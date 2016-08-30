晨星在获SEC批准后放眼评级业务

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透纽约8月29日 - 投资研究机构晨星(Morningstar)在获得美国证券交易委员会(SEC)的批准，得以为企业和金融机构的债务给予评级后，希望能扩大其评级业务。
SEC的决定意谓着晨星评级如今可以满足监管机构和其他法律要求，使其可以和三大信评机构--穆迪、标准普尔与惠誉一样有公平竞争的环境。
“从第一天起，我们的目标一直是成为触角遍及全球的全方位服务信评机构，”晨星信用评级营运长Joe Petro周一表示。
“我们希望在所有的资产类别中和主要信评公司一较高下。”
晨星在收购Realpoint之后于2010年设立了评级部门。Realpoint专注于资产支持证券(ABS)的评级，自2008年开始成为美国证券交易委员会(SEC)认定的全国认可统计评级机构(NRSRO)。
自获得NRSRO资质后，该部门已对大约1,700亿美元的ABS给予了评级。
Petro表示，晨星希望着手通过对房地产投资信托(REIT)的私人配售和债务出售进行评级获得公司业务，充分利用公司在商业地产领域的影响力。
“我们将扩充团队，以便有足够人手处理业务，”Petrol称。“我们正在寻找一名高级REIT分析师。”
截至12月，共有10家公司获得NRSRO资质，不过截至2014年底，在所有242万宗信用评级中，仍有大约230万个来自三大评级公司。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 陈宗琪/徐文焰)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着