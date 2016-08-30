晨星在获SEC批准后放眼评级业务

路透纽约8月29日 - 投资研究机构晨星(Morningstar)在获得美国证券交易委员会(SEC)的批准，得以为企业和金融机构的债务给予评级后，希望能扩大其评级业务。

SEC的决定意谓着晨星评级如今可以满足监管机构和其他法律要求，使其可以和三大信评机构--穆迪、标准普尔与惠誉一样有公平竞争的环境。

“从第一天起，我们的目标一直是成为触角遍及全球的全方位服务信评机构，”晨星信用评级营运长Joe Petro周一表示。

“我们希望在所有的资产类别中和主要信评公司一较高下。”

晨星在收购Realpoint之后于2010年设立了评级部门。Realpoint专注于资产支持证券(ABS)的评级，自2008年开始成为美国证券交易委员会(SEC)认定的全国认可统计评级机构(NRSRO)。

自获得NRSRO资质后，该部门已对大约1,700亿美元的ABS给予了评级。

Petro表示，晨星希望着手通过对房地产投资信托(REIT)的私人配售和债务出售进行评级获得公司业务，充分利用公司在商业地产领域的影响力。

“我们将扩充团队，以便有足够人手处理业务，”Petrol称。“我们正在寻找一名高级REIT分析师。”

截至12月，共有10家公司获得NRSRO资质，不过截至2014年底，在所有242万宗信用评级中，仍有大约230万个来自三大评级公司。(完)