《路透早报》--12月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本央行第四季短观大型制造业景气判断指数(12日2350)

--澳洲11月NAB企业现况指数、第三季房价指数(0030)

--中国11月工业、投资和消费数据(0200)

--德国11月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值、趸售(批发)物价指数(0700)

--意大利10月工业生产(0900)

--英国11月消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)(0930)

--欧元区第三季就业人口(1000)

--德国12月ZEW经济景气指数(1000)

--全美11同业独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数(1100)

--美国11月进出口物价(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备委员会展开为期两天的议息会议。

--中国国家发改委举行发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(0130)

--中国国新办举行新闻发布会，中国国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2016年11月国民经济运行情况(0200)

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会，主题为“变革中国--新经济 新平衡”

以下为12月12日下午5:00至12月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国白宫称“一个中国”政策不应作为谈判筹码

美国白宫周一强调，美国的“一个中国”政策不应被当作与中国政府之间的“谈判筹码”。此前当选总统特朗普称，美国不一定要坚守长期以来秉持的台湾是中国一部分的立场。

共和党参议院麦凯恩称，他个人支持“一个中国政策”，大家不应“冒然断定”当选总统会放弃这一政策。这暗示特朗普如果试图推翻执行40多年的中美关系原则，将会面临更大阻力。

--特朗普对华贸易立场强硬，美企担心招来中国报复

美国当选总统特朗普在贸易和台湾问题上挑战中国，这令那些一直受益于中美两国稳定关系的美国企业感到不安。这些企业现在担心，如果特朗普真的采取行动，可能招致中国政府的报复。

四名密切关注中国政策的工业领域消息人士说，任何放弃“一个中国”政策的暗示都令他们感到不安。他们称，工商业界几十年来一直从“一个中国政策”中受益颇多。

--中国就欧美对华反倾销“替代国”做法正式启动WTO争端解决程序

中国商务部网站周一刊登新闻稿称，中方今日就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法，先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。

新闻稿援引商务部发言人谈话指出，中方此前已在多双边场合与相关世贸组织成员认真沟通，敦促其善意履行义务，按期终止反倾销“替代国”做法。但令人遗憾的是，美国、欧盟迄今没有履行义务。

--意大利总理真蒂洛尼组建新政府，但中右翼小党威胁退出

意大利新任总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)周一公布新政府名单，前一届政府几乎所有部长均获留任，此举旨在让金融市场感到安心。

但曾支持前总理伦齐的一个中右翼小党称，或不会支持新政府，让人担心真蒂洛尼能否在议会获得多数支持。

与上周辞职的伦齐迅速进行权力交接后，真蒂洛尼只用了一天时间便完成组阁。

--ECB管委诺沃特尼称，西雅那银行援助决定无须拖延

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一表示，在援助意大利西雅那银行BMPS.MI的决定上无须拖延，证实欧洲央行此前拒绝给该行更多时间重整资本。

意大利财政部消息人士周一称，政府倾向于以市场解决方案救助西雅那银行，但若市场方案失败，政府出手干预西雅那银行，就必须进行债转股。

--福克斯拟最早周三由协议安排向Sky提交正式收购价--消息

四位了解情况的消息人士表示，传媒巨亨默多克旗下的福克斯(21世纪福斯)希望最早在周三向英国的广播公司Sky提交正式的现金收购报价，计划以每股10.75英镑的交易估值，收购福克斯在Sky尚未持有的61%余下股权。若收购成功，默多克将完全掌控Sky。这也是默多克第二次尝试买下不在自己手中的这部分Sky股权。

两位消息人士称，两家公司同意推进一项协议安排。这种协议安排已经法院批准，在英国通常用于善意收购。透过协议安排，福克斯只需得到75%的Sky股东的同意，而不是英国直接收购条例规定的90%的公司股东的同意。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一下跌，受压于科技类股下挫，而能源股升势动能也减弱，因油价的涨幅从稍早的近6%缩减至不到2%。

道琼工业指数收高39.58点，或0.20%，至19,796.43点；标准普尔500指数收跌2.57点，或0.11%，至2,256.96点；纳斯达克指数收挫31.96点，或0.59%，至5,412.54点。道琼工业指数再度刷新纪录收盘高位。

--欧洲股市从11个月高位回落，因瑞典生物统计公司Fingerprint和瑞士制药商Lonza大跌，盖过了油股劲升至近17个月高位带来的提振。

泛欧STOXX 600指数.STOXX收低0.5%，盘中稍早曾升至约11个月高位。英股富时100指数.FTSE收低0.92%。德股DAX指数.GDAXI小跌0.12%。法股CAC指数.FCHI微跌0.07%。

汇市:

--美元兑多数主要货币下跌，因担心美联储可能在最新的政策声明中对美元涨势过度表示忧虑；而油价反弹提振商品货币。

美元指数尾盘下跌0.6%，报100.980，稍早升至一周半高位的101.780。欧元兑美元上涨约1%，盘中高见1.0651美元。美元兑日圆在纽约尾盘下跌0.3%，报115.03日圆。美元兑加元下跌0.3%，报1.3140加元。澳元兑美元上涨0.4%，报0.7488美元；新西兰元兑美元上涨0.6%，报0.7181美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，指标10年期公债收益率升至逾两年峰值，此前油价攀升，且市场广泛预期本周美联储将会升息，投资者为此作准备。不过，公债收益率尾盘从盘中高位回落，因美国股市涨势失去动能。

指标10年期美债收益率从周五尾盘的2.464%上升至2.478%；30年期公债收益率报3.160%，此前升至3.215%，为2015年7月来最高；三年期公债收益率持平在1.407%，稍早触及两周高位1.457%。

--欧元区公债收益率劲扬，此前石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成减产协议，激励油价飙涨5%，通货再膨胀交易重回市场。

法国10年期公债收益率升至11个月高位的约0.92%，大部分高评级国家的公债收益率上涨6-8个基点。德国30年期公债收益率升至1月以来最高的1.25%。

油市:

--油价周一攀升至18个月高位，因石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周末达成2001年以来首份联合减产协议，以解决全球供应过剩问题。但油价尾盘从高位回落。

布兰特原油期货收高1.36美元，或2.5%，报每桶55.69美元，盘中触及去年7月以来最高57.89美元。美国原油期货收涨1.33美元，或2.6%，报每桶52.83美元。

金属市场:

--金价在跌至逾10个月最低后转升，因美国公债收益率从高点回落，美元在美联储会议前下跌。

现货金收高至每盎司1,162.12美元，盘中低见2月5日以来最低的1,151.34美元。美国期金收高0.3%，报每盎司1,165.80美元。

--期铜下跌，因中国股市不断下跌和投资者对上周涨势获利了结。上周中国经济复苏的新迹象带动期铜上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期下跌1%，收报每吨5,768美元。期镍收低1.5%，报每吨11,300美元。期铝下跌1.1%，收报1,731美元。期铅收升1.4%，报2,352美元。期锌下滑0.8%，报2,732美元。期锡上扬0.5%，报21,025美元。(完)