跌，继续对欧洲央行货币政策决定做出反应。欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月。市场普遍预计，下周美联储将加息，但对经济的评估可能会十分谨慎，交易商将关注美联储的经济预估。欧元兑美元周五跌至周一来最低的1.0528美元，纽约尾盘跌0.69%，报1.0541美元。美元指数尾盘升0.57%，报101.68。美元兑日圆盘中升至2月9日来最高的115.36日圆，尾盘大涨1.16%，报115.30日圆。

债市:

--美国公债收益率攀升，指标公债收益率连续第五周上涨，因中国通胀数据和美国消费者信心指数均强于预期，下周将迎来560亿美元美国公债供应。指标10年期美国公债收益率尾盘报2.467%，较周四上升8个基点，离12月1日触及的近一年半高位不远。30年期美债收益率触及去年7月来最高3.171%，尾盘回落至3.159%， 日内上涨7个基点。

--爱尔兰和葡萄牙公债收益率急升至两周高位，因投资者认为这两个国家可能面对符合欧洲央行资产购买计划要求的可购公债稀缺的问题。此前一天，欧洲央行宣布将量化宽松计划延长至明年底，上述两国公债在债市的普涨中跑输，因投资者担心它们可能无法从多出的九个月的刺激计划中完全受益。爱尔兰10年期公债收益率最多升6个基点，至1.00%。葡萄牙10年期公债收益率最多升9个基点至两周高位的3.90%，周四上涨24个基点。大部分其它欧元区公债收益率全日下跌1-5个基点。德国10年期公债收益率下跌5个基点，报0.35%。

油市:

--油价上扬约1%，因投资人希望非石油输出国组织(OPEC)产油国将在周末维也纳会议上同意减产，以配合上周OPEC达成的限产措施，抑制市场供应过剩的局面。美国原油期货收高0.66美元，或1.30%，报每桶51.50美元。布兰特原油期货收高0.44美元，或0.82%，报每桶54.33美元。不过，布兰特原油期货和美国原油均录得四周内首周下滑。

金属市场:

--金价跌至10个月来最低，因美元和全球股市上涨；金价势将录得连续第五周周线下挫，因预计美联储将于下周升息。1948 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,158.54美元， 盘中跌至2月初以来最低的1,156.05美元，当时美国10年期公债收益率触及盘中高位。美国2月期金收跌0.9%，报1,161.90美元。

--期铜上涨，此前中国发布的数据强劲，为中国经济正经历复苏提供了更多证据，但中国当局采取措施限制投机活动，令部分投资者保持谨慎。三个月期铜收高0.7%，报每吨5,825美元，本周上涨1%。(完)